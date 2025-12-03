Новини
Брижит Бардо е изписана от болницата и се възстановява

3 Декември, 2025 16:31 378 3

Актрисата е у дома си, където се възстановява и укрепва силите си

Брижит Бардо е изписана от болницата и се възстановява - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Френската филмова легенда Брижит Бардо се завърна у дома в Мадраг, след като прекара две седмици под лекарско наблюдение в болницата „Сен Жан“ в Тулон. Новината беше потвърдена от съпруга ѝ Бернар д’Ормал, който съобщи, че 89-годишната актриса „се възстановява спокойно и укрепва силите си“, след период на контролни прегледи, проведени заради усложнения след сериозна операция през есента.

Брижит Бардо беше хоспитализирана за първи път на 27 септември — броени дни преди рождения си ден — за да бъде оперирана по спешност. След изписването ѝ през октомври лекарите настояха за допълнително наблюдение, което наложи повторното ѝ приемане в Тулон през ноември. Макар подробностите около здравословното ѝ състояние да не се разкриват, близки до семейството посочват, че здравето на актрисата остава крехко, но тя се възстановява стабилно.

Завръщането ѝ в Мадраг съвпада с премиерата на нов документален филм, посветен на живота и наследството ѝ, който излиза на 3 декември във Франция. Лентата разглежда пътя на Бардо — от международна звезда и символ на европейското кино през 50-те и 60-те години до активист за правата на животните, роля, която тя превърна в своя мисия през последните десетилетия. Премиерата предизвиква широк медиен интерес, особено предвид здравословните тревоги на актрисата през последните месеци.

Брижит Бардо, която от години живее уединено край Сен Тропе и избягва публични изяви, остава една от най-разпознаваемите фигури в европейската култура. Новият филм и добрата новина за завръщането ѝ у дома отново поставят името ѝ във фокуса на общественото внимание.


  • 1 Опааа

    2 0 Отговор
    Ама Събинооооо! Мисиркоооо! Това ли е най-важното днес ма?

    16:46 03.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Ша мре дъртата кучелюбка.🐕🤣🥳🖕

    16:49 03.12.2025

  • 3 пишман журналисти, пишман мадия

    1 0 Отговор
    Дори не може да си сверите информацията и да предложите достоверна такава за една толкова базова новина. Бриджит Бардо е на 91 години. Тя е уникална културна икона на съвременния свят. Самата тя казва, че не е очаквала да доживее тези години. Да е жива, да е здрава.

    16:55 03.12.2025