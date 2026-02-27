Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Минчо Празников: Не съм много добре. Краката не ме държат

Минчо Празников: Не съм много добре. Краката не ме държат

27 Февруари, 2026 14:31

Култовият синоптик сподели как се справя с еврото

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"С еврото е много по-трудно, особено на пенсионерите, но трябва да се справяме – нямаме избор“, заяви Минчо Празников пред "Ретро“, коментирайки преминаването към новата валута и трудностите, пред които са изправени възрастните хора.

Легендарният синоптик потвърди, че вече е получил първата си пенсия в евро и дори е успял да пазарува с новите пари. "Да, вече пазарувах“, каза той, но не скри, че промяната му идва тежка. По думите му пазаруването е станало значително по-сложно и ситуацията е притеснителна, особено за хората от третата възраст.

На въпрос дали се опасява от евентуална спекула с цените, някогашният телевизионен любимец каза: "Ами притеснително е, дано не скочат още цените. Да видим как ще се развият нещата“. И добави, че пенсионерите ще трябва да намерят начин да се адаптират въпреки всички трудности. "Трябва да се справим. Нямаме избор“, заяви Минчо Празников с примирение.

Въпреки че самият той вече се е сблъскал с новата реалност, признава, че не би могъл да се оправи сам: "Моята внучка много ми помага, най-често тя ми пазарува“.

87-годишният Минчо Празников сподели, че здравословното му състояние не е добро. "Не съм много добре. Годините и възрастта си казват думата“, обясни той. "Краката не ме държат, едва чувам и силите ми малко по малко го напускат“, довери преди време той.

Бившият синоптик страда от редица хронични заболявания, сред които високо кръвно налягане, бъбречни проблеми, нарушения на слуха и затруднения при ходене.

До Минчо Празников неотлъчно е съпругата му Цанка, с която имат един от най-дългите бракове сред популярните лица у нас. Двамата са заедно повече от шест десетилетия, а семейството им остава най-голямата му опора. Дъщеря им Даниела от години живее във Великобритания, а внучката им Симона е родена у нас, но отраснала в чужбина. Въпреки това избира да се върне в България, за да учи антропология в Софийския университет. Тя се грижи за дядо си и баба си и е тяхната най-голяма радост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    Минчо все пак се е уредил с достойна пенсия. Какво да кажат стотиците хил пенсионери с по 209 евро пенсия?

    14:34 27.02.2026

  • 2 Да, да

    2 0 Отговор
    От времето е, дядо Минчо!

    15:29 27.02.2026

  • 3 Млад старец

    2 0 Отговор
    Да, туй скапаното евро ше ни довърши.

    15:51 27.02.2026