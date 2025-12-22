Стана ясна причината за внезапната смърт на актьора Джеймс Финли Рансън III

Причината за смъртта на американския актьор Джеймс Финли Рансън III е самоубийство, съобщи TMZ Според медията, съдебномедицинска експертиза е стигнала до това заключение.

Актьорът, известен с ролята си на Зиги Соботка в телевизионния сериал „Наркомрежа“ /„The Wire“/, почина в Съединените щати на 46-годишна възраст, съобщи TMZ.

Според медията, полицията в Лос Анджелис е посетила дома му и е установила смъртта му, без да открие признаци на насилствено лишаване от живот.

Според Службата на медицинските експерти на окръг Лос Анджелис, смъртта на Рансън е настъпила на 19 декември.