Нов рекорд: "Зоотрополис 2" вече е най-касовият анимационен филм от САЩ

Анимационният хит Зоотрополис 2 постави нов рекорд в Холивуд, след като премина границата от 1,7 млрд. долара приходи в световния боксофис и се превърна в най-касовия анимационен филм, произведен от американско студио. С този резултат продукцията на The Walt Disney Company изпревари досегашния лидер "Отвътре навън 2", който приключи разпространението си с около 1,69 млрд. долара.

По данни на специализирани боксофис анализатори филмът вече заема девето място в класацията на най-успешните заглавия в историята на киното, редом до глобални блокбъстъри като Аватар, Титаник, Отмъстителите: Краят и Междузвездни войни: Силата се пробужда. Анализаторите отчитат особено силно представяне както на северноамериканския пазар, така и в Европа и Латинска Америка, където филмът оглави класациите в първите седмици след премиерата си.

Въпреки историческия успех за Холивуд, абсолютният световен рекорд сред анимационните продукции продължава да се държи от китайския феномен "Не Джа 2", който според официални данни е събрал над 2,2 млрд. долара, основно от вътрешния пазар на Китай. Това подчертава нарастващото влияние на азиатската анимационна индустрия и все по-острата конкуренция на глобалния пазар.

С бюджет, оценяван на около 150 млн. долара, „Зоотрополис 2“ отново събира познатите герои – заека полицай Джуди Хопс, озвучена от Джинифър Гудуин, и хитрия лисицa Ник Уайлд с гласа на Джейсън Бейтман. Новото попълнение в актьорския състав е влечугото Гари Де’Снейк, озвучено от Ке Хю Куан, чиято поява добавя мистериозна сюжетна линия и разширява света на Зоотрополис.

Филмът регистрира и най-силния първи уикенд за анимация в историята на американския боксофис, като същевременно стана най-бързата холивудска анимация, достигнала 1 млрд. долара глобални приходи. Според студиото това се дължи както на силния маркетинг, така и на широката семейна аудитория и позитивните отзиви от критиката.

„Този резултат е преди всичко заслуга на публиката по света“, коментира съпредседателят на Disney Entertainment Алан Бъргман, цитиран от американски медии. „Ентусиазмът на феновете превърна филма в глобално събитие.“