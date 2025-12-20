Новини
Скандалната порно звезда Бони Блу с послание към младите момичета (ВИДЕО)

20 Декември, 2025 11:42 1 712 25

„Не се интересувайте какво мислят хората за вас“, каза тя

Скандалната порно звезда Бони Блу с послание към младите момичета (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След месеци на ожесточени дебати, в които беше определяна като ужасен модел за подражание, Бони Блу, която никога не е претендирала за такава роля, отправи послание, което може да промени обществените нагласи към нея, пише woman.bg.

Бони Блу, която накара света да се възмущава

От статии в The Guardian и The Telegraph до хиляди коментари онлайн, Бони Блу отдавна е обект на критики буквално за всяко свое действие. Макар някои нейни изказвания и постъпки да са доста спорни, тя никога не е изнасяла лекции по феминизъм или е обикаляла училища, за да влиза в ролята на кумир. Нейният бизнес модел е, колкото гениален, толкова и противоречив, базиран на скандала. Стара, изтъркана стратегия, която обаче работи безпогрешно.

Въпреки че често се е защитавала, което обикновено влошава нещата, в ново интервю, което обикаля TikTok, Бони изненада с неочаквано позитивно изказване. В разговор за страницата CleanHeartedKid в TikTok тя сподели послание към по-младото си „аз“ и към всички млади момичета.

„Не се интересувайте какво мислят хората за вас“, каза тя. „Наистина, без значение на каква възраст сте, хората винаги ще ви съдят. Просто правете това, което искате. Мисля, че за младите момичета, както и за мен, когато бях по-млада, бях толкова фокусирана върху мнението на другите, че не правех това, което наистина исках в живота.“

Бони споделя, че „за щастие“ е успяла да промени това в ранна възраст, но повечето хора „се озовават в старчески дом и си мислят: „Боже, как пропилях толкова много години?“.

„Копирате другите хора. Повечето се женят и имат деца, защото всички около тях го правят, но това не е непременно това, което те самите искат“, добави тя.

@cleanheartedkidd The most anticipated interview of the year😮‍💨 #fyp #bonnieblue #fyp #viral #trending @Bonnie Blue ♬ original sound - Cleanheartedkidd

Детството на Бони Блу

По-рано в същото интервю имаше и друг момент, в който истинската същност на Бони Блу (с рождено име Тиа Билинджър) сякаш излезе на преден план.

На въпрос какъв е любимият ѝ спомен от детството, тя изненада с отговора си. Вместо нещо провокативно, тя сподели, че това е споменът за дядо ѝ, който „пускал силно музика“ и готвел вечеря.

С тези думи Бони поне за малко излезе от скандалния си образ, който целият свят свързва със секс със 1057 мъже за 24 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    22 1 Отговор
    Тая кvрва я направиха ега ти звездата.🤣

    11:44 20.12.2025

  • 2 Талибан

    13 0 Отговор
    Тая що не дойде на гости при нас в Афганистан? Да напълним стадиона.

    Коментиран от #5

    11:45 20.12.2025

  • 3 Венелин

    9 0 Отговор
    имам чувството, че нещо ти липсва.

    11:45 20.12.2025

  • 4 Даааа

    10 1 Отговор
    По тази тема може да я послушате, жената има голям опит.

    11:46 20.12.2025

  • 5 Не се знае

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Талибан":

    Бонито е мъжемелачка. Талибаните ще дойдат, но ще си тръгнат ошашавени. А може и да не дойдат, ако аятолахът им забрани.

    11:47 20.12.2025

  • 6 Идея

    8 3 Отговор
    Си нямате какво правят момичетата в училище. Някога една се хвалеше на другите как здраво съм и хванал главата за да и напълня гърлото, и как е примряла от удоволствие. А вие разказвайте на комшиите колко яко учи вашата.

    Коментиран от #9

    11:50 20.12.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 2 Отговор
    Отвратителна снимка !

    Коментиран от #12

    11:52 20.12.2025

  • 8 Пич

    14 1 Отговор
    Не е истина направо ! Тази прокламира попадията като нормален начин на живот !!! И призовава подрастващите да стават орви !!! Е , да им се обади на тези със семейства , които живеят заобиколени от любими и обичащи ги хора , когато тя стане нежелан стар пар цал !!!

    Коментиран от #19

    11:53 20.12.2025

  • 9 Колега

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Идея":

    Спирай тия гъби

    11:54 20.12.2025

  • 10 ЕстетЪ

    2 4 Отговор
    Не е някаква топ красавица,но пък си е права.

    11:55 20.12.2025

  • 11 Дяд Пешо

    9 0 Отговор
    От толкоз лющене, сигурно отдолу вече е със силиконови тръ6и

    11:56 20.12.2025

  • 12 яшаре

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    а твоята л еш по хубава ли е

    12:04 20.12.2025

  • 13 лена парапеткова

    8 0 Отговор
    Аматьорка...........

    12:05 20.12.2025

  • 14 Гледаме сега нейно

    2 0 Отговор
    филмче с жената... и вика тя "Пу, ква съм патка била, хората пари изкарвали с таквизи неща, пък аз - за слава..."
    После вика "ма аз тебе още не те знаех де."

    12:11 20.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 плевен

    2 1 Отговор
    Тази е рожба на джендър- културата. Но пък какво лошо има в това? Дай Боже всички американски момичета да станат като нея. Щото мъжете им водят вече с две обиколки.

    12:15 20.12.2025

  • 17 Според мен

    0 2 Отговор
    Още е девствена - тя просто е актриса и “играе” ей така за шоуто ,а и заради пари разбирате се за малко да забравя за тях!

    12:25 20.12.2025

  • 18 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор
    Съгласен съм, че няма нужда да плащате "данък обществено мнение"... Но дотам, тоя боклук няма кво толкова да афишира с глупостите си... Да правиш каквото желаеш и да правиш невероятни тъпотии, понеже хората не ги одобряват, не са непременно свързани...

    12:26 20.12.2025

  • 19 Любопитен

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Каква е тази попадия и какво общо има с нормалния начин на живот? Сигурно механично си изпуснал някои думи в твоя коментар.

    Коментиран от #22

    12:28 20.12.2025

  • 20 Космонавт

    1 4 Отговор
    Готина мацка е!

    12:29 20.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Любопитен":

    Не ме карай да избирам дали да ти кажа истината и това да те нарани , или да те излъжа и това да нарни мене !

    12:45 20.12.2025

  • 23 Дада

    4 0 Отговор
    Факти бг ако имахме държава и истинска СЕМ заради подобни статии като тази следва да ви затворят забранят и да ви съдят до дупка за пропаганда на содомизъм и извращения....вие сте дъното

    12:45 20.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Факт

    0 0 Отговор
    Най-важното е да имат с кого да се обичат. Децата са част от обичта!

    12:57 20.12.2025