Стояна си направи собствен бенд след раздялата с Ивана (СНИМКА)

През изминалата седмица стана ясно, че култовото дуо от попфолка Ивана и Стояна се разделят след близо 30 години съвместна работа. Певицата на народа и бузуки майсторката поемат по различни пътища. Това съобщи самата Стояна в социалните мрежи като поясни какво я чака в бъдеще. Тя съобщи вълнуваща новина за свой нов проект.
„Здравейте, приятели! Имам новина, която съм готова да споделя. Вече имам собствен бенд! “Стояна Бузуки лайв шоу“. Да, точно така – събрах кураж за тази стъпка. Мислих го, премятах го в главата си, а сега моментът дойде. Това за мен е началото на един нов етап, пълен с вдъхновение, нови идеи, музика и емоции. Обещаваме ви шоу, настроение, жив звук, душа, енергия и много купон, както досега“, написа във Фейсбук тя.
"С Ивана всичко ни е наред. Нямаме никакви конфликти, не сме се карали. Тя ме подкрепя да направя тази стъпка и съм ѝ благодарна за годините съвместна работа и за доверието. Дори не изключвам да се засичаме на общи участия и ангажименти – животът и музиката винаги ни кръстосват.", допълни Стояна към важната си новина.
„Скъпо мое момиче, винаги съм зад гърба ти!“, написа и самата Ивана, доказвайки че тя не таи лоши чувства към бившата си сценична партньорка и че двете са в добри отношения въпреки раздялата.
