Атижа показа новата си руса коса, докато се натиска с Азис (СНИМКИ)

Попфолк певицата и риалити звезда Атижа показа огромна промяна във външния си вид. Тя е преминала в отбора на блондинките, а начинът, по който реши да го разкрие определено прикова погледите. Противно на модерната поговорка, че жената сменя и мъжа след цвета, фолк звездата засне нова порция провокативни снимки с Краля на попфолка Азис.
Именно Азис беше този, който дебютира новия ѝ цвят на косата, за да докаже, че блондинките наистина се забавляват повече. От снимките можем да отсъдим ѝ, че провокациите им отиват.
„Новото ми русо гадже“, написа той към редица фотографии, на които двамата си разменят интимни ласки по оскъдно облекло.
На някои от феновете обаче еротичните кадри им дойдоха в повече и коментарите заваляха. „Майка ти, баща ти и брат ти ще те гледат, г-це, но е така - за да си популярен и вървежен трябва да продадеш душата си“, „Тя ще те фалира, брат“, „Никакъв морал и никакъв срам. Докъде стигнахме? Тъжно“, „Със здраве да си я караш“ и „На тези години е пълна трагедия тази показност“, гласят част от коментарите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абдул от Кабул
Коментиран от #4
14:01 01.12.2025
3 Аре
14:01 01.12.2025
4 Али от Абу Даби
До коментар #2 от "Абдул от Кабул":И моята коза се казва Атиджа.
14:03 01.12.2025
5 въпросче
14:07 01.12.2025
6 УдоМача
Коментиран от #7
14:11 01.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Веселин
14:23 01.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 познавам
14:33 01.12.2025
11 Квазимодо
14:54 01.12.2025
12 ха ха
15:01 01.12.2025
13 Колега
15:05 01.12.2025
14 Любител
15:06 01.12.2025
15 Боромир
Коментиран от #17
15:10 01.12.2025
16 БСТ
15:12 01.12.2025
17 провинциалист
До коментар #15 от "Боромир":"Това ли е вече дъното, или има още да се копа?" - има, има. Следващата снимка може да е с естествена блондинка.
15:17 01.12.2025