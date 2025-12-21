Новини
Ралица Паскалева пред Мон Дьо: Не съм развалила семейството на Теодор

Актрисата подчерта, че твърденията за „разбит брак" са напълно неверни

Ралица Паскалева говори откровено за отношенията си със съпруга си Теодор Салпаров, за жълтите публикации около името му и за слуховете, които през годините са засегнали семейството им. В интервю за предаването "Събуди се" пред Мариан Станков – Мон Дьо актрисата подчерта, че твърденията за „разбит брак" са напълно неверни, пише bgdnes.bg.

„Осъдих вече една жълта медия и със спечелените пари от тях ги дарих. Едно от нещата, които съм засичала в такива сайтове, че съм развалила семейство, за да създам свое. Теодор може да е разведен, но това е публично и медийно обявено няколко години преди да се запознае с мен. Това наистина ме жегва. В отлични отношения с бившата му жена и със сина му Жори", заяви Паскалева.

Тя коментира и появилите се спекулации около сватбата им.

„Качих снимка с калинка на ръката и не знайно защо тръгна статия, че сме се оженили тайно. Оженихме се с Теди още преди да се появи второто ни дете. Сватбата ни беше в тесен семеен кръг, не искахме да бъде тя комерсиална", разказа актрисата.

Ралица Паскалева засегна и темата за своята публична подкрепа към актьора Димо Алексиев.

„Когато разбрах, че Димо Алексиев е арестуван за шофиране под въздействие на алкохол, почувствах тъга. Публикацията ми беше в негова подкрепа и да бъде силен. Не съм съгласна с негово деяние, но все пак няма безгрешни хора", каза тя.

С изказването си Паскалева защити не само името на Теодор Салпаров, но и правото на семейството им да бъде разглеждано извън жълтите внушения и спекулации.


