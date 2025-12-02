Новини
„Домът е там, където е сърцето“: Мелания Тръмп показа коледната украса на Белия дом (СНИМКИ)

„Домът е там, където е сърцето“: Мелания Тръмп показа коледната украса на Белия дом (СНИМКИ)

2 Декември, 2025 12:59 772 2

Първата дама представи първата си коледна украса след завръщането в Белия дом — с акцент върху историята, патриотизма и America250

„Домът е там, където е сърцето“: Мелания Тръмп показа коледната украса на Белия дом (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп разкри тазгодишната коледна украса на Белия дом, чиято тема е „Home Is Where the Heart Is“ („Домът е там, където е сърцето“). Това е първата ѝ празнична концепция след завръщането ѝ в ролята през 2025 г. и поставя акцент върху наближаващата 250-годишнина от Декларацията за независимост, която САЩ ще отбележат през 2026 г.

Украсата е пряко вдъхновена от националните символи и предстоящите чествания America250. Източната зала е оформена в червено, бяло и синьо, с орли като върхове на елхите — препратка към белоглавия орел, избран за национален символ през 1782 г. Елхите са декорирани със звезди, рози и дъбови листа, а официалното дърво в Синята зала е посветено на семействата на военнослужещи, загинали в служба на страната.

Тази година декорацията е представена в условията на мащабен ремонт. Източното крило и покритият проход са разрушени, за да бъде построена нова голяма бална зала – проект, започнат през октомври по разпореждане на президента Доналд Тръмп. Поради това официалното дърво не е първият акцент при обиколките, както обикновено.

Публичните посещения ще бъдат възобновени по нов, ограничен маршрут през Държавния етаж, включително Зелената, Синята и Червената зала, Държавната трапезария и Cross Hall. Очакват се десетки хиляди посетители по време на празничния сезон.

Какво включва украсата на Белия дом?

По данни на Белия дом, украсата включва:

  • 51 коледни дървета

  • 75 венеца

  • над 213 м гирлянди

  • повече от 10 000 декоративни пеперуди

  • 2800 златни звезди

  • 54 кг джинджифилови бисквити

Работата е извършена от десетки доброволци за шест дни — след заминаването на семейство Тръмп за Деня на благодарността във Флорида.

Зелената зала представя LEGO-портрети на Джордж Вашингтон и Доналд Тръмп, всеки от над 6000 части. Червената зала е посветена на инициативата Fostering the Future на Мелания Тръмп и е украсена с хиляди пеперуди — символ на подкрепата за младежи от приемни семейства.

Държавната трапезария показва тазгодишния джинджифилов макет — детайлна захарна реплика на южния портик и изгледа към Жълтата овална стая, съобразена с новата декорация.

Американския дух в центъра на Коледните празници

В официално изявление администрацията подчерта, че празникът е повод да се отдаде почит на американския дух — „щедрост, патриотизъм и благодарност“, които според текста „остават обединяващи ценности, въпреки различните традиции“.

Това е първата голяма публична инициатива на Мелания Тръмп след завръщането ѝ във Вашингтон. Американските медии отбелязват, че тазгодишната украса е значително по-публична и символична от предишните ѝ проекти — на фона на предстоящото национално честване America250 и засиления обществен интерес към реконструкцията на Източното крило.


  • 1 Дядо Мраз

    1 4 Отговор
    Хо-хо-хоу..... когато беше млада, Мелания ми беше Снежанка, и най много се радваше на големите подаръци които и давах. Както отиде в САЩ започна работа за Дядо Коледа, и най много съжалява за липсата на такива подаръци. Моли ме да се върне отново , но - имам си млада Снежанка.

    13:04 02.12.2025

  • 2 Бендида

    11 2 Отговор
    Добре изглежда, семпло. Обаче портретът на Тръмп с венец над него.... кофти, навява други мисли.:))

    13:05 02.12.2025