Новини
Любопитно »
TikTok сензация: 80-годишна ражда първо дете от 20-годишен младеж

TikTok сензация: 80-годишна ражда първо дете от 20-годишен младеж

11 Февруари, 2026 11:45 1 639 11

  • tiktok-
  • сензация-
  • бременна-
  • ражда-
  • джузепе-
  • първо дете

Хипотезите са две - или е монтирана във видеото, или е дементна

TikTok сензация: 80-годишна ражда първо дете от 20-годишен младеж - 1
Снимка: TikTok
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тийнейджър и сенилна старица взривяват TikTok с новината, че очакват бебе.

Джузепе всъщност не е тийнейджър - вече е навършил 20 г. Но тази подробност бледнее предвид, че половинката му Анна е на 80 г. Доколко двойката наистина е двойка, няма потвърждение, пише hotarena.net.

Простият факт е, че профилът им в TikTok, менажиран от Джузепе, има 4,2 милиона последователи и над 130 милиона харесвания. Тоест превърнал се е в машина за пари. 80-годишната бъдеща майка не изглежда съвсем адекватна. Джузепе и тя си правят видеа, обработвани с изкуствен интелект. Ясно се вижда, че коремът на старицата е объл и прилича на бременна.

@milina_gatta

It’s a 💝🤝🏻💙

♬ Halo - Beyoncé

Обясненията на Джузепе обаче не са за вярване. Направил ѝ дете и Анна успешно го износва, при все че никога не е раждала! Звучи много абсурдно, но важното е да привлича хора и реклами. Докато щастливият татко разказва приказки, Анна се усмихва и се гали по подутия корем, сякаш не чува монолога на любовника си. Хипотезите са две - или е монтирана във видеото, или е дементна.

В коментари под клиповете и снимките се изказват и хора, които твърдят, че са лекари. По думите им човек на 80 години не може да забременее нито с инвитро, нито с каквато и да е процедура. Отделно никой лекар не би извършил изкуствено оплождане на старица с признаци на сенилност.

Мненията на представящите се за компютърджии са още по-категорични. Според някои нито Джузепе, нито Анна съществуват реално. Лицата им, както и цялото повествование може да е генерирано с изкуствен интелект.

В името на печалбата съдържателят на канала не спори. Той пуска заядливите коментари да минават с възможно най-малкото съпротивление. Това е най-безопасният начин измамата да мине между капките.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво Жузепе

    5 0 Отговор
    Ще му роди мъничко розовко бебенце.

    11:48 11.02.2026

  • 2 Дългият

    13 0 Отговор
    какво да се коментира..дивотията ли..

    11:54 11.02.2026

  • 3 Коремът и подут

    9 1 Отговор
    От старчески газове!
    Ще роди яка пръдня!

    12:25 11.02.2026

  • 4 фиткифакти

    12 0 Отговор
    Тоа път надминахте себе си по тъпотия, това новинарски сайт ли е жълта тоалетна хартия ли е!?!? 🤮

    12:35 11.02.2026

  • 5 Във ,, Западният Содом"

    3 2 Отговор
    Нищо ново!

    Коментиран от #8

    12:46 11.02.2026

  • 6 венке моме мари

    3 0 Отговор
    сензация е когато 20-годишна ражда първо дете от 80-годишен

    13:03 11.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 а ф источния

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Във ,, Западният Содом"":

    гомор как дила?

    13:15 11.02.2026

  • 9 дедо Либен

    1 0 Отговор
    А я още го фъргам на два метра

    13:27 11.02.2026

  • 10 отец Мадурков

    0 0 Отговор
    Пък Азис е заплоден от 80 годишен.

    14:07 11.02.2026

  • 11 дядото

    1 0 Отговор
    няма ли още по-отвратителни простотии,които да публикувате.

    14:18 11.02.2026