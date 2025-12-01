Сбогом на пъбовете: В Ирландия затвориха 2000 кръчми за 20 години

Над 2000 кръчми са затворили врати в Ирландия от 2005 г. насам поради високи данъци, законови ограничения за шофиране в нетрезво състояние, покачващи се цени на имотите и намаляваща консумация на алкохол, съобщи The Guardian на 30 ноември.
Според вестника ирландските кръчми изчезват от провинцията на страната, като много заведения се борят да оцелеят в регионалната столица Дъблин. От 2005 г. насам средно по 112 кръчми са затваряли врати в Ирландия всяка година, като броят на затварянията надхвърля 2000 през последните 20 години, което представлява една четвърт от всички кръчми в страната.
Отбелязва се, че кръчмите остават важна част от ирландската култура, появяват се във филми и книги и привличат туристи. Въпреки това, в световен мащаб се наблюдава тенденция на намаляване на броя на такива заведения, включително във Великобритания, голяма част от Европа и Азия.
