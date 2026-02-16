Гери-Никол разпали страстите на Св. Валентин по червено бельо (СНИМКИ)

Провокативната певица Гери-Никол не остави мъжката част от аудиторията си безразлична на свети Валентин, а ги подлуди в неин стил - с гореща "празнична" фотосесия.
На няколко кадъра, публикувани в профила ѝ в социалните мрежи изпълнителката позира по червено бельо и секси жартиери в същия цвят, затрупана от червени балони с формата на сърце. "Аз съм вашата Валентинка", написа тя към фотосите.
Коментарите на разпалените ѝ фенове не закъсняха и те веднага я обсипаха с комплименти, някои доста по-вулгарни от очакваното.
1 ООрана държава
12:32 16.02.2026
2 Цената?
12:33 16.02.2026
3 Грета Тунберг
Коментиран от #5, #19
12:33 16.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тъкмо
До коментар #3 от "Грета Тунберг":Ще спестяваш от ,,дамски превръзки"
12:37 16.02.2026
6 от перспективна певица
12:39 16.02.2026
7 ДрайвингПлежър
12:40 16.02.2026
8 рекламен агент
Коментиран от #14
12:41 16.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 доброжелател
12:43 16.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пенчо
12:45 16.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дзак
До коментар #8 от "рекламен агент":На кого ли е толкова необходима тази дописка?
12:45 16.02.2026
15 Ще и
Коментиран от #24
12:45 16.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 На тати мастития адвокат
12:46 16.02.2026
19 Гретиния
До коментар #3 от "Грета Тунберг":Е айде де, айде де...... Облечи го и идвай да те намуша като бик... Вече забелих плочките като си те представих в червено...и освен плочките, и в мивката...
12:49 16.02.2026
20 Клошарио Клошарев
12:50 16.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 колкото по-рано
13:01 16.02.2026
23 ОХ НА ЧИЧИ
13:02 16.02.2026
24 Да НЕ СЧУПИШ
До коментар #15 от "Ще и":М О Л И В А.
13:03 16.02.2026
25 Ха ХаХа
13:07 16.02.2026
26 Софиянец
13:14 16.02.2026