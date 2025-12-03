Новини
Преди дни стана ясно, че новата афера на Мирослав Соколов – бившият на фолк певицата Мария, е небезизвестната Моника Валериева, пише Crimesbg.com.

Припомняме, че още преди разводът с Мария да бъде финализиран, Миро Дзвера тръгна по петите Светлана Гущерова. Това оповести преди година самата певица, за да покаже какво е истинското лице на Соколов.

Моника Валериева се хвана с бившия на Мария

Светлана обаче не се задържа дълго в кревата му, а сега там се е настанила Моника Валериева – друга популярна еротична моделка.

Моника обаче не смятала да е само кратка афера за Миро, а твърдяла, че ще го върже в брак и с дете. Това тя разкрила пред свои дружки, без да се усеща, че е малко рано за подобни хвалби и заявления. Моника отдавна иска да има дете и го е заявила още преди две години като дори сподели, че е замразила свои яйцеклетки за всеки случай.

Явно сега е съзряла вариант да изпълни мечтата си с мъжа, който редовно посягаше на поп фолк звездата, което пък доведе до бурната им раздяла.


  градинар

    8 0 Отговор
    това на картинката е новата боксова круша на миро дзвера

    14:03 03.12.2025

  Хармоника

    10 0 Отговор
    е толкова употребена, че и арабите вече не я поръчват за консумация на дубайски шоколад 2 употреба

    14:05 03.12.2025

  Леле...

    7 1 Отговор
    Колко е погрозняла тази! По хубава беше
    А балъка е доказано балък, и тази е следващата която ще го скубе. Докато му е останала перушина...

    14:10 03.12.2025

  Този коментар е премахнат от модератор.

  така е

    13 0 Отговор
    Едни и същи батки си въртят едни и същи труженички.

    Коментиран от #6, #8

    14:14 03.12.2025

  Нц.....

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Случая на тези батки е , че са толкова тъпи , та труженичките ги въртят тях !

    14:19 03.12.2025

  ЕстетЪ

    6 0 Отговор
    Едни и същи 6оклуци в омагьосан кръг

    14:19 03.12.2025

  ЕстетЪ

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Без да видя,си ме изпреварил с коментар.Имаш + от мен👍

    14:20 03.12.2025

  Геноколог

    4 0 Отговор
    Тея нямат гуя за нищо!

    14:22 03.12.2025

  Стършели

    3 0 Отговор
    В Англия е забранено показване на болни от анорексия! А тука такламират кожа и кокали.

    14:45 03.12.2025

  Моника Валериева

    0 0 Отговор
    Първо му изпълних една сюита на флейта и той остана възхитен и ме нае .

    15:18 03.12.2025