Най-големият син на Брад Пит и Анджелина Доли се отказа от фамилията на баща си

Мадокс Джоли-Пит, най-големият син на Анджелина Джоли и Брад Пит, вече използва фамилията на майка си в професионалните си ангажименти. Името му бе изписано като „Мадокс Джоли“ в надписите на новия филм „Couture“, в който 24-годишният Мадокс работи като асистент-режисьор.

Лентата, режисирана от френската режисьорка Алис Винокур, дебютира в киносалоните във Франция тази седмица. В нея Анджелина Джоли изпълнява ролята на Максин Уокър – жена с диагноза рак на гърдата, чиято съдба се преплита с тази на още две жени по време на Седмицата на модата в Париж. Според публикация на People, в крайните надписи фамилията „Pitt“ отсъства от името на Мадокс.

Представител на Брад Пит е отказал коментар по темата. Промяната прави впечатление, тъй като през 2024 г. в надписите на биографичния филм „Maria“, в който Джоли изигра оперната прима Мария Калас, името на Мадокс фигурираше като „Мадокс Джоли-Пит“.

Мадокс не е единственото дете на бившата двойка, което публично се дистанцира от фамилията на баща си. През 2023 г. Захара се представи като „Захара Марли Джоли“ по време на церемонията по приемането ѝ в сестринството Alpha Kappa Alpha в колежа Spelman в Атланта. През 2024 г. Шайло също премахна фамилията „Пит“ от името си в театралната програма на постановката „The Outsiders“, където беше изписана като „Шайло Джоли“. Вивиан бе посочена като „Вивиан Джоли“ в материалите към същата продукция, която тя подпомогна като част от екипа.

Източници, цитирани от американски медии, посочват, че Брад Пит е бил „наясно и разстроен“ от решението на Шайло да се откаже от неговата фамилия. По думите на близки до актьора, той продължава да обича децата си и се надява на възстановяване на отношенията, въпреки че процесът е „труден за цялото семейство“.

Анджелина Джоли подаде молба за развод през 2016 г., малко след инцидент на борда на частен самолет, при който според нейните адвокати е възникнал конфликт между Брад Пит и част от децата. Федералното бюро за разследване извърши проверка по случая и не повдигна обвинения срещу актьора. През 2019 г. двамата бяха обявени за законно необвързани, а през декември 2024 г. финализираха споразумението по развода си.

По информация на Us Weekly от миналата година, Брад Пит остава отчужден от повечето си деца въпреки „няколко опита за възстановяване на връзката“. Междувременно Мадокс продължава да изгражда кариера зад камерата, след като преди това работи като изпълнителен продуцент по няколко проекта на майка си и участва в снимачни екипи в Европа и САЩ.