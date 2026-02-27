Новини
Най-големият син на Брад Пит и Анджелина Доли се отказа от фамилията на баща си

27 Февруари, 2026 16:31

Още едно от децата на бившата двойка се представя единствено с фамилията на майка си

Най-големият син на Брад Пит и Анджелина Доли се отказа от фамилията на баща си - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мадокс Джоли-Пит, най-големият син на Анджелина Джоли и Брад Пит, вече използва фамилията на майка си в професионалните си ангажименти. Името му бе изписано като „Мадокс Джоли“ в надписите на новия филм „Couture“, в който 24-годишният Мадокс работи като асистент-режисьор.

Лентата, режисирана от френската режисьорка Алис Винокур, дебютира в киносалоните във Франция тази седмица. В нея Анджелина Джоли изпълнява ролята на Максин Уокър – жена с диагноза рак на гърдата, чиято съдба се преплита с тази на още две жени по време на Седмицата на модата в Париж. Според публикация на People, в крайните надписи фамилията „Pitt“ отсъства от името на Мадокс.

Представител на Брад Пит е отказал коментар по темата. Промяната прави впечатление, тъй като през 2024 г. в надписите на биографичния филм „Maria“, в който Джоли изигра оперната прима Мария Калас, името на Мадокс фигурираше като „Мадокс Джоли-Пит“.

Мадокс не е единственото дете на бившата двойка, което публично се дистанцира от фамилията на баща си. През 2023 г. Захара се представи като „Захара Марли Джоли“ по време на церемонията по приемането ѝ в сестринството Alpha Kappa Alpha в колежа Spelman в Атланта. През 2024 г. Шайло също премахна фамилията „Пит“ от името си в театралната програма на постановката „The Outsiders“, където беше изписана като „Шайло Джоли“. Вивиан бе посочена като „Вивиан Джоли“ в материалите към същата продукция, която тя подпомогна като част от екипа.

Източници, цитирани от американски медии, посочват, че Брад Пит е бил „наясно и разстроен“ от решението на Шайло да се откаже от неговата фамилия. По думите на близки до актьора, той продължава да обича децата си и се надява на възстановяване на отношенията, въпреки че процесът е „труден за цялото семейство“.

Анджелина Джоли подаде молба за развод през 2016 г., малко след инцидент на борда на частен самолет, при който според нейните адвокати е възникнал конфликт между Брад Пит и част от децата. Федералното бюро за разследване извърши проверка по случая и не повдигна обвинения срещу актьора. През 2019 г. двамата бяха обявени за законно необвързани, а през декември 2024 г. финализираха споразумението по развода си.

По информация на Us Weekly от миналата година, Брад Пит остава отчужден от повечето си деца въпреки „няколко опита за възстановяване на връзката“. Междувременно Мадокс продължава да изгражда кариера зад камерата, след като преди това работи като изпълнителен продуцент по няколко проекта на майка си и участва в снимачни екипи в Европа и САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    21 0 Отговор
    ЛГБТията не води до нищо добро.
    Човекът го взел в дома си. Хранил го, гледал го като писано яйце, а то - отказало се от фамилията му, да слуша сбърканата kykyvica.

    16:35 27.02.2026

  • 2 Хм.....

    14 0 Отговор
    И царица - като магарица! Всяка умствено дефицитна жена настройва децата си срещу бащата при раздяла. И така създава сакати индивиди, но вече водеща е злобата. Няма любов дори за децата.

    Коментиран от #8

    16:36 27.02.2026

  • 3 Герги

    15 0 Отговор
    Най големият капацитет...Мадокс..ей мушмурок,ако не бяха звездните ти родители,щеше да събираш захарна тръстика някъде...Лесно е след като си се качил на върхът...

    Коментиран от #6

    16:40 27.02.2026

  • 4 Да им

    6 2 Отговор
    имате проблемите...и двамата родители алчни до смърт!

    16:40 27.02.2026

  • 5 Човекът

    13 0 Отговор
    му даде толкова много любов и грижи , камбоджанеца не признава ! Ако с осиновителката му се беше случило нещо , щеше да лази към него !

    16:41 27.02.2026

  • 6 Може

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Герги":

    и в тръстиката да е роден !

    16:42 27.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    6 0 Отговор
    Травмирала децата си, за да ги използва като оръжие срещу мъжа си.
    Нанесла им страдания, за да задоволи злобата си.
    Що за съд би оставил деца на такава жена?

    Коментиран от #10

    16:48 27.02.2026

  • 10 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Американски.

    16:50 27.02.2026

  • 11 филип

    3 0 Отговор
    При ненормална тъпа крава,при това пълен провал във всяка роля-Анжелина ,която си извади детеродните органи и си сложи силиконави гърди,децата за които Брат Пит се грижеше и обичаше жълтурите негрите ,човек не може да не види тъпата крава Анжелина.Тя от злоба ще пукне един ден! Кой тогава ,ще се грижи за тези неблагодарници-осиновените и истинските му деца.Та те и досега ползват парите на баща си Брат Пит.А, той е голям артист и мъжкар.Няма нищо общо с слугинята Анжелина.

    16:59 27.02.2026

  • 12 Танганаеца знае ,че винаги ще буди смях

    3 0 Отговор
    Ако твърди че е син на големия Брад Пит и е по безболезнено да си носи някакво какво да е име

    16:59 27.02.2026

  • 13 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Познайте кой изпълнява ролята на Лама Калушко в този филм!

    😂😂😂

    17:12 27.02.2026