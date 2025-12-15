Изгониха порно звездата Бони Блу от Бали (ВИДЕО)

Не само българската порно актриса Диана Габровска, арестувана с двама здрави африканци на гръцки плаж, има неволи по време на работа. Порно легендата Бони Блу беше депортирана от Бали, където е на почивка, но преди това ще трябва да плати и глоба, пише marica.bg.
Тиа Билинджър, както е истинското име на 26-годишната жена, е била задържана от полицията в Индонезия по подозрение, че е подготвяла заснемането на порнографска сцена. В мюсюлманската страна това е забранено, а наказанието е затвор до 12 години и глоба до 360 000 долара.
Бони наела студио на остров Бали, когато на вратата ѝ се появили полицейските служители. По това време заедно с нея били трима мъже – двама британци и един австралиец. Органите на реда не открили никакви порнографски материали, но предположили, че на мястото предстои да се заснеме филм със сексуално съдържание.
Тогава ѝ било наредено да напусне страната, но преди това трябва да плати глоба в размер на 200 000 индонезийски рупии (около 10 евро) заради нарушение на правилата за движение, свързано с управлявания от нея микробус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Габровска
09:16 15.12.2025
2 Скорец
09:18 15.12.2025
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:19 15.12.2025
4 Новичок
Северно Македонската страна ,но като цяло ми е през ...
09:20 15.12.2025
5 Боруна Лом
09:20 15.12.2025
6 надарена кака
Коментиран от #8
09:23 15.12.2025
7 Боко -
09:24 15.12.2025
8 надарен батко
До коментар #6 от "надарена кака":Аз на главата ти ша ги тура.
Коментиран от #15
09:25 15.12.2025
9 шофийор на самальот
09:26 15.12.2025
10 сбруя
09:27 15.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хаха
09:48 15.12.2025
13 Гръм и мълнии
09:49 15.12.2025
14 Дидо Пеевски
09:49 15.12.2025
15 Дидо Пеевски
До коментар #8 от "надарен батко":В устата по-добре, да не може да вика, докато я тряcкаш.
09:51 15.12.2025
16 ЕргенинЪТ...Гръм в рая
09:51 15.12.2025
17 Лоло
10:08 15.12.2025
18 Накино
10:13 15.12.2025
19 Бикиниайлънд
гонили.
10:13 15.12.2025
20 фатмак
10:42 15.12.2025