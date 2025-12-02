Новини
Мария Бакалова се върна в България, за да участва в протеста (СНИМКИ)

2 Декември, 2025 11:58 780 8

  • мария бакалова-
  • протест-
  • протести-
  • българия-
  • актриса

Холивудската актриса призова за участие в протестите рано през деня, а по-късно пусна и сторита от Ларгото в София

Мария Бакалова се върна в България, за да участва в протеста (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова се прибра в България, стана ясно от нейни снимки и сторита през изминалите дни.

Вчера обаче актрисата ясно заяви, че фокусът ѝ е насочен към протестите срещу Бюджет 2026, корупцията и компрометираното управление у нас.

В сторитата си, които виждат стотици хиляди по цял свят, звездата не скри, че ще участва активно в протеста и призова феновете си също да не пропускат да дадат воля на негодуванието си по мирен начин.

"Днес е от онези дни, в които можем да покажем, че ни пука за бъдещето на тази държава.
Макар в по-голяма част от времето си да живея далеч, аз лично ще бъда на площад "Независимост", за да подкрепя младите хора на България.
Надявам се един ден да мога да направя повече.", написа Мария, за която дистанцията между Холивуд и София не е пречка, щом човек иска да се бори за бъдещето си.

По-късно Бакалова пусна и кадри от триъгълника на властта в столицата, където се виждаха и десетките хиляди протестиращи.

И днес актрисата продължава да публикува кадри от протестите, включително и с пояснения на английски език за международната ѝ аудитория.

Освен Мария Бакалова, и редица известни имена от родния шоубизнес се включиха в демонстрациите. Сред тях отново беше Филип Буков, Алек Алексиев, Молец, Емил Конрад, Изабела Овчарова и десетки други актьори, изпълнители, спортисти, риалити участници и инфлуенсъри.


  • 1 честен ционист

    2 21 Отговор
    Не забравяйте, че Мара изигра и ролята на глас на съветския пес Космо в една левичарска холивудкска продукция. Това е мястото на БГ левичара като пудел в клуба на богатите, джавкащ срещу Новия ред на правдата.

    12:01 02.12.2025

  • 2 Атина Палада

    5 3 Отговор
    браво-достойна гражданска позиция

    12:03 02.12.2025

  • 3 Достойна

    4 3 Отговор
    българка ! Респект !

    12:06 02.12.2025

  • 4 Тръмп

    4 5 Отговор
    Врътна канчето на шорош
    И тая , която шорош я направи актриса, ха ха , се врътна към България . А, Маре?

    12:07 02.12.2025

  • 5 Пич

    6 2 Отговор
    Не на мене тия !!! Изпълнила е поръчка за което всичко и е било платено. Тя е емблема на соросията !!!

    12:11 02.12.2025

  • 6 Отврат

    3 1 Отговор
    Покажи си котенцето, душичка

    12:13 02.12.2025

  • 7 Ззз

    1 0 Отговор
    Айде точно тая неолиберална офцъ да не я даваме за пример. Никой не е забравил как демократите я пуснаха да смуче маркуча на Джулиани, за да създадат компромат срещу партията на Тръмп.

    12:18 02.12.2025

  • 8 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Каква саможертва ?!!!

    12:21 02.12.2025