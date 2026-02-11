Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пенелопе Крус стана лице на февруарския L’Officiel Italia с изключителна фотосесия (СНИМКИ)

11 Февруари, 2026 15:46 1 107 2

  • пенелопе крус-
  • корица на списание-
  • l’officiel italia-
  • фотосесия

Съчетанието между ретро атмосфера и съвременни модни тенденции превръща фотосесията в истински празник за сетивата

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Пенелопе Крус засия на корицата на февруарския брой на престижното модно списание L’Officiel Italia за 2026 година. Впечатляващата фотосесия, заснета сред елегантни винтидж интериори и смели авангардни декори, представя актрисата в нова, неочаквана светлина.

Крус демонстрира неподражаем стил и харизма, които плениха не само читателите, но и модните критици. Те определиха визията ѝ като „многопластова, дръзка и изпълнена с живот“, подчертавайки способността ѝ да се превъплъщава във всяка роля – както на големия екран, така и пред обектива на фотографа.

Пенелопе Крус, която от години е символ на елегантност и женственост, отново доказва, че остава сред най-влиятелните лица в света на модата и киното.


  • 1 Венелиноооо

    3 0 Отговор
    това не ти е кус-кус, а се научи на грамотност и писменост. И пак ти казвам, виж дали не може да си намериш, някоя друга работа,тази не е за теб.

    16:45 11.02.2026

  • 2 Шперца

    0 2 Отговор
    Прилича на нещо между качулата кокошка и гнездо на лястовици

    17:09 11.02.2026