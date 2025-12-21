Новини
Вижте какви хонорари ще вземат чалга звездите у нас по празниците

21 Декември, 2025 07:12

Азис да прибира от 25 000 лв. нагоре, Галена и Преслава не отстъпват по възнаграждения

Вижте какви хонорари ще вземат чалга звездите у нас по празниците - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дните около Коледа и Нова година са живият урожай за родните фолкаджии. "България Днес" направи щателно проучване на коледните хонорари на някои от най-големите имена на родната музикална сцена. Статистиката, взета от известна дискотека, надскочи дори най-смелите ни представи.

Говорейки си за чалга, няма как да не споменем титулувания ѝ крал, човека глас - Азис. Средно неговата тарифа върви около 20 000 лв. за участията му в нормални дни. Към тях той изисква и престой в луксозен 5-звезден хотел, подходящ за високия му статут. По Коледа обаче възнагражденията скачат и според различни мнения е възможно Васко да прибира от 25 000 лв. нагоре.

Галена и Преслава не отстъпват по възнаграждения

Дългогодишните приятелки, които цял живот спорят за титлата "Най-добра фолкаджийка", също пеят за по 20 000 лв. И при тях хонорарът скача - стане ли въпрос за новогодишни партита.

За тлъста тарифа приглася и меланхоличният любимец на дамите - Меди. Той взима по 15 бона - също феноменално за пределите на малка България.

Доста по-скромно се подвизават останалите фолкизпълнители. Според наши източници Теди Александрова и Джордан взимат от 7 до 10 000 лв., а певци от по-нисък ранг, като например гласовитата плеймейтка Ариа, ще приберат по 4-5 бона. Самата тя е сред вихрушките на дансинга с участия, продължаващи по над 2 часа. До нея със сходни суми се нареждат още Рени, Емрах, Джия, Данна и Алекс Робов.

Теди Александрова е пример за изпълнител, който не гони сензацията, а гради кариера тихо, последователно и с постоянни хитове. Именно това я прави една от най-търсените певици за клубни участия и частни събития. По данни от бранша хонорарът ѝ варира между 7 и 10 хиляди лева в зависимост от датата и формата на събитието. Теди е предпочитана за празничните вечери, защото умее да държи публиката "нажежена" от първата до последната песен, без излишна показност, но с професионализъм, който собствениците на заведения ценят високо.

Подобна е и ситуацията при Джордан, който също се нарежда в златната среда на попфолка. С репутация на изпълнител, който влиза в пряк контакт с публиката и превръща всяко участие в истински купон, той логично държи хонорар между 7 и 10 хиляди лева. Заведенията го канят именно за празниците, когато атмосферата трябва да е гарантирана, а хората - на крака до сутринта. Джордан не е рекордьор по тарифи, но е сред най-сигурните избори за пълна зала и доволни клиенти.

В цялата тази шумна надпревара за хонорари и дати има и едно име, което стои извън чалгата и извън пазарлъка - Христо Кидиков. Легендата на българската естрада и народна песен не влиза в статистиките на нощните клубове, а носи със себе си друга епоха, друга публика и друго разбиране за музиката. Кидиков разказва пред "България Днес", че е участвал в снимките на новогодишната програма на "Евроком", и споделя философията си за участията:

"Аз съм човек, който не се пази много. Мои колеги ми казват: "Не подбивай цените". Но аз разсъждавам така - казвам примерно 1000 лв. за едночасова програма." И допълва: "Ако хората кажат, че не могат - се разбираме. Взимал съм и по 3000 лв. Всичко зависи от това какъв е клиентът". Особено показателен е споменът му за участие на рожден ден: "Една жена, мой набор - на 80 години, беше казала на сина си: "Искам Кидиков да ми докараш. Това ми е най-големият подарък".
А финалът казва всичко за човека зад гласа: "Ако откажа например на 700 лева и остана без участие - ще си седя вкъщи с нулата. Радостта на хората е по-важна. Душата ми е отворена за тях".

Така в празничните дни под един покрив се срещат различни поколения, жанрове и философии - от 30-хилядните хонорари на клубните звезди, през стабилните тарифи на утвърдените имена, до изпълнители като Христо Кидиков, за които музиката не е бизнес, а мисия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 док

    5 2 Отговор
    Българинът още ли е роб,та има такова име-Робов?!

    07:17 21.12.2025

  • 2 Чалгарите !

    7 3 Отговор
    Чалгарите !

    Се Поддържат !

    Но !

    Какво Да Кажем ?

    За Чалгата !

    ГЕРБ - Борисов !

    И Сие !

    Те Само Прибират !

    Чуждите !

    Пари !

    07:19 21.12.2025

  • 3 хаберих

    5 4 Отговор
    В Женско списание: Страница 15-та: "Приеми се такава, каквато си."
    Страница 17-та: "Отслабнете с 4 кг. за седмица."
    Страница 19-та: "Рецепта за торта."

    07:21 21.12.2025

  • 5 Кажи му чалгар и повече не го обиждай

    14 1 Отговор
    А чалгарите от ИТН колко прибраха ?

    Коментиран от #18

    07:26 21.12.2025

  • 6 Тиха нощ ,

    11 1 Отговор
    свята нощ..... Рождество Христово , когато всеки е със семейството си , много хора пропътуват големи разстояния за да бъдат заедно с най - близките си хора на Коледа , има такива , които отиват по кръчми , пилеят пари за да слушат чалга , анимирани от кръчмарски певци и певици и пият до припадък .

    Коментиран от #7

    07:27 21.12.2025

  • 7 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тиха нощ ,":

    И дърпат бързи кредити.

    07:30 21.12.2025

  • 8 Като, има ахмаци да им дават

    8 1 Отговор
    ще има и такива да им ги вземат!

    07:31 21.12.2025

  • 10 БАРС

    9 2 Отговор
    МИСЛЯ ,ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРИМЕР ОТ НЕМЦИТЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ МУЗИКАТА ВЪОБЩЕ В РЕСТОРАНТИТЕ. СВЕТИТЕ ВЕЧЕРИ ДА Е ЗАТВОРЕНО ВСИЧКО КАКТО НА РУЖДЕСТВОТО ТАКА И НА ВЕЛИК ЛЕН .

    07:40 21.12.2025

  • 11 Факт

    7 1 Отговор
    Трябва ли да знаем това?

    07:48 21.12.2025

  • 12 Те ще вземат

    7 1 Отговор
    А какви данъци ще платят и защо това не се обявява?
    Тоя костинбродски църньо е гнусен да го гледаш.
    Чалгата трябва да бъде забранена

    Коментиран от #14

    07:57 21.12.2025

  • 13 Заека

    4 0 Отговор
    Ако трябва да бъдем честни,във България има доста почитатели на чалгата.За щастие не съм от тях.

    08:14 21.12.2025

  • 14 Плащат

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Те ще вземат":

    си всичко. Откъде мислиш има пари за помощи за безработни като теб?

    08:21 21.12.2025

  • 15 Филанкишията

    2 0 Отговор
    Пуснете ВЕФА да чуем КИДИКА безплатно.

    08:21 21.12.2025

  • 16 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    НАП знае ли? Или спи..

    Коментиран от #21

    08:22 21.12.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Ганю си иска мазната анадолската "музика".

    08:25 21.12.2025

  • 18 ГЕРБ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кажи му чалгар и повече не го обиждай":

    Точно 30милиона за да НЕ съставят правителство!! ( когато бяха на Върха🙈

    08:26 21.12.2025

  • 19 Като има кой да дава

    2 0 Отговор
    Не е луд който яде баницата, а който му я дава!

    08:28 21.12.2025

  • 20 Майк Алън Патън

    2 0 Отговор
    Щом им ги дават , да не ги вземат ли ?

    08:31 21.12.2025

  • 21 ПЪГУОШ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Баце ЕООД":

    Ами то Бойко и Влади също знаеха , че Божков не плаща пълния данък и така цели 6 години ! И какво последва - НИЩО. Само дето се оказа , че са чму искали ДЕСЯТъК за това........недоглеждане от тяхна страна. Чиста работа !

    08:34 21.12.2025

  • 22 сидероДРОМОС

    1 0 Отговор
    Честно изкарани пари , с пот на челото. И то за цял 1 / един / час пеене. Изнурително тежък труд ! А пък музиката - от хубава , по-хубава !

    08:37 21.12.2025