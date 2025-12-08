Актрисата Мелиса Маккарти показа драстично отслабване: с над 40 кг. надолу (СНИМКИ)

Мелиса Маккарти демонстрира напълно променената си фигура, докато водеше последния епизод на „Saturday Night Live“. Актрисата от „Шаферки“, която през последните месеци демонстрира значителна загуба на тегло ( според някои медии над 40 кг) се появи на сцената в черен кадифен гащеризон при шестото си участие като водещ на шоуто.

След началото на монолога ѝ зрителите незабавно реагираха в социалната мрежа X, като мнозина коментираха промяната във външния ѝ вид. „Наистина съм впечатлен от напредъка на Мелиса“, написа един потребител. Друг добави: „Страхотно е да видя Маккарти отново на сцената на SNL – и изглежда великолепно.“ Коментари като „Изглежда невероятно“ и „Мелиса Маккарти остава кралицата на физическата комедия“ бързо се умножиха онлайн.

Melissa McCarthy! 😳 Oh my!! 😍 I’ve had a crush on her forever. I had no idea she had lost this much weight.



Still crushing! #SNL pic.twitter.com/277qq6LUIM — Big Benny (@BigBennyRadio) December 7, 2025

Появата ѝ в шоуто идва няколко месеца след като актрисата предизвика спекулации за евентуална употреба на Ozempic. Повод стана нейна снимка с хореографа Адам Шанкман от благотворително събитие през април, на която Маккарти позираше в пастелен тюлен тоалет. Барбра Стрейзънд коментира кадъра с въпрос „Взе ли Ozempic?“, но по-късно изтри реакцията си след критики от фенове. Маккарти не прие въпроса като обида, като заяви пред папараци, че обича Стрейзънд и я смята за „съкровище“. По-късно певицата уточни, че е имала предвид комплимент.

Melissa McCarthy flaunts dramatic 95-pound weight loss transformation on ‘SNL’ https://t.co/qoxYp26XBn pic.twitter.com/Neknae2hFU — Page Six (@PageSix) December 7, 2025

През годините Мелиса Маккарти открито е споделяла за трудностите с външния си вид и значителните промени в теглото си, включително период, в който е свалила близо 30 кг с течна диета – метод, за който казва, че никога не би повторила. В друго интервю комедийната актриса разказва, че веднъж е отслабнала с 20 кг, след като е спряла да се фокусира обсесивно върху теглото си: „Разхлабих строгия контрол и странно, но това подейства.“

Според публикации в Daily Mail сегашната ѝ редукция на тегло се оценява между 35-45 килограма. Мелиса Маккарти продължава активно да промотира нови проекти, включително участия в телевизионни формати и филмови продукции, докато реакциите към промяната във външния ѝ вид остават силно коментирана тема в социалните мрежи.