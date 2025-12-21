Ралица Паскалева пред Мон Дьо: Не съм развалила семейството на Теодор

Ралица Паскалева говори откровено за отношенията си със съпруга си Теодор Салпаров, за жълтите публикации около името му и за слуховете, които през годините са засегнали семейството им. В интервю за предаването "Събуди се" пред Мариан Станков – Мон Дьо актрисата подчерта, че твърденията за „разбит брак" са напълно неверни, пише bgdnes.bg.

„Осъдих вече една жълта медия и със спечелените пари от тях ги дарих. Едно от нещата, които съм засичала в такива сайтове, че съм развалила семейство, за да създам свое. Теодор може да е разведен, но това е публично и медийно обявено няколко години преди да се запознае с мен. Това наистина ме жегва. В отлични отношения с бившата му жена и със сина му Жори", заяви Паскалева.

Тя коментира и появилите се спекулации около сватбата им.

„Качих снимка с калинка на ръката и не знайно защо тръгна статия, че сме се оженили тайно. Оженихме се с Теди още преди да се появи второто ни дете. Сватбата ни беше в тесен семеен кръг, не искахме да бъде тя комерсиална", разказа актрисата.

Ралица Паскалева засегна и темата за своята публична подкрепа към актьора Димо Алексиев.

„Когато разбрах, че Димо Алексиев е арестуван за шофиране под въздействие на алкохол, почувствах тъга. Публикацията ми беше в негова подкрепа и да бъде силен. Не съм съгласна с негово деяние, но все пак няма безгрешни хора", каза тя.

С изказването си Паскалева защити не само името на Теодор Салпаров, но и правото на семейството им да бъде разглеждано извън жълтите внушения и спекулации.