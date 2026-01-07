Новини
Любопитно »
Мадуро се превърна в модно вдъхновение със своя анцуг при ареста му (СНИМКИ)

7 Януари, 2026 13:42 2 197 14

  • николас мадуро-
  • анцуг-
  • nike-
  • maduro fit

Продажбите на "Maduro fit" скочиха

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Той беше заловен от американски специални части през уикенда, а сега сваленият венецуелски президент Николас Мадуро се превърна в неочаквано модно вдъхновение, пише dnes.bg.

Съединените щати изненадаха света, след като заловиха президента на страната в неговия комплекс Форт Тиуна при нападение в ранните часове. Преодолявайки десетки въоръжени охранители по време на ожесточена престрелка, елитните части на Делта Форс достигнаха до 63-годишния Мадуро, докато той бягаше от спалнята си със съпругата си Силия Флорес.

Скоро след това президентът Доналд Тръмп сподели снимка на Мадуро в американски плен, докато беше на борда на USS Iwo Jima, в своята платформа Truth Social, където беше видян с превръзка на очите, антифони и анцуг Nike Tech.

Въпреки че не е ясно дали Мадуро е бил заловен с анцуга или му е бил даден от американските сили, той предизвика почти пълната разпродажба на цветовата гама на уебсайта на американския Nike в рамките на часове след публикуването на снимката, установи Polymarket.

Флисовият панталон Nike Tech е на цена от 109,99 паунда, а съответстващите му долнища на цена от 89,99 паунда. Дрехите са основен избор сред рапърите и спортните звезди във Великобритания и извън нея, което доведе до бързото превръщане на облеклото на Мадуро в онлайн мем сензация.

Наречен "Maduro fit", двукратно номинираният за Грами рапър Westside Gunn дори загатна за изображението като корица на следващия си албум.

Снимката на венецуелския диктатор Николас Мадуро, заснета на USS Iwo Jima, предизвика скок в продажбите на анцуга му Nike Tech. В Instagram американският рапър, който е съосновател на хип-хоп звукозаписната компания Griselda Records сподели изображението на Мадуро с анцуг и вериги като корица на албум.

В X се появи генериран от изкуствен интелект мем на политика в седнала поза до слогана на Nike "Just Do It".

Междувременно потребителите онлайн се шегуват:

"Николас Мадуро носи този небрежен сив Nike Tech, докато бива заловен... вече знаете, че този мъж е оставил 40 жени настрана."

А друг добавя: "Мадуро, облечен в полар Nike Tech, е най-изненадващото в цялата тази ситуация."

Трети пише: "Защо венецуелският президент Николас Мадуро е с Nike Tech, сякаш е на път за футболен мач?"

Всъщност футболистите на Майорка се подготвяха за терена днес, облечени подобен анцуг Nike, като потребителите на социалните медии направиха сравнения.

Въпреки че Мадуро предизвика увеличение на продажбите на Nike, той беше сниман и в Ню Йорк след залавянето си в различен, изцяло черен ансамбъл с чорапи и панталони, преди да се появи, за да свали пуловера си, разкривайки синя качулка.


Оценка 3.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойко Разбойко

    17 0 Отговор
    И аз си приготвих един такъв за Гуантанамо.

    Коментиран от #7

    13:45 07.01.2026

  • 2 Коки

    15 4 Отговор
    Долу Урсулите

    13:46 07.01.2026

  • 3 Смешник

    6 0 Отговор
    Той за това се нарича Мадуро защото е оставил 40 жени настрана

    13:48 07.01.2026

  • 4 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 1 Отговор
    И НА ЗАДЕН ПЛАН
    ЖЪЛТА ШКОДА ТАХИ.....

    13:50 07.01.2026

  • 5 Трол

    4 0 Отговор
    Веднага трябва да се заявят за България 1 милион бройки от анцуга.

    13:55 07.01.2026

  • 6 Новичок

    3 4 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.
    Съ6ино спри са...

    Коментиран от #8

    13:56 07.01.2026

  • 7 Чудничко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    със здраве да си го носиш, дълги, дълги години. 😂

    13:58 07.01.2026

  • 8 Не мога

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Новичок":

    търся си нова работа, обаче......

    13:59 07.01.2026

  • 9 Така е

    1 7 Отговор
    И Кремля и
    Техните Марионетки
    Мразят Пропадналия Запад

    Но не свалят от Гърба си

    Западните Костюми и дрехи .

    Искат да са Фешън

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #10

    14:02 07.01.2026

  • 10 ЗАЩО В КАРНЕГИ ХОЛ В НЮ МЮРК

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    СА РЕДЯТ НА ОПАШКА ДА ГЛЕДАТ БАЛЕТ КОЙТО Е ИЗМИДЛЕН ОТ РЪЦНАЦИТЕ.......МИ ТО В КУЛТУРЕН АСПЕКТ ДАЖЕ НИ ПИСАТЕЛИ ИМА ПРИЗАПАДАащите изключая ефдинственно ХЕМИНГУЙ С ДВЕ ТРИ ПИСАНКИ......А ПОЕТИ.....ЗЕРООООО ДАЙ ИМ САМО ДА ФАЩАТ ДРЕБНИ ДИКТАТОРЧЕТА

    14:09 07.01.2026

  • 11 Елеме

    7 1 Отговор
    Арестуваха го за да му откраднат найка

    14:10 07.01.2026

  • 12 Учи езици, Маро

    11 1 Отговор
    Джурналята пак разбрали, недоразбрали. Испански отбор излезна с този модел на терена в деня на отвличането в знак на подкрепа на Мадуро облечен в същия. От там тръгна закупуването му като протест срещу американците, това провокира и вдигането на цената като наказание за подкрепящите.

    14:15 07.01.2026

  • 13 Никой

    1 3 Отговор
    " Долетяха , свършиха работа , отлетяха ".

    14:53 07.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.