Никол Кидман очарова феновете с интимен кадър от спалнята си, след като продаде луксозния си апартамент в Сидни (СНИМКА)

58-годишната актриса Никол Кидман сподели стилна снимка, на която е уловена седнала на леглото в уютната си спалня. Кадърът, публикуван в социалните мрежи, предизвика буря от коментари и възхищение към естествената красота и непринудеността на Кидман.

Междувременно, само преди няколко седмици, австралийската знаменитост се раздели с един от най-ценните си имоти – просторен тристаен апартамент, разположен в престижния квартал Милсънс Пойнт в Сидни. Луксозното жилище, което се намира на 15-ия етаж на емблематичния комплекс Latitude, предлага спираща дъха гледка към световноизвестния Харбър Бридж и Сиднейската опера. Сделката се оказа изключително успешна за Кидман – тя реализира печалба от 775 000 долара, след като продаде апартамента за впечатляващите 8,5 милиона долара, само две години след покупката му.

Новият собственик на имота е известният винопроизводител Дейвид Мадсън, който вече може да се наслаждава на уникалната панорама и елегантния интериор.