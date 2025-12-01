Ариана Гранде отвърна на спекулациите за здравето и слабата ѝ фигура

Аріана Гранде отправи ново предупреждение към почитателите си да бъдат внимателни с коментарите за външния вид на другите, като определи подобни забележки като „опасни“. Певицата публикува в Instagram Stories откъс от свое интервю от 2024 г., в което разказва за въздействието на негативните оценки върху психичното ѝ здраве през годините.

„Споделям отново това от миналата година като любезно напомняне към всички“, написа 32-годишната изпълнителка.

В клипа Ариана Гранде видимо се разчувства, докато разказва как още от тийнейджърските си години е била обект на постоянни критики. „Правя това публично от 16–17-годишна и в известен смисъл винаги съм била като експонат в лаборатория. Чувала съм всичко — всяка възможна версия за това какво не е наред с мен“, казва тя. „Поправяш едно, после е грешно по друга причина. Дори най-простото — външният ти вид.“

Ариана подчертава, че подобни коментари са трудни за пренебрегване, особено когато човек е млад. „Независимо на какво ниво го преживяваш, това е неприятно — дори ако е на семейна вечеря, когато някоя баба каже: ‘О, изглеждаш по-слаба! Какво се е случило?’ или ‘Изглеждаш по-пълна! Какво става?’“

Според актрисата и певица обществото е свикнало прекалено лесно да обсъжда външния вид на другите, без да знае какво стои зад това. „Създаден е един фалшив комфорт да се коментира здравето, живота или изборите на хората, без да имаме представа какво преживяват.“

През 2023 г. Ариана Гранде за първи път публично се обърна към критикуващите тялото ѝ, като отбеляза, че „тялото“, с което я сравняват, е било най-нездравословният период в живота ѝ. „Бях на много антидепресанти, пиех алкохол, хранех се зле. Това, което очевидно изглеждаше ‘здраво’, всъщност беше най-ниската ми точка.“

Тя добавя, че не би трябвало да се налага да обяснява подобни лични моменти, но вярва, че откритостта може да доведе до повече осъзнатост. „Ако съм уязвима и честна за това, може би ще има нещо добро, което ще произлезе от него.“, смята певицата и актриса.