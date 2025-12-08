Новини
Любопитно »
Кейти Пери официално представи новото си гадже Джъстин Трюдо (СНИМКИ+ВИДЕО)

Кейти Пери официално представи новото си гадже Джъстин Трюдо (СНИМКИ+ВИДЕО)

8 Декември, 2025 14:31 1 027 14

  • кейти пери-
  • джъстин трюдо-
  • инстаграм-
  • гадже-
  • партньор-
  • певица

Певицата и бившият премиер вече открито демонстрират отношенията си

Кейти Пери официално представи новото си гадже Джъстин Трюдо (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си в социалните мрежи. В събота певицата публикува серия от снимки и видеоклипове в Instagram от пътуването им до Токио, където двамата вече свободно демонстрират романтичната си връзка. На една от снимките 41-годишната Пери и 53-годишният Трюдо позират, усмихнати и облегнати един в друг, докато правят селфи на открито. На друга снимка двойката разглежда светлинна инсталация в арт изложба, а в кратко видео политикът наблюдава Пери, докато тя се наслаждава на суши по време на романтична вечеря.

Публикацията, придружена от надпис „В Токио на турне и още...“, идва само дни след като Пери и Трюдо бяха заснети хванати за ръце по улиците на туристическия район Асакуса, преди да се отправят към вечеря и шоу. По време на престоя си в Япония двамата са се срещнали и с бившия премиер Фумио Кишида и съпругата му Юко, с които са вечеряли.

Публикация, споделена от KATY PERRY (@katyperry)

Спекулациите за романтична връзка между Кейти Пери и Джъстин Трюдо започнаха през юли, когато бяха забелязани да се разхождат и да вечерят заедно в Монреал. Малко по-късно Трюдо беше видян сред публиката на един от концертите от турнето „Lifetimes“. През октомври отношенията им привлякоха още внимание, след като бяха заснети да се целуват на яхта край бреговете на Санта Барбара. Източници, цитирани от Page Six, твърдят, че бившият канадски премиер е „безумно влюбен“ в певицата и че двамата споделят общи интереси, включително отношение към политиката и семейството.

Новата връзка на Кейти Пери идва след края на десетгодишната ѝ връзка с актьора Орландо Блум. Двамата потвърдиха раздялата си през юли и имат една дъщеря – Дейзи Дов, родена през 2020 г. От своя страна Джъстин Трюдо и съпругата му Софи обявиха раздялата си през 2023 г. и имат три деца – 18-годишния Ксавие, 16-годишната Ела-Грейс и 11-годишния Адриен.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупости.

    20 0 Отговор
    Трюдо е на левия бряг.

    Коментиран от #13

    14:33 08.12.2025

  • 2 Пиянка Залянка

    12 0 Отговор
    Добре че написахте. Рекох, че се е хванала с Бай Пешо от с. Камено поле.

    14:34 08.12.2025

  • 3 Наа

    7 1 Отговор
    Иванка Тръмп и изтекоха очите по този, а ваш бат Бойко дори не го отрази.

    14:35 08.12.2025

  • 4 Снимал порно

    12 0 Отговор
    Ако снимам с Кейти, на Трюдо ще му дам поддържаща роля. Да и държи краката нагоре, за да не се уморява жената.

    14:38 08.12.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 1 Отговор
    Ами то хубаво, ама този Трюдо май си има друго гадже... с пищов...

    14:41 08.12.2025

  • 6 малиии

    2 1 Отговор
    Дрътите чикиори са на линия .. лъскате , а ?!🤭

    14:43 08.12.2025

  • 7 Рон Джереми

    5 0 Отговор
    Кейти мога да я отПерим, обаче на тоя му се виждат космите през чорапогащника и ме отблъсква.

    14:44 08.12.2025

  • 8 Тома

    6 0 Отговор
    Ако Трюдо закъса да се обади на кмета на Симитли

    14:50 08.12.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Бас ловя, тя оправя него.. като секси банова и плевналиев

    14:51 08.12.2025

  • 10 Гейроб

    2 0 Отговор
    и лес бос,добро семейство?!

    14:53 08.12.2025

  • 11 лут ли е тоя

    0 0 Отговор
    за кво му е тая лелка той луд ли е?

    15:02 08.12.2025

  • 12 МамаМия

    4 0 Отговор
    Ама дъще нали ти рекох: Вземи някой с як бахур, а ти мека китка ми водиш.....

    15:14 08.12.2025

  • 13 Сотир

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Глупости.":

    Глупости,там са Коста,Цончо и Ватманчето.

    15:15 08.12.2025

  • 14 Едмон Дантес

    1 0 Отговор
    Страхотни новини за безработното население по света и у нас.

    15:27 08.12.2025