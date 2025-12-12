Новини
Актьорите от „Хрониките на Нарния“ се събраха за 20-годишнината на филма

12 Декември, 2025 09:44

„20 години! Трябваше да пресъздадем тази снимка през август, когато Андрю беше в Лондон.", написа Джорджи Хенли

Актьорите от „Хрониките на Нарния“ се събраха за 20-годишнината на филма - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Актьорският състав на „Хрониките на Нарния“ се събра отново за 20-годишнината от излизането на филма. Актрисата Джорджи Хенли сподели снимки от събирането на страницата си в Instagram.

Филмът от 2005 г., базиран на „Лъвът, вещицата и гардеробът“ на К. С. Луис, е заснет в Нова Зеландия. Джорджи Хенли играе Луси, Уилям Моузли играе Питър, Анна Попълуел играе Сюзън, а Скандар Кейнс играе Едмънд.

Хенли сподели снимка на четиримата като деца и скорошна снимка от събирането им, направена в ресторант. Режисьорът Андрю Адамсън също присъства и на двете снимки.

„20 години! Трябваше да пресъздадем тази снимка през август, когато Андрю беше в Лондон. Наистина не мога да ти благодаря достатъчно, Андрю, че създаде тази наистина жива магия и ни позволи да бъдем част от нея“, написа актрисата.


  Хм мм

    На кой го вълнува? Това е детски филм и повечето едва ли са го гледали.

    10:24 12.12.2025