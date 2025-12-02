Новини
Фалшив Емрах предложи брак на поп фолк певица

2 Декември, 2025 13:31 674 4

  • емрах стораро-
  • анджи илиева-
  • певица-
  • поп фолк-
  • измама-
  • фалшив профил

Младата певица смятала, че си общува с истинския певец след кратко видео обаждане

Фалшив Емрах предложи брак на поп фолк певица - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любовна измама, достойна за криминале се разигра в поп фолк средите у нас. Певицата Анджи Илиева ce оказа „сгодена" за фалшив Емрах Стораро. Само че истинският Емрах, който е сгоден от това лято, изобщо не знае за новата си възлюбена.

„Обади ми се на видео, видях, че е той...", разказа пред „Телеграф" Анджи, още видимо объркана от случилото се. Според нея всичко започнало невинно. Профил във Фейсбук, снимки на Емрах, внимание, комплименти... и след седмица видео обаждане, в което тя за кратко вижда лицето на певеца. 30 секунди, които се оказали напълно достатъчни Анджи да повярва, че отсреща е реалният Емрах. След това профилът мистериозно изчезнал само за да се появи нов, още по-настойчив.

„Даваше големи заявки няколко пъти ми каза, че скоро трябва да се видим, но бил много ангажиран“, споделя певицата.

Накрая измамникът решил да направи „връхната точка" на романтиката: "Емрах" предложил ѝ да се сгодят публично в социалните мрежи, за да „покаже колко е сериозен" към нея. Но щом Анджи започнала да настоява за реална среща, той се изпарил. И тогава картината се избистрила, всичко било лъжа. Според певицата някой си е направил „глобална шега“, използвайки дори изкуствен интелект, за да сглоби видео и да имитира гласа на Емрах. Нейното предупреждение е ясно: „Бъдете много внимателни с кого контактувате онлайн!".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Таман тъй

    6 0 Отговор
    То пък оргинала, ударен с парцала.

    13:32 02.12.2025

  • 2 Е те

    6 0 Отговор
    Тая съм сигурен че съм я жасал душманската, но не се сещам къде!

    13:34 02.12.2025

  • 3 вижда се

    1 0 Отговор
    Простотията на чалгарките е извънземна !

    13:58 02.12.2025

  • 4 Истинския Емрах

    0 0 Отговор
    Не се ли мандриса с Коцето?

    14:05 02.12.2025