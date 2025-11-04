Новини
Любопитно »
Мистерия: Откриха 112 мъртви тюлена на брега на Каспийско море

Мистерия: Откриха 112 мъртви тюлена на брега на Каспийско море

4 Ноември, 2025 08:43 596 1

  • мъртви-
  • тюлени-
  • каспийско море

Това не е първият случай на масова смърт на тюлени в Каспийско море

Мистерия: Откриха 112 мъртви тюлена на брега на Каспийско море - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Служители на Департамента по екология на Мангистауската област на Казахстан откриха труповете на 112 тюлена на брега на Каспийско море в Казахстан.

Според ведомството, „по време на мониторинг на бреговата линия на района Тупкараган от село Асан до нос Баутино са открити труповете на 112 каспийски тюлена“. На мястото са събрани проби от морска вода, за да се установи причината за инцидента.

Мистерия: Откриха 112 мъртви тюлена на брега на Каспийско море

Това не е първият случай на масова смърт на тюлени в Каспийско море. През юни 2025 г. казахстанското Министерство на земеделието съобщи пред ТАСС, че подобни смъртни случаи през 2024 г. може да са причинени от високопатогенен птичи грип, невровирусна инфекция, свързана с имунодефицит, и задушаване поради разлив на природен газ от морското дъно. През 2022-2023 г. тюлени умираха поразени от кучешка чума и остра пневмония.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Ужас,Путин посегна и на тюлените. 🦭🦭🦭😪

    08:50 04.11.2025