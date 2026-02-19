Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мария Илиева замина на почивка в Гърция посред зима (СНИМКИ)

Мария Илиева замина на почивка в Гърция посред зима (СНИМКИ)

19 Февруари, 2026 16:31

  • мария илиева-
  • певица-
  • гърция-
  • почивка-
  • зима

Певицата пусна слънчеви снимки от съседна Гърция

Мария Илиева замина на почивка в Гърция посред зима (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева се оказа истинска късметлийка по време на почивката си в Гърция. Докато в части от България бяха залети от обилни валежи и връхлетени от нестабилно време, поп звездата успя да се размине с лошото време и да се наслади на слънчеви дни край морето, пише Шоу Блиц.

Певицата изглежда сияйна и отпочинала, а морският въздух, вкусната храна и спокойната атмосфера явно ѝ действат повече от добре.

В социалните мрежи тя сподели кратко, но красноречиво послание към феновете си: „Сиртаки, сувлаки и слънчаки!“, с което им показа, че се радва на времето си в южната ни съседка.

Макар времето в Гърция да е капризно на места, за Мария Илиева ваканцията протича повече от перфектно – със слънце, типичната ѝ широка усмивка и приятна компания в лицето на семейството ѝ.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чавале-ромале

    22 0 Отговор
    Тя няма нужда слънчеви бани, защото има няколко в повече /бая повече/ по рождение.

    16:36 19.02.2026

  • 3 Сатана Z

    17 0 Отговор
    Ще бере маслини .

    16:36 19.02.2026

  • 4 Много

    20 0 Отговор
    Е лековата, и затова не я искат мъжете. И сега снимкаджията ще я порендисва, и като свърши Гърция ще свърши всичко.

    16:36 19.02.2026

  • 5 Ицо

    21 0 Отговор
    И като е в Гърция тая вечер да не вечерям освен?

    16:49 19.02.2026

  • 6 Чао

    13 0 Отговор
    Направо да се присъединим към Гърция за по лесно така и така скоро идва лято.😂

    16:51 19.02.2026

  • 7 ХАХА

    16 0 Отговор
    СЕГА Е ЕВТИНДЖОС.

    16:58 19.02.2026

  • 8 амче марийки

    13 0 Отговор
    що мари не замина на почивка в Гърция посред зима
    с другата марийка да ловите шарани

    16:59 19.02.2026

  • 9 Без почивка

    15 0 Отговор
    И от какво се озори,че отиде на почивка...
    Май тия де пишете за тях трупат трудов стаж все в ... почивки.
    Дори депутатите ще им завидят.

    17:15 19.02.2026

  • 10 Горката дали си взе

    7 0 Отговор
    Слънцезащитен фактор ш за кръста
    То от много совалки и това става
    Резил

    17:25 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЕВАЛАРКА!!!

    14 0 Отговор
    Марийка останала без ангажименти от всякакъв характер и отишла до Гърция на ефтинджос! Зела, че попаднала и на слънчево време ( нямам предвид топло)… и ето ти повод да се радваме как наша Марийка си спомнила, че слънцето е кръгло, водата мокра, а зимата студена, дори и без дъжд или сняг!!!

    17:28 19.02.2026

  • 13 бай Даньо

    11 0 Отговор
    АУУУ каква новина,,, ами вече там ходят второкласни персони, вкл и аз

    17:48 19.02.2026

  • 14 Филия Мариева

    11 0 Отговор
    Някой злобият че на Марийка не и стигат кинтите за Малдивити

    17:50 19.02.2026

  • 15 Име

    9 0 Отговор
    Цялата Мара втасала!

    18:38 19.02.2026

  • 16 Импресарио

    6 0 Отговор
    Марийка не е се сетила сама да отиде на море Това е идея на нейния импресарио Мадуро.

    19:07 19.02.2026

  • 17 андрей от тв.

    4 0 Отговор
    миче джуката много виснала ма..................узаки

    21:36 19.02.2026