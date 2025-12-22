Новини
Любопитно »
Стана ясна причината за внезапната смърт на актьора Джеймс Финли Рансън III

Стана ясна причината за внезапната смърт на актьора Джеймс Финли Рансън III

22 Декември, 2025 07:45 1 490 5

  • джеймс финли рансън iii-
  • смърт-
  • причина-
  • самоубийство

Актьорът се е самоубил

Стана ясна причината за внезапната смърт на актьора Джеймс Финли Рансън III - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Причината за смъртта на американския актьор Джеймс Финли Рансън III е самоубийство, съобщи TMZ Според медията, съдебномедицинска експертиза е стигнала до това заключение.

Актьорът, известен с ролята си на Зиги Соботка в телевизионния сериал „Наркомрежа“ /„The Wire“/, почина в Съединените щати на 46-годишна възраст, съобщи TMZ.

Според медията, полицията в Лос Анджелис е посетила дома му и е установила смъртта му, без да открие признаци на насилствено лишаване от живот.

Според Службата на медицинските експерти на окръг Лос Анджелис, смъртта на Рансън е настъпила на 19 декември.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    5 1 Отговор
    Не е могъл да понесе тъпотиите, в които се е снимал! Днешните продукции на Холивуд са опасни за психическото здраве!

    07:52 22.12.2025

  • 2 Някоя си

    1 0 Отговор
    Не го харесвам, и не го съжалявам. Сам си го е направил.

    08:03 22.12.2025

  • 3 Пич

    2 0 Отговор
    Самоубийството е някаква форма на ненормалност !

    08:03 22.12.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Самоубил се е от мъка,че България приема еврото.🦧😪🦧

    08:13 22.12.2025

  • 5 Айде стига глупости

    1 0 Отговор
    По какво точно са познали че е "самоубийство"? Не е изчислил правилно дозата ...

    08:58 22.12.2025