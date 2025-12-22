Стана ясна причината за внезапната смърт на актьора Джеймс Финли Рансън III

Причината за смъртта на американския актьор Джеймс Финли Рансън III е самоубийство, съобщи TMZ Според медията, съдебномедицинска експертиза е стигнала до това заключение.
Актьорът, известен с ролята си на Зиги Соботка в телевизионния сериал „Наркомрежа“ /„The Wire“/, почина в Съединените щати на 46-годишна възраст, съобщи TMZ.
Според медията, полицията в Лос Анджелис е посетила дома му и е установила смъртта му, без да открие признаци на насилствено лишаване от живот.
Според Службата на медицинските експерти на окръг Лос Анджелис, смъртта на Рансън е настъпила на 19 декември.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа!🤔
07:52 22.12.2025
2 Някоя си
08:03 22.12.2025
3 Пич
08:03 22.12.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
08:13 22.12.2025
5 Айде стига глупости
08:58 22.12.2025