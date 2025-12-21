Новини
Александър Сано оцелял по чудо в две автомобилни катастрофи

21 Декември, 2025 14:12

Актьорът разказа подробности за инцидентите

Александър Сано оцелял по чудо в две автомобилни катастрофи - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Александър Сано разкрива за тежък пътен инцидент, който и до днес не може да забрави, въпреки че са минали години. Популярният актьор споделя, че е оцелял по чудо след катастрофа край Бяла – място, което шофьорите наричат „Бермудския триъгълник“.

„Връщах се с Audi-то от рождения ден на един приятел в Русе. След едно спускане, малко след кръстовище край Бяла, колата поднесе и се забих в горичка“, разказва Сано. По думите му условията на пръв поглед били добри – ноември, сухо и ясно време. На конкретния участък обаче имало невидим лед.

„Влязох в завоя с уж нормална скорост, но бях изключил от скорост – грешка, която си отчитам. Освен това слънцето ми падаше косо. Изведнъж колата занесе. Полетях през насрещното, през канавката и през горичката“, спомня си актьорът.

Автомобилът спрял в млада бреза, която се огънала от удара. „Дървото ми изплю фаровете, изви се и като бумеранг ме върна обратно на пътя“, описва драматичния момент Сано.

По чудо Сано се отървал само с натъртено ребро. „След удара нищо ми нямаше“, казва той.

Това обаче не била единствената му катастрофа. Втората отново била с Audi, но с друг автомобил – предишният вече бил в автоморгата. При втория инцидент актьорът не пътувал сам. В колата били и неговите популярни колеги Бойко Кръстанов и Явор Бахаров. Тримата отивали към Видин, за да играят в спектакъл, режисиран от Асен Блатечки.

„Пак беше зимно време, пак слънцето ми падаше косо. Край едно селце с един бус не се разбрахме кой накъде е и той се вряза в автомобила ми“, разказва Сано.

И този път щастието било на негова страна – всички се отървали без сериозни наранявания.

„Явно съм роден под щастлива звезда“, заключава актьорът.


  • 1 Психиатър

    12 1 Отговор
    Снимката е показателна за психичното състояние на пациента.

    14:14 21.12.2025

  • 2 Време е

    7 0 Отговор
    Брезата и бусът да се извинят!

    14:14 21.12.2025

  • 3 Име

    6 0 Отговор
    Кой е този?

    14:16 21.12.2025

  • 4 Един приятел някога

    4 1 Отговор
    си защото вече е на небето един път ме запита.
    Ти колко живота имаш.
    Много добре знаеше през какво съм минал , беше ги броил и излизаха повече от на котките.
    Той почина преди много години а аз все още съм жив.

    14:18 21.12.2025

  • 5 Софийски селянин,

    5 0 Отговор
    Аз 19 години бачках в мината пенсионирах се жив и здрав,обиколих цяла Европа с кола.
    Включително и в Румъния където са уж най безрасъдните шофьори,и на връщане в България един олигофрен Ганьо ме нацели в прохода на Републиката..
    Значи с еврейчето Сано сме късметлии!!

    14:28 21.12.2025

  • 6 Сзо

    4 0 Отговор
    Саното да внимава за трета катастрофа,

    14:31 21.12.2025

  • 7 Гост

    3 0 Отговор
    Щом е пускал на свободна, някакси ми е ясно кой не се е разбрал с буса втория път, ахъ!!!

    14:31 21.12.2025

  • 8 защо

    1 0 Отговор
    Е, Сано,
    Вече си рецидивист. Наред са компетентните органи.

    15:07 21.12.2025

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Косъм,карай бавно за да стигнеш безаварийно крайната дестинация.

    15:19 21.12.2025