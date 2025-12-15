Изгониха порно звездата Бони Блу от Бали (ВИДЕО)

Не само българската порно актриса Диана Габровска, арестувана с двама здрави африканци на гръцки плаж, има неволи по време на работа. Порно легендата Бони Блу беше депортирана от Бали, където е на почивка, но преди това ще трябва да плати и глоба, пише marica.bg.



Тиа Билинджър, както е истинското име на 26-годишната жена, е била задържана от полицията в Индонезия по подозрение, че е подготвяла заснемането на порнографска сцена. В мюсюлманската страна това е забранено, а наказанието е затвор до 12 години и глоба до 360 000 долара.

Бони наела студио на остров Бали, когато на вратата ѝ се появили полицейските служители. По това време заедно с нея били трима мъже – двама британци и един австралиец. Органите на реда не открили никакви порнографски материали, но предположили, че на мястото предстои да се заснеме филм със сексуално съдържание.

Тогава ѝ било наредено да напусне страната, но преди това трябва да плати глоба в размер на 200 000 индонезийски рупии (около 10 евро) заради нарушение на правилата за движение, свързано с управлявания от нея микробус.