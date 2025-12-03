Моника Валериева се хвана с бившия на Мария

Преди дни стана ясно, че новата афера на Мирослав Соколов – бившият на фолк певицата Мария, е небезизвестната Моника Валериева, пише Crimesbg.com.

Припомняме, че още преди разводът с Мария да бъде финализиран, Миро Дзвера тръгна по петите Светлана Гущерова. Това оповести преди година самата певица, за да покаже какво е истинското лице на Соколов.

Светлана обаче не се задържа дълго в кревата му, а сега там се е настанила Моника Валериева – друга популярна еротична моделка.

Моника обаче не смятала да е само кратка афера за Миро, а твърдяла, че ще го върже в брак и с дете. Това тя разкрила пред свои дружки, без да се усеща, че е малко рано за подобни хвалби и заявления. Моника отдавна иска да има дете и го е заявила още преди две години като дори сподели, че е замразила свои яйцеклетки за всеки случай.

Явно сега е съзряла вариант да изпълни мечтата си с мъжа, който редовно посягаше на поп фолк звездата, което пък доведе до бурната им раздяла.