Гери-Никол разпали страстите на Св. Валентин по червено бельо (СНИМКИ)

16 Февруари, 2026 12:31 1 243 26

Певицата засне горещи до червено кадри

Гери-Никол разпали страстите на Св. Валентин по червено бельо (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Провокативната певица Гери-Никол не остави мъжката част от аудиторията си безразлична на свети Валентин, а ги подлуди в неин стил - с гореща "празнична" фотосесия.

На няколко кадъра, публикувани в профила ѝ в социалните мрежи изпълнителката позира по червено бельо и секси жартиери в същия цвят, затрупана от червени балони с формата на сърце. "Аз съм вашата Валентинка", написа тя към фотосите.

Коментарите на разпалените ѝ фенове не закъсняха и те веднага я обсипаха с комплименти, някои доста по-вулгарни от очакваното.


  • 1 ООрана държава

    17 3 Отговор
    На 45 годишна прилича в лицето, къси крака, голям тезгях и малък балкон

    12:32 16.02.2026

  • 2 Цената?

    19 0 Отговор
    Другото не ни интересува

    12:33 16.02.2026

  • 3 Грета Тунберг

    8 2 Отговор
    Моят чЕкист електрика ми подари червено бельо.

    Коментиран от #5, #19

    12:33 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тъкмо

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Грета Тунберг":

    Ще спестяваш от ,,дамски превръзки"

    12:37 16.02.2026

  • 6 от перспективна певица

    11 0 Отговор
    до парче плат за забърсване

    12:39 16.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Тва обая дето много се е... и малко паее ама тати краде кинта и плаща - тая ли "разпалила"?

    12:40 16.02.2026

  • 8 рекламен агент

    11 1 Отговор
    Ндаа , парите не стигат , а ?! Клиентелата е намаляла ?! Правилното решени е - ударна реклама ! Иначе , остава само "Околовръстен път".

    Коментиран от #14

    12:41 16.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 доброжелател

    8 0 Отговор
    Ми, показва си стоката момето , не е нещо кой знае какво , ама ако е евтинко ще намери мющерии.

    12:43 16.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пенчо

    6 0 Отговор
    Тази и пее ли....!?

    12:45 16.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "рекламен агент":

    На кого ли е толкова необходима тази дописка?

    12:45 16.02.2026

  • 15 Ще и

    1 0 Отговор
    Пръсна дисплея и панела...

    Коментиран от #24

    12:45 16.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 На тати мастития адвокат

    4 0 Отговор
    Пачата

    12:46 16.02.2026

  • 19 Гретиния

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Грета Тунберг":

    Е айде де, айде де...... Облечи го и идвай да те намуша като бик... Вече забелих плочките като си те представих в червено...и освен плочките, и в мивката...

    12:49 16.02.2026

  • 20 Клошарио Клошарев

    3 0 Отговор
    Вижте офертите в коментарите. Най-високата, която предлагат на това пони, е 150 евро (предполагам за час, щото кой нормален би се прежалил за цяла нощ).

    12:50 16.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 колкото по-рано

    2 0 Отговор
    се научиш да не ровиш в гyбрe като тази , по-добре.

    13:01 16.02.2026

  • 23 ОХ НА ЧИЧИ

    0 0 Отговор
    МОЖИЛИ ТУРСКОТО ПОСОЛСТВО ПИТАМ ЗА ЕДИН НАБОР

    13:02 16.02.2026

  • 24 Да НЕ СЧУПИШ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ще и":

    М О Л И В А.

    13:03 16.02.2026

  • 25 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Какъв Св.Валентин който е гей пример за еврогеьовете.

    13:07 16.02.2026

  • 26 Софиянец

    0 0 Отговор
    Не, че нещо ама не си падам по джуджета в женско бельо 😂

    13:14 16.02.2026