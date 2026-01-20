Новини
Нов рекорд: "Зоотрополис 2" вече е най-касовият анимационен филм от САЩ

20 Януари, 2026 13:59 469 1

Той все пак не може да изпревари хита от миналата година „Не Джа 2“ - най-касовата анимация в световен мащаб

Нов рекорд: "Зоотрополис 2" вече е най-касовият анимационен филм от САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Анимационният хит Зоотрополис 2 постави нов рекорд в Холивуд, след като премина границата от 1,7 млрд. долара приходи в световния боксофис и се превърна в най-касовия анимационен филм, произведен от американско студио. С този резултат продукцията на The Walt Disney Company изпревари досегашния лидер "Отвътре навън 2", който приключи разпространението си с около 1,69 млрд. долара.

По данни на специализирани боксофис анализатори филмът вече заема девето място в класацията на най-успешните заглавия в историята на киното, редом до глобални блокбъстъри като Аватар, Титаник, Отмъстителите: Краят и Междузвездни войни: Силата се пробужда. Анализаторите отчитат особено силно представяне както на северноамериканския пазар, така и в Европа и Латинска Америка, където филмът оглави класациите в първите седмици след премиерата си.

Въпреки историческия успех за Холивуд, абсолютният световен рекорд сред анимационните продукции продължава да се държи от китайския феномен "Не Джа 2", който според официални данни е събрал над 2,2 млрд. долара, основно от вътрешния пазар на Китай. Това подчертава нарастващото влияние на азиатската анимационна индустрия и все по-острата конкуренция на глобалния пазар.

С бюджет, оценяван на около 150 млн. долара, „Зоотрополис 2“ отново събира познатите герои – заека полицай Джуди Хопс, озвучена от Джинифър Гудуин, и хитрия лисицa Ник Уайлд с гласа на Джейсън Бейтман. Новото попълнение в актьорския състав е влечугото Гари Де’Снейк, озвучено от Ке Хю Куан, чиято поява добавя мистериозна сюжетна линия и разширява света на Зоотрополис.

Филмът регистрира и най-силния първи уикенд за анимация в историята на американския боксофис, като същевременно стана най-бързата холивудска анимация, достигнала 1 млрд. долара глобални приходи. Според студиото това се дължи както на силния маркетинг, така и на широката семейна аудитория и позитивните отзиви от критиката.

„Този резултат е преди всичко заслуга на публиката по света“, коментира съпредседателят на Disney Entertainment Алан Бъргман, цитиран от американски медии. „Ентусиазмът на феновете превърна филма в глобално събитие.“


  • 1 Дърт Вейдър

    1 0 Отговор
    Гледах го заедно с внука който е на 6 и каза (с мои думи) че е евтина тъпия в сравнение с първия филм.
    А децата по принцип са най-откровените и безпристрастни критици .

    14:30 20.01.2026