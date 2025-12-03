Брижит Бардо е изписана от болницата и се възстановява

Френската филмова легенда Брижит Бардо се завърна у дома в Мадраг, след като прекара две седмици под лекарско наблюдение в болницата „Сен Жан“ в Тулон. Новината беше потвърдена от съпруга ѝ Бернар д’Ормал, който съобщи, че 89-годишната актриса „се възстановява спокойно и укрепва силите си“, след период на контролни прегледи, проведени заради усложнения след сериозна операция през есента.

Брижит Бардо беше хоспитализирана за първи път на 27 септември — броени дни преди рождения си ден — за да бъде оперирана по спешност. След изписването ѝ през октомври лекарите настояха за допълнително наблюдение, което наложи повторното ѝ приемане в Тулон през ноември. Макар подробностите около здравословното ѝ състояние да не се разкриват, близки до семейството посочват, че здравето на актрисата остава крехко, но тя се възстановява стабилно.

Завръщането ѝ в Мадраг съвпада с премиерата на нов документален филм, посветен на живота и наследството ѝ, който излиза на 3 декември във Франция. Лентата разглежда пътя на Бардо — от международна звезда и символ на европейското кино през 50-те и 60-те години до активист за правата на животните, роля, която тя превърна в своя мисия през последните десетилетия. Премиерата предизвиква широк медиен интерес, особено предвид здравословните тревоги на актрисата през последните месеци.

Брижит Бардо, която от години живее уединено край Сен Тропе и избягва публични изяви, остава една от най-разпознаваемите фигури в европейската култура. Новият филм и добрата новина за завръщането ѝ у дома отново поставят името ѝ във фокуса на общественото внимание.