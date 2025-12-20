Скандалната порно звезда Бони Блу с послание към младите момичета (ВИДЕО)

След месеци на ожесточени дебати, в които беше определяна като ужасен модел за подражание, Бони Блу, която никога не е претендирала за такава роля, отправи послание, което може да промени обществените нагласи към нея, пише woman.bg.
Бони Блу, която накара света да се възмущава
От статии в The Guardian и The Telegraph до хиляди коментари онлайн, Бони Блу отдавна е обект на критики буквално за всяко свое действие. Макар някои нейни изказвания и постъпки да са доста спорни, тя никога не е изнасяла лекции по феминизъм или е обикаляла училища, за да влиза в ролята на кумир. Нейният бизнес модел е, колкото гениален, толкова и противоречив, базиран на скандала. Стара, изтъркана стратегия, която обаче работи безпогрешно.
Въпреки че често се е защитавала, което обикновено влошава нещата, в ново интервю, което обикаля TikTok, Бони изненада с неочаквано позитивно изказване. В разговор за страницата CleanHeartedKid в TikTok тя сподели послание към по-младото си „аз“ и към всички млади момичета.
„Не се интересувайте какво мислят хората за вас“, каза тя. „Наистина, без значение на каква възраст сте, хората винаги ще ви съдят. Просто правете това, което искате. Мисля, че за младите момичета, както и за мен, когато бях по-млада, бях толкова фокусирана върху мнението на другите, че не правех това, което наистина исках в живота.“
Бони споделя, че „за щастие“ е успяла да промени това в ранна възраст, но повечето хора „се озовават в старчески дом и си мислят: „Боже, как пропилях толкова много години?“.
„Копирате другите хора. Повечето се женят и имат деца, защото всички около тях го правят, но това не е непременно това, което те самите искат“, добави тя.
@cleanheartedkidd The most anticipated interview of the year😮💨 #fyp #bonnieblue #fyp #viral #trending @Bonnie Blue ♬ original sound - Cleanheartedkidd
Детството на Бони Блу
По-рано в същото интервю имаше и друг момент, в който истинската същност на Бони Блу (с рождено име Тиа Билинджър) сякаш излезе на преден план.
На въпрос какъв е любимият ѝ спомен от детството, тя изненада с отговора си. Вместо нещо провокативно, тя сподели, че това е споменът за дядо ѝ, който „пускал силно музика“ и готвел вечеря.
С тези думи Бони поне за малко излезе от скандалния си образ, който целият свят свързва със секс със 1057 мъже за 24 часа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
11:44 20.12.2025
2 Талибан
Коментиран от #5
11:45 20.12.2025
3 Венелин
11:45 20.12.2025
4 Даааа
11:46 20.12.2025
5 Не се знае
До коментар #2 от "Талибан":Бонито е мъжемелачка. Талибаните ще дойдат, но ще си тръгнат ошашавени. А може и да не дойдат, ако аятолахът им забрани.
11:47 20.12.2025
6 Идея
Коментиран от #9
11:50 20.12.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #12
11:52 20.12.2025
8 Пич
Коментиран от #19
11:53 20.12.2025
9 Колега
До коментар #6 от "Идея":Спирай тия гъби
11:54 20.12.2025
10 ЕстетЪ
11:55 20.12.2025
11 Дяд Пешо
11:56 20.12.2025
12 яшаре
До коментар #7 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":а твоята л еш по хубава ли е
12:04 20.12.2025
13 лена парапеткова
12:05 20.12.2025
14 Гледаме сега нейно
После вика "ма аз тебе още не те знаех де."
12:11 20.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 плевен
12:15 20.12.2025
17 Според мен
12:25 20.12.2025
18 Пилотът Гошу
12:26 20.12.2025
19 Любопитен
До коментар #8 от "Пич":Каква е тази попадия и какво общо има с нормалния начин на живот? Сигурно механично си изпуснал някои думи в твоя коментар.
Коментиран от #22
12:28 20.12.2025
20 Космонавт
12:29 20.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пич
До коментар #19 от "Любопитен":Не ме карай да избирам дали да ти кажа истината и това да те нарани , или да те излъжа и това да нарни мене !
12:45 20.12.2025
23 Дада
12:45 20.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Факт
12:57 20.12.2025