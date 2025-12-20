Скандалната порно звезда Бони Блу с послание към младите момичета (ВИДЕО)

След месеци на ожесточени дебати, в които беше определяна като ужасен модел за подражание, Бони Блу, която никога не е претендирала за такава роля, отправи послание, което може да промени обществените нагласи към нея, пише woman.bg.

Бони Блу, която накара света да се възмущава

От статии в The Guardian и The Telegraph до хиляди коментари онлайн, Бони Блу отдавна е обект на критики буквално за всяко свое действие. Макар някои нейни изказвания и постъпки да са доста спорни, тя никога не е изнасяла лекции по феминизъм или е обикаляла училища, за да влиза в ролята на кумир. Нейният бизнес модел е, колкото гениален, толкова и противоречив, базиран на скандала. Стара, изтъркана стратегия, която обаче работи безпогрешно.



Въпреки че често се е защитавала, което обикновено влошава нещата, в ново интервю, което обикаля TikTok, Бони изненада с неочаквано позитивно изказване. В разговор за страницата CleanHeartedKid в TikTok тя сподели послание към по-младото си „аз“ и към всички млади момичета.



„Не се интересувайте какво мислят хората за вас“, каза тя. „Наистина, без значение на каква възраст сте, хората винаги ще ви съдят. Просто правете това, което искате. Мисля, че за младите момичета, както и за мен, когато бях по-млада, бях толкова фокусирана върху мнението на другите, че не правех това, което наистина исках в живота.“



Бони споделя, че „за щастие“ е успяла да промени това в ранна възраст, но повечето хора „се озовават в старчески дом и си мислят: „Боже, как пропилях толкова много години?“.



„Копирате другите хора. Повечето се женят и имат деца, защото всички около тях го правят, но това не е непременно това, което те самите искат“, добави тя.

Детството на Бони Блу

По-рано в същото интервю имаше и друг момент, в който истинската същност на Бони Блу (с рождено име Тиа Билинджър) сякаш излезе на преден план.



На въпрос какъв е любимият ѝ спомен от детството, тя изненада с отговора си. Вместо нещо провокативно, тя сподели, че това е споменът за дядо ѝ, който „пускал силно музика“ и готвел вечеря.



С тези думи Бони поне за малко излезе от скандалния си образ, който целият свят свързва със секс със 1057 мъже за 24 часа.