Мария Илиева замина на почивка в Гърция посред зима (СНИМКИ)

Мария Илиева се оказа истинска късметлийка по време на почивката си в Гърция. Докато в части от България бяха залети от обилни валежи и връхлетени от нестабилно време, поп звездата успя да се размине с лошото време и да се наслади на слънчеви дни край морето, пише Шоу Блиц.
Певицата изглежда сияйна и отпочинала, а морският въздух, вкусната храна и спокойната атмосфера явно ѝ действат повече от добре.
В социалните мрежи тя сподели кратко, но красноречиво послание към феновете си: „Сиртаки, сувлаки и слънчаки!“, с което им показа, че се радва на времето си в южната ни съседка.
Макар времето в Гърция да е капризно на места, за Мария Илиева ваканцията протича повече от перфектно – със слънце, типичната ѝ широка усмивка и приятна компания в лицето на семейството ѝ.
8 амче марийки
с другата марийка да ловите шарани
16:59 19.02.2026
9 Без почивка
Май тия де пишете за тях трупат трудов стаж все в ... почивки.
Дори депутатите ще им завидят.
17:15 19.02.2026
10 Горката дали си взе
То от много совалки и това става
Резил
17:25 19.02.2026
