Актьорите от „Хрониките на Нарния“ се събраха за 20-годишнината на филма

Актьорският състав на „Хрониките на Нарния“ се събра отново за 20-годишнината от излизането на филма. Актрисата Джорджи Хенли сподели снимки от събирането на страницата си в Instagram.

Филмът от 2005 г., базиран на „Лъвът, вещицата и гардеробът“ на К. С. Луис, е заснет в Нова Зеландия. Джорджи Хенли играе Луси, Уилям Моузли играе Питър, Анна Попълуел играе Сюзън, а Скандар Кейнс играе Едмънд.

Хенли сподели снимка на четиримата като деца и скорошна снимка от събирането им, направена в ресторант. Режисьорът Андрю Адамсън също присъства и на двете снимки.

„20 години! Трябваше да пресъздадем тази снимка през август, когато Андрю беше в Лондон. Наистина не мога да ти благодаря достатъчно, Андрю, че създаде тази наистина жива магия и ни позволи да бъдем част от нея“, написа актрисата.

Автор на поредицата „Игрите на глада“ е Сюзън Колинс. Първите три книги са публикувани на 14 септември 2008 г., 1 септември 2009 г. и 24 август 2010 г.

Историята се развива в постапокалиптичен свят, където след катастрофа в някогашна Северна Америка се появява дистопичната нация Панем. Центърът ѝ е Капитолий, а страната се управлява от президента Сноу. „Игрите на глада“ са създадени, за да отбележат въстанието и да поддържат реда в районите.

Главната героиня на книгите е 16-годишната Катнис Евърдийн, която се записва доброволно да участва в 74-ите Игри на глада на мястото на по-малката си сестра Примроуз от Дистрикт 12. Първите три книги от поредицата бързо се превръщат в бестселъри и оглавяват класациите за най-продавани книги в Съединените щати.