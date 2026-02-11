TikTok сензация: 80-годишна ражда първо дете от 20-годишен младеж

Тийнейджър и сенилна старица взривяват TikTok с новината, че очакват бебе.

Джузепе всъщност не е тийнейджър - вече е навършил 20 г. Но тази подробност бледнее предвид, че половинката му Анна е на 80 г. Доколко двойката наистина е двойка, няма потвърждение, пише hotarena.net.

Простият факт е, че профилът им в TikTok, менажиран от Джузепе, има 4,2 милиона последователи и над 130 милиона харесвания. Тоест превърнал се е в машина за пари. 80-годишната бъдеща майка не изглежда съвсем адекватна. Джузепе и тя си правят видеа, обработвани с изкуствен интелект. Ясно се вижда, че коремът на старицата е объл и прилича на бременна.

Обясненията на Джузепе обаче не са за вярване. Направил ѝ дете и Анна успешно го износва, при все че никога не е раждала! Звучи много абсурдно, но важното е да привлича хора и реклами. Докато щастливият татко разказва приказки, Анна се усмихва и се гали по подутия корем, сякаш не чува монолога на любовника си. Хипотезите са две - или е монтирана във видеото, или е дементна.

В коментари под клиповете и снимките се изказват и хора, които твърдят, че са лекари. По думите им човек на 80 години не може да забременее нито с инвитро, нито с каквато и да е процедура. Отделно никой лекар не би извършил изкуствено оплождане на старица с признаци на сенилност.

Мненията на представящите се за компютърджии са още по-категорични. Според някои нито Джузепе, нито Анна съществуват реално. Лицата им, както и цялото повествование може да е генерирано с изкуствен интелект.

В името на печалбата съдържателят на канала не спори. Той пуска заядливите коментари да минават с възможно най-малкото съпротивление. Това е най-безопасният начин измамата да мине между капките.