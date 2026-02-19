Мария Илиева замина на почивка в Гърция посред зима (СНИМКИ)

Мария Илиева се оказа истинска късметлийка по време на почивката си в Гърция. Докато в части от България бяха залети от обилни валежи и връхлетени от нестабилно време, поп звездата успя да се размине с лошото време и да се наслади на слънчеви дни край морето, пише Шоу Блиц.

Певицата изглежда сияйна и отпочинала, а морският въздух, вкусната храна и спокойната атмосфера явно ѝ действат повече от добре.

В социалните мрежи тя сподели кратко, но красноречиво послание към феновете си: „Сиртаки, сувлаки и слънчаки!“, с което им показа, че се радва на времето си в южната ни съседка.

Макар времето в Гърция да е капризно на места, за Мария Илиева ваканцията протича повече от перфектно – със слънце, типичната ѝ широка усмивка и приятна компания в лицето на семейството ѝ.