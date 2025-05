Фестивалът в Кан ще бъде открит с три филма в чест на Украйна

Кинофестивалът в Кан ще бъде открит с три филма в чест на Украйна, а актьорът Робърт де Ниро ще бъде удостоен с почетна награда "Златна палма", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Форумът започва със сериозни очаквания, отбелязва информационната агенция. Всички съставки - голям брой звезди, първокласни режисьори, политически интриги - изглежда са готови за грандиозния спектакъл на Френската Ривиера.

В следващите 12 дни Кан ще бъде домакин на премиери, сред които тези на "Мисията невъзможна: Възмездие" с Том Круз, Highest 2 Lowest на Спайк Лий и "Едингтън" на Ари Астър.

Тази вечер 78-ото издание на фестивала ще започне с представянето на журито, оглавявано от Жулиет Бинош, три филма в чест на Украйна и продукцията, която ще откри форума - "Оставете един ден" на френската режисьорка Амели Бонен.

На церемонията тази вечер Робърт де Ниро ще получи почетна "Златна палма", 49 години след като "Шофьор на такси" спечели най-голямата награда в Кан.

На фестивала в Кан през 2024 г. бяха представени редица евентуални претенденти за "Оскар", включително "Емилия Перес", "Веществото", "Потоп" и победителят в категорията за най-добър филм - "Анора". На въпрос дали дали този път усеща натиск, директорът на фестивала Тиери Фремо отговори, че единственият вид натиск, в който вярва, е този "на наливната бирата".

"Миналата година наистина беше прекрасна година", каза Фремо в понеделник. "Но в момента, когато бях с (журналистите), когато фестивалът започна, не знаехме дали ще бъде добра година или не".

78-ото издание на филмовия фестивал в Кан, най-голямото международно киносъбитие, започва след призива на президента на САЩ Доналд Тръмп да се въведат мита върху филмите, произведени в чужбина. Въпреки че Фремо изрази съпричастност към каузата за засилване на местното филмово производство, той заяви, че е твърде рано да коментира все още неоформените планове.

"Още е прекалено рано", каза Тиери Фремо. "Но ако кажа нещо тук, на филмовия фестивал в Кан, не бихме искали американското кино да престане да бъде силно. А в момента то е много силно".

След празненствата за откриването във вторник, в сряда в Кан ще се завърне Том Круз. Три години след като представи "Топ Гън: Маверик“ на фестивала, той се завръща с най-новия "Мисията невъзможна: Възмездие".

Двадесет и два филма ще се борят за голямата награда в Кан - "Златна палма". Сред тях са "Финикийската схема" (The Phoenician Scheme) на Уес Андерсън, "Нова вълна" на Ричард Линклейтър, "Умри, любов моя" на Лин Рамзи, "Сантиментална стойност“ на Йоаким Триер, "Гений" (The Mastermind) на американката Кели Райкарт, "Историята на звука" (The History of Sound) на южноафриканския режисьор Оливър Херманус, "Алфа" на Жулия Дюкурно, "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи.

Бинош ще бъде начело на журито, което ще избере носителя на "Златна палма", като част от него са Хали Бери и Джеръми Стронг. Фестивалът приключва на 24 май.

В секцията "Особен поглед" в Кан трима известни актьори правят режисьорски дебюти: Харис Дикинсън, Кристен Стюарт и Скарлет Йохансон.

Геополитиката вероятно ще играе главна роля в Кан, който започва с прожекция на три документални филма за Украйна през 2025 г: "Зеленски", "Наша война" на Бернар-Анри Леви и копродукцията на Асошиейтед прес и Фронтлайн "2000 метра до Андреевка" на носителя на награда "Оскар" за "20 дни в Мариупол" Мстислав Чернов.

"Този "Ден на Украйна" е напомняне за ангажимента на артисти, автори и журналисти да разкажат историята на този конфликт в сърцето на Европа", се казва в изявлението на ръководството на фестивала.

Откриването на кинофестивала в Кан ще бъде отбелязано и с обръщане към един стар любимец. Във вторник ще дебютира римейк филма с Чарли Чаплин "Златната треска", посветен на стогодишнината от създаването на продукцията, отбелязва Асошиейтед прес.