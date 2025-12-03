Моника Валериева се хвана с бившия на Мария

Преди дни стана ясно, че новата афера на Мирослав Соколов – бившият на фолк певицата Мария, е небезизвестната Моника Валериева, пише Crimesbg.com.
Припомняме, че още преди разводът с Мария да бъде финализиран, Миро Дзвера тръгна по петите Светлана Гущерова. Това оповести преди година самата певица, за да покаже какво е истинското лице на Соколов.
Светлана обаче не се задържа дълго в кревата му, а сега там се е настанила Моника Валериева – друга популярна еротична моделка.
Моника обаче не смятала да е само кратка афера за Миро, а твърдяла, че ще го върже в брак и с дете. Това тя разкрила пред свои дружки, без да се усеща, че е малко рано за подобни хвалби и заявления. Моника отдавна иска да има дете и го е заявила още преди две години като дори сподели, че е замразила свои яйцеклетки за всеки случай.
Явно сега е съзряла вариант да изпълни мечтата си с мъжа, който редовно посягаше на поп фолк звездата, което пък доведе до бурната им раздяла.
1 градинар
14:03 03.12.2025
2 Хармоника
14:05 03.12.2025
3 Леле...
А балъка е доказано балък, и тази е следващата която ще го скубе. Докато му е останала перушина...
14:10 03.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 така е
Коментиран от #6, #8
14:14 03.12.2025
6 Нц.....
До коментар #5 от "така е":Случая на тези батки е , че са толкова тъпи , та труженичките ги въртят тях !
14:19 03.12.2025
7 ЕстетЪ
14:19 03.12.2025
8 ЕстетЪ
До коментар #5 от "така е":Без да видя,си ме изпреварил с коментар.Имаш + от мен👍
14:20 03.12.2025
9 Геноколог
14:22 03.12.2025
10 Стършели
14:45 03.12.2025
11 Моника Валериева
15:18 03.12.2025