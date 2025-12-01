Новини
Ирина Тенчева с трогателно послание за рождения ден на Иван Христов

1 Декември, 2025 08:14 1 390 11

  • ирина тенчева-
  • иван христов-
  • рожден ден-
  • послание

“Днес, както всяка година на тази дата, празнуваме моето момче.", написа Тенчева в Инстаграм профила си

Ирина Тенчева с трогателно послание за рождения ден на Иван Христов - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Телевизионната звезда Ирина Тенчева се обясни в любов на половинката си - продуцента Иван Христов. Повод за откровенията на блондинката, наложила се в медийните среди със своя индивидуален стил, е юбилеят на всеобщия любимец. На връх Андреевден той отбеляза своя 45 юбилей, пише edna.bg.

“Днес, както всяка година на тази дата, празнуваме моето момче. Обичам го по ред лични причини, но освен всички тях, обичам го, заради увереността ми, че съществуването му прави света малко по-добро място. Втората снимка има малка история. Направих я преди няколко дни в музея на Ван Гог в Амстердам. Прекарахме в него няколко часа. Накрая се разделихме - всеки в свое темпо да отдели време на нещата, които са му най-важни. Когато приключих моята обиколка му звъннах, за да попитам къде е. Каза ми: “В кафенето на нулевия етаж.”

И допълни: “Седя от половин час и дишам дълбоко, и се опитвам да не се разплача от цялата тази красота и преходност. Непоносимо величие.” Исках това да споделя за него… Освен всичко друго, той е и това! Обожавам чувствителността на хората и една от най-големите привилегии за мен е да мога да споделям, понякога и без думи, усещането си на моменти, непоносимата красота с теб”, гласи публикацията, споделена в официалната ѝ страница във Фейсбук.

Очаквано красивата история на Ирина предизвика куп поздравления и мили пожелания. Сред звездите, които уважиха Иван на специалния за него ден се наредиха моделката Бориса Тютюнджиева, колегата му Георги Тошев, и още Ива Екимова, Гери Турийска и Ивайло Караньотов.

Любопитна подробност е, че в същия ден своя имен ден празнува екранният му партньор и добър приятел - Андрей Арнаудов.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    14 0 Отговор
    Пи3дец ... отивам до тоалетната да се знай.Пфу...Как бре как можах да прочета това пфу... толкова ниско падане пфу...

    08:19 01.12.2025

  • 2 глоги

    5 0 Отговор
    На мен не ми е любимец,аз не си падам по мъже,а по жени. Любимка ми е жена ми. Също много харесвам и Александра Сърчаджиева.

    08:21 01.12.2025

  • 3 Запознат

    7 1 Отговор
    Малеи Бети кахъра като се истропа не се влиза по нея в тоалетната направо жегват очите и припадаш 😂🤣🥳🤭

    08:23 01.12.2025

  • 4 Пич

    13 0 Отговор
    Ами ще се мазни !!! Ирина е жена , лишена от всякакви качества , и работи плевел ! Плевел , който се е увил около мъжа си !!!

    08:30 01.12.2025

  • 5 Трол

    9 0 Отговор
    Ирина така е окупирала Ванката, както руснаците не са окупирали Донбас.

    08:31 01.12.2025

  • 6 имаджин

    10 0 Отговор
    Иван трябва да я окомплектова парично отвсякъде. Затова му се умилква толкова. Позната дейност.

    08:37 01.12.2025

  • 7 Стрина Ирина

    9 0 Отговор
    Отглежда си това вечно бебе жената, няма лошо

    08:37 01.12.2025

  • 8 в кратце

    9 0 Отговор
    Когато приключих моята обиколка ,му звъннах, за да го попитам къде е. Каза ми: “В кафенето на ПЪРвия етаж.”. Седял вече един час,докато жена му си купувала стокички и му харчела паричките.

    08:43 01.12.2025

  • 9 9689

    5 0 Отговор
    Аз пък не съм я чувал....

    08:56 01.12.2025

  • 10 Васа Ганчева

    2 1 Отговор
    Честито

    08:57 01.12.2025

  • 11 Сила

    3 0 Отговор
    Стрина Ирина , най големата комплексарка в БГ то и редко , ама верно редко неприятно същество ....!!!

    09:07 01.12.2025