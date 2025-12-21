Вижте какви хонорари ще вземат чалга звездите у нас по празниците

Дните около Коледа и Нова година са живият урожай за родните фолкаджии. "България Днес" направи щателно проучване на коледните хонорари на някои от най-големите имена на родната музикална сцена. Статистиката, взета от известна дискотека, надскочи дори най-смелите ни представи.

Говорейки си за чалга, няма как да не споменем титулувания ѝ крал, човека глас - Азис. Средно неговата тарифа върви около 20 000 лв. за участията му в нормални дни. Към тях той изисква и престой в луксозен 5-звезден хотел, подходящ за високия му статут. По Коледа обаче възнагражденията скачат и според различни мнения е възможно Васко да прибира от 25 000 лв. нагоре.

Галена и Преслава не отстъпват по възнаграждения

Дългогодишните приятелки, които цял живот спорят за титлата "Най-добра фолкаджийка", също пеят за по 20 000 лв. И при тях хонорарът скача - стане ли въпрос за новогодишни партита.

За тлъста тарифа приглася и меланхоличният любимец на дамите - Меди. Той взима по 15 бона - също феноменално за пределите на малка България.

Доста по-скромно се подвизават останалите фолкизпълнители. Според наши източници Теди Александрова и Джордан взимат от 7 до 10 000 лв., а певци от по-нисък ранг, като например гласовитата плеймейтка Ариа, ще приберат по 4-5 бона. Самата тя е сред вихрушките на дансинга с участия, продължаващи по над 2 часа. До нея със сходни суми се нареждат още Рени, Емрах, Джия, Данна и Алекс Робов.

Теди Александрова е пример за изпълнител, който не гони сензацията, а гради кариера тихо, последователно и с постоянни хитове. Именно това я прави една от най-търсените певици за клубни участия и частни събития. По данни от бранша хонорарът ѝ варира между 7 и 10 хиляди лева в зависимост от датата и формата на събитието. Теди е предпочитана за празничните вечери, защото умее да държи публиката "нажежена" от първата до последната песен, без излишна показност, но с професионализъм, който собствениците на заведения ценят високо.

Подобна е и ситуацията при Джордан, който също се нарежда в златната среда на попфолка. С репутация на изпълнител, който влиза в пряк контакт с публиката и превръща всяко участие в истински купон, той логично държи хонорар между 7 и 10 хиляди лева. Заведенията го канят именно за празниците, когато атмосферата трябва да е гарантирана, а хората - на крака до сутринта. Джордан не е рекордьор по тарифи, но е сред най-сигурните избори за пълна зала и доволни клиенти.

В цялата тази шумна надпревара за хонорари и дати има и едно име, което стои извън чалгата и извън пазарлъка - Христо Кидиков. Легендата на българската естрада и народна песен не влиза в статистиките на нощните клубове, а носи със себе си друга епоха, друга публика и друго разбиране за музиката. Кидиков разказва пред "България Днес", че е участвал в снимките на новогодишната програма на "Евроком", и споделя философията си за участията:

"Аз съм човек, който не се пази много. Мои колеги ми казват: "Не подбивай цените". Но аз разсъждавам така - казвам примерно 1000 лв. за едночасова програма." И допълва: "Ако хората кажат, че не могат - се разбираме. Взимал съм и по 3000 лв. Всичко зависи от това какъв е клиентът". Особено показателен е споменът му за участие на рожден ден: "Една жена, мой набор - на 80 години, беше казала на сина си: "Искам Кидиков да ми докараш. Това ми е най-големият подарък".

А финалът казва всичко за човека зад гласа: "Ако откажа например на 700 лева и остана без участие - ще си седя вкъщи с нулата. Радостта на хората е по-важна. Душата ми е отворена за тях".

Така в празничните дни под един покрив се срещат различни поколения, жанрове и философии - от 30-хилядните хонорари на клубните звезди, през стабилните тарифи на утвърдените имена, до изпълнители като Христо Кидиков, за които музиката не е бизнес, а мисия.