Мария Бакалова се върна в България, за да участва в протеста (СНИМКИ)

Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова се прибра в България, стана ясно от нейни снимки и сторита през изминалите дни.

Вчера обаче актрисата ясно заяви, че фокусът ѝ е насочен към протестите срещу Бюджет 2026, корупцията и компрометираното управление у нас.

В сторитата си, които виждат стотици хиляди по цял свят, звездата не скри, че ще участва активно в протеста и призова феновете си също да не пропускат да дадат воля на негодуванието си по мирен начин.

"Днес е от онези дни, в които можем да покажем, че ни пука за бъдещето на тази държава.

Макар в по-голяма част от времето си да живея далеч, аз лично ще бъда на площад "Независимост", за да подкрепя младите хора на България.

Надявам се един ден да мога да направя повече.", написа Мария, за която дистанцията между Холивуд и София не е пречка, щом човек иска да се бори за бъдещето си.

По-късно Бакалова пусна и кадри от триъгълника на властта в столицата, където се виждаха и десетките хиляди протестиращи.

И днес актрисата продължава да публикува кадри от протестите, включително и с пояснения на английски език за международната ѝ аудитория.

Освен Мария Бакалова, и редица известни имена от родния шоубизнес се включиха в демонстрациите. Сред тях отново беше Филип Буков, Алек Алексиев, Молец, Емил Конрад, Изабела Овчарова и десетки други актьори, изпълнители, спортисти, риалити участници и инфлуенсъри.