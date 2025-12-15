Новини
Изгониха порно звездата Бони Блу от Бали (ВИДЕО)

15 Декември, 2025 09:12

  • бони блу-
  • тиа билинджър-
  • депортирана-
  • бали-
  • индонезия-
  • порно звезда

Блу е била задържана от полицията в Индонезия по подозрение, че е подготвяла заснемането на порнографска сцена

Изгониха порно звездата Бони Блу от Бали (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Не само българската порно актриса Диана Габровска, арестувана с двама здрави африканци на гръцки плаж, има неволи по време на работа. Порно легендата Бони Блу беше депортирана от Бали, където е на почивка, но преди това ще трябва да плати и глоба, пише marica.bg.

Тиа Билинджър, както е истинското име на 26-годишната жена, е била задържана от полицията в Индонезия по подозрение, че е подготвяла заснемането на порнографска сцена. В мюсюлманската страна това е забранено, а наказанието е затвор до 12 години и глоба до 360 000 долара.


Бони наела студио на остров Бали, когато на вратата ѝ се появили полицейските служители. По това време заедно с нея били трима мъже – двама британци и един австралиец. Органите на реда не открили никакви порнографски материали, но предположили, че на мястото предстои да се заснеме филм със сексуално съдържание.

Тогава ѝ било наредено да напусне страната, но преди това трябва да плати глоба в размер на 200 000 индонезийски рупии (около 10 евро) заради нарушение на правилата за движение, свързано с управлявания от нея микробус.


  • 1 Габровска

    Тая не мое ми се намаже на малкото пръстче, каква легенда е?

    09:16 15.12.2025

  • 2 Скорец

    Е, Бали си е само за да идеш за....еее....Бали с някоя красавица. За друго нищо не става. А , и за селфита става. Е , Бали е точно за това.

    09:18 15.12.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    Да дойде в България - ще я изберем за председател на Народното събрание.

    09:19 15.12.2025

  • 4 Новичок

    Пфу ... Този коментар изразява личното мнение на авторa и може да не съвпада с позициите на Българската и
    Северно Македонската страна ,но като цяло ми е през ...

    09:20 15.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    ЯВНО Е СТАНАЛА БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗНО ОРЪЖИЕ!

    09:20 15.12.2025

  • 6 надарена кака

    Дреме ми на коприненитепрашки!

    09:23 15.12.2025

  • 7 Боко -

    да дойде у нас у Банкя на дворо на полянката...

    09:24 15.12.2025

  • 8 надарен батко

    Аз на главата ти ша ги тура.

    09:25 15.12.2025

  • 9 шофийор на самальот

    Изгониха Бони Блу от Е-Бали,мааали!

    09:26 15.12.2025

  • 10 сбруя

    Не дразни момичето,бре батка,не се излагай!

    09:27 15.12.2025

  • 12 Хаха

    Ами който не си плаща предварително така става. Не може да се ръцаш където ти дойде!

    09:48 15.12.2025

  • 13 Гръм и мълнии

    Така е...като не пускаш на полицаите 🤣

    09:49 15.12.2025

  • 14 Дидо Пеевски

    Тя поне да приличаше на нещо, а то питeк в мyцуната. Поздрави на Белград, Бони, хайде пътувай. Не на омразата. Не. На омразата.

    09:49 15.12.2025

  • 15 Дидо Пеевски

    В устата по-добре, да не може да вика, докато я тряcкаш.

    09:51 15.12.2025

  • 16 ЕргенинЪТ...Гръм в рая

    На Бали, и не са я е 6али,ужас

    09:51 15.12.2025

  • 17 Лоло

    Жалко, че е нямало как да докажат, че ще я лашкат. Трябвало е да изчакат да почне снимането както е с наклецана кaтepица, директно да я пращат в затвора, където купона да продължи.

    10:08 15.12.2025

  • 18 Накино

    П0рно легенда била на 26 г. ...,ама щом е филмова легенда мястото и е в парламента ...

    10:13 15.12.2025

  • 19 Бикиниайлънд

    Само там н бяха я ..
    гонили.

    10:13 15.12.2025

  • 20 фатмак

    Е не се научи да кара!

    10:42 15.12.2025