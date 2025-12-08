Новини
Стояна си направи собствен бенд след раздялата с Ивана (СНИМКА)

Стояна си направи собствен бенд след раздялата с Ивана (СНИМКА)

8 Декември, 2025 14:59

Бузукарката съобщи за създаването на  “Стояна Бузуки лайв шоу“

Стояна си направи собствен бенд след раздялата с Ивана (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През изминалата седмица стана ясно, че култовото дуо от попфолка Ивана и Стояна се разделят след близо 30 години съвместна работа. Певицата на народа и бузуки майсторката поемат по различни пътища. Това съобщи самата Стояна в социалните мрежи като поясни какво я чака в бъдеще. Тя съобщи вълнуваща новина за свой нов проект.

„Здравейте, приятели! Имам новина, която съм готова да споделя. Вече имам собствен бенд! “Стояна Бузуки лайв шоу“. Да, точно така – събрах кураж за тази стъпка. Мислих го, премятах го в главата си, а сега моментът дойде. Това за мен е началото на един нов етап, пълен с вдъхновение, нови идеи, музика и емоции. Обещаваме ви шоу, настроение, жив звук, душа, енергия и много купон, както досега“, написа във Фейсбук тя.

"С Ивана всичко ни е наред. Нямаме никакви конфликти, не сме се карали. Тя ме подкрепя да направя тази стъпка и съм ѝ благодарна за годините съвместна работа и за доверието. Дори не изключвам да се засичаме на общи участия и ангажименти – животът и музиката винаги ни кръстосват.", допълни Стояна към важната си новина.

„Скъпо мое момиче, винаги съм зад гърба ти!“, написа и самата Ивана, доказвайки че тя не таи лоши чувства към бившата си сценична партньорка и че двете са в добри отношения въпреки раздялата.


  • 1 ку ку

    12 1 Отговор
    Ще си строшат краката да гледат Стуяна....

    15:04 08.12.2025

  • 2 Злите езици

    13 1 Отговор
    Говорят, че Ивана отново е започнала да прави секс с мъже!

    15:04 08.12.2025

  • 3 надарена кака

    9 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #6

    15:07 08.12.2025

  • 4 ТИГО

    6 1 Отговор
    И аз имам бенд , 1 грамофон ,2 магнетофона ,1 ЦД ,1 касетен дек 2 усилватела и 6 колони нема нещо което не могат да изсвирят ,само чалга не им давам да свирят ! Така че тия двете селянки у лево,местим!

    15:11 08.12.2025

  • 5 ООрана държава

    8 0 Отговор
    От известно време 50% от съдържанието на сайте е чалгарщина и 50% всичко останало

    15:12 08.12.2025

  • 6 Надарен батко

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "надарена кака":

    Аз ако ти ги скина като цял бенд ще ти експлоатирам мандолината, та ще ти се стори че е просвирила!

    15:13 08.12.2025

  • 7 Да,да

    9 0 Отговор
    И тази лейка се взе насериозно. Като има толкова музикални естети, може и да изкара пари. Да видим какво ще свири ако се спазват авторските права.

    15:13 08.12.2025

  • 8 ТИГО

    6 0 Отговор
    Не само тия и Папи Ханс и Мара Илиева са у лево ! Да нема дискриминация за чалгарите !

    15:15 08.12.2025

  • 9 кабел

    3 0 Отговор
    Надарени батко ли си ,кратко ли си,престани да се излагаш! Не се прави на голямата работа,тъпанария си!

    15:21 08.12.2025