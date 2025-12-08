Новини
Слави Трифонов направи грандиозен подарък за юбилея на Софи Маринова (ВИДЕО)

Слави Трифонов направи грандиозен подарък за юбилея на Софи Маринова (ВИДЕО)

8 Декември, 2025

Лили Иванова и семейството на президента Радев също поздравиха Софи Маринова за юбилея ѝ

Слави Трифонов направи грандиозен подарък за юбилея на Софи Маринова (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По случай своя 50-годишен юбилей неповторимата Софи Маринова получи много поздрави, изненади, подаръци и признания. Тя отпразнува празника си, където се чувства в свои води - на сцената, близо до своите почитатели.

Концерът в зала „Арена 8888“ разтърси хиляди този петък. Певицата успя да стигне до сърцата на феновете си с мощния си въздействащ глас така, както винаги е успявала.

Сред уважителните поздрави, които получи Софи, бяха тези от президента Румен Радев, съпругата му Десислава Радева и от звездната Лили Иванова.

"Благодаря на Президента на Република България, г-н Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, за уважението!
Благодаря на великата Лили Иванова за прекрасните цветя, за доброто отношение и за всяка изпята песен, която е докосвала сърцето ми! Благодаря за страхотните цветя и хубави пожелания за рождения ми ден от всички колеги, приятели и фенове, които направиха моя празник приказно красив", публикува Софи Маринова в социалните си мрежи.

Със своята специална голяма изненада Слави Трифонов предизвика фурор в залата, като накара цялата публика да стане на крака и да аплодира. Той подари на попфолк дивата удоволствието да се наслади на 12 български духови оркестри.

Трифонов и екипът му успяват да съберат за рождения ден на Софи 120 музиканти от най-добрите духови оркестри в страната, свирещи балканска музика. Те заедно изсвириха едно парче в нейна чест.

"И когато те влязоха в залата и засвириха заедно, цялата зала стана на крака и възторжено ги аплодира, докато не спряха да свирят.
Защо ви казвам всичко това?
В тези оркестри заедно свирят българи и роми. Когато заедно правим нещо хубаво и професионално, спазваме дисциплина и работим на максимум, резултатът е добър - направо прекрасен - и всички се радват, оценяват го и аплодират с уважение.
Значи това е смисълът и така изглежда ключът към успеха. Така мисля аз!", публикува Слави в профила си.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

