Кейти Пери официално представи новото си гадже Джъстин Трюдо (СНИМКИ+ВИДЕО)

Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си в социалните мрежи. В събота певицата публикува серия от снимки и видеоклипове в Instagram от пътуването им до Токио, където двамата вече свободно демонстрират романтичната си връзка. На една от снимките 41-годишната Пери и 53-годишният Трюдо позират, усмихнати и облегнати един в друг, докато правят селфи на открито. На друга снимка двойката разглежда светлинна инсталация в арт изложба, а в кратко видео политикът наблюдава Пери, докато тя се наслаждава на суши по време на романтична вечеря.

Публикацията, придружена от надпис „В Токио на турне и още...“, идва само дни след като Пери и Трюдо бяха заснети хванати за ръце по улиците на туристическия район Асакуса, преди да се отправят към вечеря и шоу. По време на престоя си в Япония двамата са се срещнали и с бившия премиер Фумио Кишида и съпругата му Юко, с които са вечеряли.

Спекулациите за романтична връзка между Кейти Пери и Джъстин Трюдо започнаха през юли, когато бяха забелязани да се разхождат и да вечерят заедно в Монреал. Малко по-късно Трюдо беше видян сред публиката на един от концертите от турнето „Lifetimes“. През октомври отношенията им привлякоха още внимание, след като бяха заснети да се целуват на яхта край бреговете на Санта Барбара. Източници, цитирани от Page Six, твърдят, че бившият канадски премиер е „безумно влюбен“ в певицата и че двамата споделят общи интереси, включително отношение към политиката и семейството.

Новата връзка на Кейти Пери идва след края на десетгодишната ѝ връзка с актьора Орландо Блум. Двамата потвърдиха раздялата си през юли и имат една дъщеря – Дейзи Дов, родена през 2020 г. От своя страна Джъстин Трюдо и съпругата му Софи обявиха раздялата си през 2023 г. и имат три деца – 18-годишния Ксавие, 16-годишната Ела-Грейс и 11-годишния Адриен.