Най-младият ерген Марин с изненадващо признание: Пада си по по-големи жени

Най-младият ерген – Марин, сгря сърцата на по-зрялата част от дамите с признанието, че си пада и по каки. В последния епизод на романтичното риалити младокът сподели, че е имал прекрасни отношения и вълнуващи моменти със 7 години по-голяма от него жена.

Горещата тема повдигна първо скандалната изкусителка Санта Китана, която в типичния си директен стил попита 27-годишния красавец дали някога е имал връзка с по-голяма от него жена. „На хронологична възраст – да. Със 7 години по-голяма от мен“, отговори Марин и добави, че се е чувствал прекрасно. „Сексът беше превъзходен, но не говоря само за физическа интимност, а за емоционална близост, за комуникация… Всичко се случваше прекрасно“, сподели с топлина спомените си той. Отношенията били много качествени, но краткотрайни. „Причината беше, че времевите линии при нас не съвпаднаха. Тя беше готова за деца веднага, а аз – не.“, завърши изповедта си пред „светицата“ той.

Марин, който определено впечатлява дамите в имението и пред екрана, с прояви на емоционална зрялост, желание за задълбочени разговори и поведение на джентълмен, беше категоричен, че в избора на партньорка не робува сляпо на възрастта, а търси осъзнатост. „Имало е по-малки от мен жени, които ме изненадват приятно, но опитът ми показва, че се разбирам по-лесно с по-големи. Много по-директни са, знаят какво искат, а аз оценявам това. Привлича ме не зрялата красота на една жена, а житейският път, по който е минала. Всички уроци, които е научила и нивото на осъзнатост, до което е достигнала. Това го виждам много по-рядко в едно по-малко момиче“, заключи ергенът, с което накара Санта Китана да грейне.

Темата намери продължение и в следващия му личен разговор с друга участничка в риалитито, превалила средата на 30-те. Този път в ролята на провокатор влезе самият Марин, като попита директно пловдивската къдрокоса красавица Елеонора дали не слага спирачки на интереса си към него, защото му е кака. Топ фаворитката на Крис се опита да се измъкне с обяснението, че е фокусирана върху друг, но езикът на тялото ѝ издаваше известно колебание. „Ти си изключителен привлекателен мъж, изглеждаш ми интелигентен, имам привличане към теб, но наистина ме притеснява, че си по-малък от мен“, призна тя и добави, че никога не е била в такъв тип отношения. „Много се ограничаваш“, контрира я Марин и отново разказа за вълнуващите си отношения с по-зрялата дама от миналото му. „По-хубаво с жена не знам дали съм си прекарвал някога. И ако имах телефон тук, и тя щеше да потвърди“, самоуверено добави той и остави Елеонора в сериозен размисъл.

За Марин вече се знае, че освен толеранс към възрастта, има афинитет към „джобните гаджета“. Парадоксално топ фаворитката му със златна роза от самото начало е една от най-младите и високи участнички в сезона – 23-годишната Михаела. Случайно или не точно в снощния епизод тя изпадна в първата си по-сериозна криза заради провокация от самия него и близостта му с новата изкусителка.