Атижа показа новата си руса коса, докато се натиска с Азис (СНИМКИ)

1 Декември, 2025 13:59 1 293 17

  • азис-
  • атижа-
  • блондинка-
  • руса-
  • провокативни-
  • чалга-
  • поп фолк

Двамата не спират с еротичните кадри в мрежата

Атижа показа новата си руса коса, докато се натиска с Азис (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Попфолк певицата и риалити звезда Атижа показа огромна промяна във външния си вид. Тя е преминала в отбора на блондинките, а начинът, по който реши да го разкрие определено прикова погледите. Противно на модерната поговорка, че жената сменя и мъжа след цвета, фолк звездата засне нова порция провокативни снимки с Краля на попфолка Азис.

Именно Азис беше този, който дебютира новия ѝ цвят на косата, за да докаже, че блондинките наистина се забавляват повече. От снимките можем да отсъдим ѝ, че провокациите им отиват.

„Новото ми русо гадже“, написа той към редица фотографии, на които двамата си разменят интимни ласки по оскъдно облекло.

На някои от феновете обаче еротичните кадри им дойдоха в повече и коментарите заваляха. „Майка ти, баща ти и брат ти ще те гледат, г-це, но е така - за да си популярен и вървежен трябва да продадеш душата си“, „Тя ще те фалира, брат“, „Никакъв морал и никакъв срам. Докъде стигнахме? Тъжно“, „Със здраве да си я караш“ и „На тези години е пълна трагедия тази показност“, гласят част от коментарите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абдул от Кабул

    12 0 Отговор
    Това Атижа не трябва ли да е Атидже?

    Коментиран от #4

    14:01 01.12.2025

  • 3 Аре

    13 1 Отговор
    Марш ! С това гъ зи ще като на шести полк тупано...

    14:01 01.12.2025

  • 4 Али от Абу Даби

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абдул от Кабул":

    И моята коза се казва Атиджа.

    14:03 01.12.2025

  • 5 въпросче

    10 1 Отговор
    Тази нова,руса коса кога са й я сложили на Атиджата?

    14:07 01.12.2025

  • 6 УдоМача

    8 2 Отговор
    Атижа има ли пи6ка??

    Коментиран от #7

    14:11 01.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Веселин

    4 9 Отговор
    Много е черовна и естествена. Красавица е и русата коса ѝ подхожда перфектно

    14:23 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 познавам

    5 1 Отговор
    добри ветеринари.Ще ви приспят, няма да се мъчите, и да тормозите околните.

    14:33 01.12.2025

  • 11 Квазимодо

    6 0 Отговор
    Бях чел че в САЩ пластични хирурзи отказват странни манипулации на жени и ги насочват към психолози и психиатри, мисля че и в България е време да последват примера им.

    14:54 01.12.2025

  • 12 ха ха

    6 0 Отговор
    Тази си е купила китеника на главата от Тему също като онази Анка Метушева.От този етнос си умират да се правят на блондинки но са гротесни.Само Грозденка от Острова на 100те гривни устоява досега на пластични операции и такива ,,подобрения,, затова и е най-хубавата циганка у нас.

    15:01 01.12.2025

  • 13 Колега

    4 0 Отговор
    Спри циганизацията на нацията.

    15:05 01.12.2025

  • 14 Любител

    3 0 Отговор
    Тоя е едно противно бангладешко индиго. Също като братята и сестрите си из махалите. Ужас.

    15:06 01.12.2025

  • 15 Боромир

    2 0 Отговор
    Това ли е вече дъното, или има още да се копа?

    Коментиран от #17

    15:10 01.12.2025

  • 16 БСТ

    2 0 Отговор
    ДЪНО !

    15:12 01.12.2025

  • 17 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Боромир":

    "Това ли е вече дъното, или има още да се копа?" - има, има. Следващата снимка може да е с естествена блондинка.

    15:17 01.12.2025