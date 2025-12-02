„Домът е там, където е сърцето“: Мелания Тръмп показа коледната украса на Белия дом (СНИМКИ)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп разкри тазгодишната коледна украса на Белия дом, чиято тема е „Home Is Where the Heart Is“ („Домът е там, където е сърцето“). Това е първата ѝ празнична концепция след завръщането ѝ в ролята през 2025 г. и поставя акцент върху наближаващата 250-годишнина от Декларацията за независимост, която САЩ ще отбележат през 2026 г.

Украсата е пряко вдъхновена от националните символи и предстоящите чествания America250. Източната зала е оформена в червено, бяло и синьо, с орли като върхове на елхите — препратка към белоглавия орел, избран за национален символ през 1782 г. Елхите са декорирани със звезди, рози и дъбови листа, а официалното дърво в Синята зала е посветено на семействата на военнослужещи, загинали в служба на страната.

Тази година декорацията е представена в условията на мащабен ремонт. Източното крило и покритият проход са разрушени, за да бъде построена нова голяма бална зала – проект, започнат през октомври по разпореждане на президента Доналд Тръмп. Поради това официалното дърво не е първият акцент при обиколките, както обикновено.

Публичните посещения ще бъдат възобновени по нов, ограничен маршрут през Държавния етаж, включително Зелената, Синята и Червената зала, Държавната трапезария и Cross Hall. Очакват се десетки хиляди посетители по време на празничния сезон.

Какво включва украсата на Белия дом?

По данни на Белия дом, украсата включва:

51 коледни дървета

75 венеца

над 213 м гирлянди

повече от 10 000 декоративни пеперуди

2800 златни звезди

54 кг джинджифилови бисквити

Работата е извършена от десетки доброволци за шест дни — след заминаването на семейство Тръмп за Деня на благодарността във Флорида.

Зелената зала представя LEGO-портрети на Джордж Вашингтон и Доналд Тръмп, всеки от над 6000 части. Червената зала е посветена на инициативата Fostering the Future на Мелания Тръмп и е украсена с хиляди пеперуди — символ на подкрепата за младежи от приемни семейства.

Държавната трапезария показва тазгодишния джинджифилов макет — детайлна захарна реплика на южния портик и изгледа към Жълтата овална стая, съобразена с новата декорация.

Американския дух в центъра на Коледните празници

В официално изявление администрацията подчерта, че празникът е повод да се отдаде почит на американския дух — „щедрост, патриотизъм и благодарност“, които според текста „остават обединяващи ценности, въпреки различните традиции“.

Това е първата голяма публична инициатива на Мелания Тръмп след завръщането ѝ във Вашингтон. Американските медии отбелязват, че тазгодишната украса е значително по-публична и символична от предишните ѝ проекти — на фона на предстоящото национално честване America250 и засиления обществен интерес към реконструкцията на Източното крило.