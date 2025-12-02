Софи Маринова покани Лили Иванова на юбилейния си концерт (СНИМКИ)

Ромската перла Софи Маринова направи грандиозен жест към примата на родната популярна музика Лили Иванова, която е и неин идол.

Чалга звездата покани голямата ни певица като специален гост на юбилейния си концерт на 5 декември в зала "Арена 8888". Софи Маринова е изпратила лично писмо и красив букет на своя идол.

В емоционалното послание тя пише: "Благодаря Ви, че с музиката си докосвате сърцата на поколения българи и превръщате изкуството в сила, която обединява и вдъхновява."

За жеста съобщи самата Лили Иванова, която публикува снимки на получените подаръци и официалната покана в социалните мрежи.

"Благодаря на г-жа Софи Маринова за уважението, поканата и прекрасните цветя! Успех, успех, успех!", написа примата.

Феновете вече гадаят дали Лили ще уважи поканата ѝ, а повече от това и дали двете певици ще се появят заедно на сцената – момент, който със сигурност би се превърнал в музикално събитие на годината.