Мистерия: Откриха 112 мъртви тюлена на брега на Каспийско море

Служители на Департамента по екология на Мангистауската област на Казахстан откриха труповете на 112 тюлена на брега на Каспийско море в Казахстан.

Според ведомството, „по време на мониторинг на бреговата линия на района Тупкараган от село Асан до нос Баутино са открити труповете на 112 каспийски тюлена“. На мястото са събрани проби от морска вода, за да се установи причината за инцидента.

Това не е първият случай на масова смърт на тюлени в Каспийско море. През юни 2025 г. казахстанското Министерство на земеделието съобщи пред ТАСС, че подобни смъртни случаи през 2024 г. може да са причинени от високопатогенен птичи грип, невровирусна инфекция, свързана с имунодефицит, и задушаване поради разлив на природен газ от морското дъно. През 2022-2023 г. тюлени умираха поразени от кучешка чума и остра пневмония.