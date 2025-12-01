Новини
Сбогом на пъбовете: В Ирландия затвориха 2000 кръчми за 20 години

1 Декември, 2025 11:15 842 10

Но кръчмите остават важна част от ирландската култура, появяват се във филми и книги и привличат туристи

Сбогом на пъбовете: В Ирландия затвориха 2000 кръчми за 20 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Над 2000 кръчми са затворили врати в Ирландия от 2005 г. насам поради високи данъци, законови ограничения за шофиране в нетрезво състояние, покачващи се цени на имотите и намаляваща консумация на алкохол, съобщи The Guardian на 30 ноември.

Според вестника ирландските кръчми изчезват от провинцията на страната, като много заведения се борят да оцелеят в регионалната столица Дъблин. От 2005 г. насам средно по 112 кръчми са затваряли врати в Ирландия всяка година, като броят на затварянията надхвърля 2000 през последните 20 години, което представлява една четвърт от всички кръчми в страната.

Отбелязва се, че кръчмите остават важна част от ирландската култура, появяват се във филми и книги и привличат туристи. Въпреки това, в световен мащаб се наблюдава тенденция на намаляване на броя на такива заведения, включително във Великобритания, голяма част от Европа и Азия.


  • 1 др Гей Билтс

    9 0 Отговор
    Надеждата ми, че Ковид ще замре бързо беше само, че ирландците няма да позволят да им затворят кръчмите, но уви, хората навсякъде са едни и същи страхливци и лицемери.

    11:18 01.12.2025

  • 2 Опорка

    8 2 Отговор
    Санкциите работят.

    11:22 01.12.2025

  • 3 Цеко сифоня

    2 1 Отговор
    Лошо , и сега къде ще повръщат рано сутринта ?

    11:23 01.12.2025

  • 4 РЕАЛИСТ

    12 0 Отговор
    Най -краткия виц във Великобритания е" Ирландец минава покрай кръчма". Който разбрал, разбрал.

    11:27 01.12.2025

  • 5 злати

    7 1 Отговор
    арабите не пият алкохол

    11:43 01.12.2025

  • 6 Аоо

    3 0 Отговор
    То мюсулманите не пият алкохол. Жените им в бурки и дома.

    11:47 01.12.2025

  • 7 Идън

    0 0 Отговор
    Стара ирландска песен във връзка с темата е,, Уиски в буркан,,-Whiskey in The Jar.1950- The Dubliners,1968-Thin Lizzy с Гери Мур и 1998- Металика с Грами в метъл стил.

    Коментиран от #8

    11:49 01.12.2025

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Идън":

    За Водочка в стаканчик, на кармане планчик, чувал ли си?

    11:58 01.12.2025

  • 9 марксист

    1 0 Отговор
    Това са били марксистки клубове. Работнически клубове, организирани от профсъюзни лидери и активисти. Вероятно част от бирата е била безплатна на празници и за нуждаещи се от помощ, друга част е била с ниска надценка.

    12:14 01.12.2025

  • 10 затварят пъбовете

    1 0 Отговор
    щото кафявите пришълци прииждат
    и искат когато въведат шариата и мюсюлманските табиети
    белите им слуги
    да няма къде да пият

    12:16 01.12.2025