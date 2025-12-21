Вижте какви хонорари ще вземат чалга звездите у нас по празниците

Дните около Коледа и Нова година са живият урожай за родните фолкаджии. "България Днес" направи щателно проучване на коледните хонорари на някои от най-големите имена на родната музикална сцена. Статистиката, взета от известна дискотека, надскочи дори най-смелите ни представи.
Говорейки си за чалга, няма как да не споменем титулувания ѝ крал, човека глас - Азис. Средно неговата тарифа върви около 20 000 лв. за участията му в нормални дни. Към тях той изисква и престой в луксозен 5-звезден хотел, подходящ за високия му статут. По Коледа обаче възнагражденията скачат и според различни мнения е възможно Васко да прибира от 25 000 лв. нагоре.
Галена и Преслава не отстъпват по възнаграждения
Дългогодишните приятелки, които цял живот спорят за титлата "Най-добра фолкаджийка", също пеят за по 20 000 лв. И при тях хонорарът скача - стане ли въпрос за новогодишни партита.
За тлъста тарифа приглася и меланхоличният любимец на дамите - Меди. Той взима по 15 бона - също феноменално за пределите на малка България.
Доста по-скромно се подвизават останалите фолкизпълнители. Според наши източници Теди Александрова и Джордан взимат от 7 до 10 000 лв., а певци от по-нисък ранг, като например гласовитата плеймейтка Ариа, ще приберат по 4-5 бона. Самата тя е сред вихрушките на дансинга с участия, продължаващи по над 2 часа. До нея със сходни суми се нареждат още Рени, Емрах, Джия, Данна и Алекс Робов.
Теди Александрова е пример за изпълнител, който не гони сензацията, а гради кариера тихо, последователно и с постоянни хитове. Именно това я прави една от най-търсените певици за клубни участия и частни събития. По данни от бранша хонорарът ѝ варира между 7 и 10 хиляди лева в зависимост от датата и формата на събитието. Теди е предпочитана за празничните вечери, защото умее да държи публиката "нажежена" от първата до последната песен, без излишна показност, но с професионализъм, който собствениците на заведения ценят високо.
Подобна е и ситуацията при Джордан, който също се нарежда в златната среда на попфолка. С репутация на изпълнител, който влиза в пряк контакт с публиката и превръща всяко участие в истински купон, той логично държи хонорар между 7 и 10 хиляди лева. Заведенията го канят именно за празниците, когато атмосферата трябва да е гарантирана, а хората - на крака до сутринта. Джордан не е рекордьор по тарифи, но е сред най-сигурните избори за пълна зала и доволни клиенти.
В цялата тази шумна надпревара за хонорари и дати има и едно име, което стои извън чалгата и извън пазарлъка - Христо Кидиков. Легендата на българската естрада и народна песен не влиза в статистиките на нощните клубове, а носи със себе си друга епоха, друга публика и друго разбиране за музиката. Кидиков разказва пред "България Днес", че е участвал в снимките на новогодишната програма на "Евроком", и споделя философията си за участията:
"Аз съм човек, който не се пази много. Мои колеги ми казват: "Не подбивай цените". Но аз разсъждавам така - казвам примерно 1000 лв. за едночасова програма." И допълва: "Ако хората кажат, че не могат - се разбираме. Взимал съм и по 3000 лв. Всичко зависи от това какъв е клиентът". Особено показателен е споменът му за участие на рожден ден: "Една жена, мой набор - на 80 години, беше казала на сина си: "Искам Кидиков да ми докараш. Това ми е най-големият подарък".
А финалът казва всичко за човека зад гласа: "Ако откажа например на 700 лева и остана без участие - ще си седя вкъщи с нулата. Радостта на хората е по-важна. Душата ми е отворена за тях".
Така в празничните дни под един покрив се срещат различни поколения, жанрове и философии - от 30-хилядните хонорари на клубните звезди, през стабилните тарифи на утвърдените имена, до изпълнители като Христо Кидиков, за които музиката не е бизнес, а мисия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 док
07:17 21.12.2025
2 Чалгарите !
Се Поддържат !
Но !
Какво Да Кажем ?
За Чалгата !
ГЕРБ - Борисов !
И Сие !
Те Само Прибират !
Чуждите !
Пари !
07:19 21.12.2025
3 хаберих
Страница 17-та: "Отслабнете с 4 кг. за седмица."
Страница 19-та: "Рецепта за торта."
07:21 21.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кажи му чалгар и повече не го обиждай
Коментиран от #18
07:26 21.12.2025
6 Тиха нощ ,
Коментиран от #7
07:27 21.12.2025
7 Гост
До коментар #6 от "Тиха нощ ,":И дърпат бързи кредити.
07:30 21.12.2025
8 Като, има ахмаци да им дават
07:31 21.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БАРС
07:40 21.12.2025
11 Факт
07:48 21.12.2025
12 Те ще вземат
Тоя костинбродски църньо е гнусен да го гледаш.
Чалгата трябва да бъде забранена
Коментиран от #14
07:57 21.12.2025
13 Заека
08:14 21.12.2025
14 Плащат
До коментар #12 от "Те ще вземат":си всичко. Откъде мислиш има пари за помощи за безработни като теб?
08:21 21.12.2025
15 Филанкишията
08:21 21.12.2025
16 Баце ЕООД
Коментиран от #21
08:22 21.12.2025
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
08:25 21.12.2025
18 ГЕРБ
До коментар #5 от "Кажи му чалгар и повече не го обиждай":Точно 30милиона за да НЕ съставят правителство!! ( когато бяха на Върха🙈
08:26 21.12.2025
19 Като има кой да дава
08:28 21.12.2025
20 Майк Алън Патън
08:31 21.12.2025
21 ПЪГУОШ
До коментар #16 от "Баце ЕООД":Ами то Бойко и Влади също знаеха , че Божков не плаща пълния данък и така цели 6 години ! И какво последва - НИЩО. Само дето се оказа , че са чму искали ДЕСЯТъК за това........недоглеждане от тяхна страна. Чиста работа !
08:34 21.12.2025
22 сидероДРОМОС
08:37 21.12.2025