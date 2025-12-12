Замесиха брата на Линдзи Лоън в престъпни схеми с недвижими имоти

По-малкият брат на холивудската актриса Линдзи Лоън – Майкъл Лоън-младши – е сред ответниците по гражданско дело, заведено от главния прокурор на щата Ню Йорк, в което се твърди за мащабни нарушения на жилищното законодателство и незаконни практики при управление на имоти под наем. Делото засяга общо 159 апартамента в Ню Йорк и е насочено срещу компанията Peak Capital и група свързани с нея лица.

Според иска, внесен от комисаря по жилищното строителство и обновяването на общностите в щата Ню Йорк РутАн Виснаускас и подкрепен от офиса на главния прокурор, Peak Capital е участвала в схема за неправомерна дерегулация на жилища със стабилизирани наеми. Властите твърдят, че чрез подвеждаща информация към наематели, инвеститори и държавни институции компанията е премахвала имоти от режима на наемна стабилизация, за да ги отдава на значително по-високи пазарни цени.

В съдебните документи се посочва, че държавата ще настоява за възстановяване на неправомерно събрани наеми, изплащане на тройно обезщетение за нанесените щети, връщане на имотите към статут на стабилизирани жилища, налагане на финансови санкции и назначаване на независим администратор, който да извърши пълен одит на портфолиото на Peak Capital. Според прокуратурата нито един от разглежданите имоти не е отговарял на законовите критерии за дерегулация съгласно жилищното законодателство на Ню Йорк.

Главният прокурор на щата заяви публично, че разследването е разкрило „незаконно натрупване на печалби за сметка на наемателите“, като подчерта, че подобни практики допринасят за задълбочаване на кризата с достъпните жилища в града. „Когато стабилизирани жилища се извеждат незаконно от системата, това вреди директно на семействата и на пазара на достъпни наеми в Ню Йорк“, се казва в официалното изявление.

Майкъл Лоън-младши, на 37 години, е посочен в иска заедно с още шестима ответници. По информация на американски медии, сред които Daily Mail и New York Post, той е дългогодишен участник в сектора на недвижимите имоти и заема управленска позиция в Peak Capital, като е ангажиран с ежедневната дейност и стратегическите решения на компанията. Към момента той не е коментирал публично обвиненията, а в съдебните документи не се съдържат данни за наказателно преследване, тъй като делото е гражданско.

Случаят се развива на фона на засилените действия на щатските власти срещу злоупотреби с жилища под наем в Ню Йорк, особено след реформите в Закона за стабилизация на наемите от 2019 г., които ограничиха възможностите за дерегулация и засилиха контрола върху наемодателите. Делото срещу Peak Capital се разглежда като част от по-широките усилия на щата да защити наемателите и да възстанови незаконно загубени стабилизирани жилища.

Линдзи Лоън не е замесена по никакъв начин в делото, а обвиненията срещу брат ѝ нямат отношение към нейната професионална или лична дейност. Процедурата е в ранен етап, като съдът предстои да се произнесе по исканията на прокуратурата в следващите месеци.