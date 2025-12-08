Слави Трифонов направи грандиозен подарък за юбилея на Софи Маринова (ВИДЕО)

По случай своя 50-годишен юбилей неповторимата Софи Маринова получи много поздрави, изненади, подаръци и признания. Тя отпразнува празника си, където се чувства в свои води - на сцената, близо до своите почитатели.
Концерът в зала „Арена 8888“ разтърси хиляди този петък. Певицата успя да стигне до сърцата на феновете си с мощния си въздействащ глас така, както винаги е успявала.
Сред уважителните поздрави, които получи Софи, бяха тези от президента Румен Радев, съпругата му Десислава Радева и от звездната Лили Иванова.
"Благодаря на Президента на Република България, г-н Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, за уважението!
Благодаря на великата Лили Иванова за прекрасните цветя, за доброто отношение и за всяка изпята песен, която е докосвала сърцето ми! Благодаря за страхотните цветя и хубави пожелания за рождения ми ден от всички колеги, приятели и фенове, които направиха моя празник приказно красив", публикува Софи Маринова в социалните си мрежи.
Със своята специална голяма изненада Слави Трифонов предизвика фурор в залата, като накара цялата публика да стане на крака и да аплодира. Той подари на попфолк дивата удоволствието да се наслади на 12 български духови оркестри.
"И когато те влязоха в залата и засвириха заедно, цялата зала стана на крака и възторжено ги аплодира, докато не спряха да свирят.
Защо ви казвам всичко това?
В тези оркестри заедно свирят българи и роми. Когато заедно правим нещо хубаво и професионално, спазваме дисциплина и работим на максимум, резултатът е добър - направо прекрасен - и всички се радват, оценяват го и аплодират с уважение.
Значи това е смисълът и така изглежда ключът към успеха. Така мисля аз!", публикува Слави в профила си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слави
14:02 08.12.2025
2 ДПС + ИТН СИЛНИ СМЕ
Демонстрациите ще се проведат пред общините в над 20 града
ДПС организира серия от митинги в цялата страна под наслов "НЕ на омразата и ДА на правителството ". Събитията ще се проведат утре, вторник (9 декември), от 18:00 часа в десетки градове.
Акцията е обявена като отговор на политическото напрежение и опитите за дестабилизация на страната в ключов момент за приемането на бюджета и влизането на България в еврозоната.
В защита на стабилността
От партията заявяват, че целта на митингите е да се противопоставят на езика на омразата и НЕ на етническото разделение .
"Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции", се казва в официалната позиция на ДПС.
Организаторите подчертават, че страната се нуждае от сигурност и реални резултати, а не от конфронтация.
"Ще кажем "НЕ на омразата!", защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение. И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията", допълват от пресцентъра на движението.
Локации на протестите
Митингите ще започнат едновременно в 18:00 часа. За област Русе сборният пункт е пред общинската администрация в град Ветово.
Сред другите градове, където ще има организирани прояви, са Велико
Коментиран от #22
14:03 08.12.2025
3 ДПС с подкрепата на ИТН - ПОБЕДА
14:04 08.12.2025
4 Яка тъпотия селташка
14:06 08.12.2025
5 ИТН подкрепи мощните контрапротести
"ДПС-Ново начало" обяви в кои градове ще се проведат контрапротести. Митингите са насрочени за вторник, 9.12. 2025 г.
Контрапротестиращите ще бъдат извозвани и с автобуси от по-малките населени места. За целта досега са отпуснати и заплатени над 100 автобуса.
14:07 08.12.2025
6 Венсеремус
14:08 08.12.2025
7 Истината
14:08 08.12.2025
8 ООрана държава
14:10 08.12.2025
9 Ама верно
14:10 08.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Maмицaaaтaaa ти и гнycна ромка
Заради такива чалгаджии и чалгаджии България стигна това положение
14:11 08.12.2025
12 Министърчето на културата от ИТН
14:12 08.12.2025
13 Пич
14:12 08.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 На 100 лв продадени и подарени
14:15 08.12.2025
16 Напомнящ
14:17 08.12.2025
17 А ти после
14:17 08.12.2025
18 Софе
14:17 08.12.2025
19 Боко праните гащи
14:18 08.12.2025
20 Чудя се кой е по долен и гнycен
Коментиран от #24
14:18 08.12.2025
21 То друго в тази пропаднала държава
14:19 08.12.2025
22 Новичок
До коментар #2 от "ДПС + ИТН СИЛНИ СМЕ":Оставка ,бре бурсуци.Пфу...
14:21 08.12.2025
23 Ами сега ако се окаже
14:22 08.12.2025
24 Герп боклуци
До коментар #20 от "Чудя се кой е по долен и гнycен":Накара ме да се замисля.... Избирам слафчо, понеже се омаза политически с кафяво вещество, излъга няколко стотин хиляди българи и то няколко пъти
Коментиран от #25
14:42 08.12.2025
25 Сталин
До коментар #24 от "Герп боклуци":И аз се замислих колега и определено славчо мерзки. По долен едва ли има друг. А вече й най мразен
14:46 08.12.2025
26 Киро
От списъка, разпратен до медиите от пресцентъра на ДПС НН, личи отсъствието на най-големите градове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград. Протестите ще са във вторник, 9 декември, от 18 ч.
Според "ДПС-Ново начало" това са митинги "срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета".
Къде ще са контрапротестите?
Митингите ще се проведат във вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа, както следва:
Белица - центъра на града
Руен - площада пред общината
Провадия - централен площад
Велико Търново - пл."Майка България"
Видин - площада пред общината
Враца - площад между читалището и общината
Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"
Кърджали - пл.“Освобождение”
Кюстендил- пл."Велбъжд"
Луковит - централен площад
Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл. администрация
Сърница - пред общината
Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"
Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“
Разград - пл."Независимост"
Ветово (област Русе) - пред общинска администрация
Дулово - площада пред общината
Сливен - пл. "Цар Освободител"
Смолян - бул."България" 67
Ботевград - централен градски парк
Търговище - пред сградата на Драматичен театър
Хасково - пл. „Своб
14:53 08.12.2025
27 Лоло
Коментиран от #28
14:55 08.12.2025
28 Няма кой да излезе
До коментар #27 от "Лоло":Освен сценаристите му,маймун тошето и двете палави депутатки с черните маски и белезници
15:11 08.12.2025
29 Дориана
Предателската партия ИТН излизат от Парламента на предстоящите избори. Техните депутати освен да се конфронтират и да рабополепничат пред Пеевски и Борисов нищо друго не правят. Нямат място в парламента. А на Песните на Слави Трифонов учениците играят кючек, защото той е един от най- големите разпространители на поп фолк музиката- съчетание на български интонации с ориенталски ритми. Пълен провал е отвсякъде.също като пишман депутатите му.
15:16 08.12.2025
30 аБе,
15:33 08.12.2025