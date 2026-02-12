Ново разследване: Убийство ли е смъртта на Кърт Кобейн?

Десетилетия след като музикалният свят беше разтърсен от смъртта на Кърт Кобейн, последните мигове от живота на фронтмена на Nirvana са обект на ново разследване. Въпреки че официалната версия за кончината му на 5 април 1994 г. е самоубийство, неофициален екип от частни криминалисти подлага на съмнение това заключение, пише woman.bg.

Екипът, включващ специалиста Брайън Бърнет, който има опит в случаи на свръхдоза, последвана от огнестрелна рана, е преразгледал аутопсията и материалите от местопрестъплението. Независимият изследовател Мишел Уилкинс, която сътрудничи на екипа, сподели пред Daily Mail, че само след три дни анализ на доказателствата Бърнет е заявил категорично:

"Това е убийство. Трябва да направим нещо по въпроса."



Според Уилкинс това заключение се основава на обстоен преглед на резултатите от аутопсията, които разкриват признаци, несъвместими с моментална смърт от огнестрелно оръжие.

🚨 Kurt Cobain's death was not suicide, but murder, say independent forensic experts — Daily Mail



According to a group of independent forensic experts, the musician may have been forced to take a fatal dose of heroin and then shot in the head, with a forged suicide note left… pic.twitter.com/UaUvCtt2Uu — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2026

Десет доказателства сочат към убийство

През 1994 г. съдебният лекар на окръг Кинг постановява, че смъртта е самоубийство, извършено с ловна пушка Remington Model 11 20-gauge. В нова рецензирана статия обаче се представят десет доказателства, които предполагат, че Кобейн е бил нападнат. Според тази теория един или повече нападатели са му инжектирали свръхдоза хероин, за да го обезвредят, след което един от тях го е застрелял в главата, поставил е оръжието в ръцете му и е оставил фалшифицирано предсмъртно писмо.

Несъответствия в аутопсията

"В аутопсията има неща, които те карат да се замислиш, че този човек не е починал много бързо от изстрела", обяснява Уилкинс, като посочва увреждания на органи, свързани с липса на кислород. "Некрозата на мозъка и черния дроб се случва при свръхдоза. Тя не се случва при смърт от изстрел."



Брайън Бърнет е експерт с десетилетен опит в анализа на местопрестъпления и интерпретирането на сложни доказателства. Той е получил национално признание за работата си по спорни случаи като смъртта на полковник Джеймс Сабоу от морската пехота и разследването на Били Джо Джонсън-младши, където неговите детайлни криминалистични реконструкции оспорват официалните заключения.

Официалните власти остават на позицията си

Въпреки новите твърдения, официалните институции не възнамеряват да преразглеждат случая. Говорител на Службата на съдебния лекар на окръг Кинг заяви пред Daily Mail: "Нашата служба е винаги готова да преразгледа заключенията си, ако се появят нови доказателства, но до момента не сме видели нищо, което да оправдае повторно разглеждане на случая и предишното ни заключение за смъртта."



Полицейското управление в Сиатъл също потвърди, че случаят няма да бъде отварян отново. "Нашият детектив стигна до заключението, че той е починал в резултат на самоубийство, и това продължава да бъде позицията на управлението", добави говорител на полицията.



От Daily Mail съобщават, че са прегледали доклада от аутопсията на Кобейн от 20 юни 1994 г. В него се описва, че в левия преден джоб на дънките му е открита бележка с черно мастило: "Remington 20 gauge 2-3/4 shells or shorter setup light shot 10888925".



Според Уилкинс това е поредното доказателство за инсценировка. "На мен ми се струва, че някой е инсценирал филм и е искал да бъдете абсолютно сигурни, че това е самоубийство. Квитанцията за оръжието е в джоба му. Квитанцията за патроните е в джоба му. Патроните са подредени в краката му", коментира тя.