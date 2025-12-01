Ирина Тенчева с трогателно послание за рождения ден на Иван Христов

Телевизионната звезда Ирина Тенчева се обясни в любов на половинката си - продуцента Иван Христов. Повод за откровенията на блондинката, наложила се в медийните среди със своя индивидуален стил, е юбилеят на всеобщия любимец. На връх Андреевден той отбеляза своя 45 юбилей, пише edna.bg.

“Днес, както всяка година на тази дата, празнуваме моето момче. Обичам го по ред лични причини, но освен всички тях, обичам го, заради увереността ми, че съществуването му прави света малко по-добро място. Втората снимка има малка история. Направих я преди няколко дни в музея на Ван Гог в Амстердам. Прекарахме в него няколко часа. Накрая се разделихме - всеки в свое темпо да отдели време на нещата, които са му най-важни. Когато приключих моята обиколка му звъннах, за да попитам къде е. Каза ми: “В кафенето на нулевия етаж.”

И допълни: “Седя от половин час и дишам дълбоко, и се опитвам да не се разплача от цялата тази красота и преходност. Непоносимо величие.” Исках това да споделя за него… Освен всичко друго, той е и това! Обожавам чувствителността на хората и една от най-големите привилегии за мен е да мога да споделям, понякога и без думи, усещането си на моменти, непоносимата красота с теб”, гласи публикацията, споделена в официалната ѝ страница във Фейсбук.

Очаквано красивата история на Ирина предизвика куп поздравления и мили пожелания. Сред звездите, които уважиха Иван на специалния за него ден се наредиха моделката Бориса Тютюнджиева, колегата му Георги Тошев, и още Ива Екимова, Гери Турийска и Ивайло Караньотов.

Любопитна подробност е, че в същия ден своя имен ден празнува екранният му партньор и добър приятел - Андрей Арнаудов.