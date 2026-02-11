Пенелопе Крус стана лице на февруарския L’Officiel Italia с изключителна фотосесия (СНИМКИ)

Холивудската звезда Пенелопе Крус засия на корицата на февруарския брой на престижното модно списание L’Officiel Italia за 2026 година. Впечатляващата фотосесия, заснета сред елегантни винтидж интериори и смели авангардни декори, представя актрисата в нова, неочаквана светлина.

Крус демонстрира неподражаем стил и харизма, които плениха не само читателите, но и модните критици. Те определиха визията ѝ като „многопластова, дръзка и изпълнена с живот“, подчертавайки способността ѝ да се превъплъщава във всяка роля – както на големия екран, така и пред обектива на фотографа.

Пенелопе Крус, която от години е символ на елегантност и женственост, отново доказва, че остава сред най-влиятелните лица в света на модата и киното.