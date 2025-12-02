Новини
Софи Маринова покани Лили Иванова на юбилейния си концерт (СНИМКИ)

2 Декември, 2025 12:31

За жеста сподели самата Лили Иванова

Софи Маринова покани Лили Иванова на юбилейния си концерт (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ромската перла Софи Маринова направи грандиозен жест към примата на родната популярна музика Лили Иванова, която е и неин идол.

Чалга звездата покани голямата ни певица като специален гост на юбилейния си концерт на 5 декември в зала "Арена 8888". Софи Маринова е изпратила лично писмо и красив букет на своя идол.

В емоционалното послание тя пише: "Благодаря Ви, че с музиката си докосвате сърцата на поколения българи и превръщате изкуството в сила, която обединява и вдъхновява."

За жеста съобщи самата Лили Иванова, която публикува снимки на получените подаръци и официалната покана в социалните мрежи.

"Благодаря на г-жа Софи Маринова за уважението, поканата и прекрасните цветя! Успех, успех, успех!", написа примата.

Феновете вече гадаят дали Лили ще уважи поканата ѝ, а повече от това и дали двете певици ще се появят заедно на сцената – момент, който със сигурност би се превърнал в музикално събитие на годината.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    4 9 Отговор
    Ако реши Лили да дойде, да турят парапети че да не литне като "щуреца".

    12:35 02.12.2025

  • 2 Пенсионер , 102 годишен

    5 7 Отговор
    Лилиту ми йе мечтъ ощи ут млад. Ного я заграждъх с букети с рози и все я канех. Мъ дади ли ми, не ми ли дади, шляпъх ли я, ни я ли шляпъх........кат ни съ сещам да ви кажъ...

    12:36 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Новак

    9 0 Отговор
    Къде е цигулка, къде е гъдулка!

    12:49 02.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    ЛИЛИ НЕ ПАДАЙ ТОЛКОВА НИСКО!

    12:53 02.12.2025

  • 6 ЕстетЪ

    2 1 Отговор
    Лили Иванова не харесва сигани

    12:57 02.12.2025

  • 7 По-любопитен

    3 0 Отговор
    По-важното е дали Славчо Чалгата ще изпълзи от дупката си за концерта си утре, или след протестите е оцапал гащите.

    Коментиран от #10

    13:10 02.12.2025

  • 8 Грандиозен жест

    1 0 Отговор
    Най-много, да и върне жеста с покана за неин концерт.

    13:12 02.12.2025

  • 9 дилър

    1 1 Отговор
    Че Лили ще се появи на концерта на Софка е повече от сигурно. Въпросът е половин милион ли ще поиска или един.

    13:23 02.12.2025

  • 10 Ще изпълзи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "По-любопитен":

    И ще им заяви"вземете по едно Ферари цвят червен, и кажете кажете колко съм гоуем.

    13:25 02.12.2025

  • 11 Ко речи?

    0 0 Отговор
    То май жестът ще е обратен, ако Лили отиде.

    13:30 02.12.2025

  • 12 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Лили Иванова трябва да е луда за да отиде

    13:49 02.12.2025