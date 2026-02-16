Новини
Любопитно »
Никол Кидман очарова феновете с интимен кадър от спалнята си, след като продаде луксозния си апартамент в Сидни (СНИМКА)

Никол Кидман очарова феновете с интимен кадър от спалнята си, след като продаде луксозния си апартамент в Сидни (СНИМКА)

16 Февруари, 2026 15:14 1 617 5

  • никол кидман-
  • спалня-
  • имот-
  • дейвид мадсън-
  • сидни-
  • апартамент

Кадърът, публикуван в социалните мрежи, предизвика буря от коментари и възхищение към естествената красота и непринудеността на Кидман

Никол Кидман очарова феновете с интимен кадър от спалнята си, след като продаде луксозния си апартамент в Сидни (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

58-годишната актриса Никол Кидман сподели стилна снимка, на която е уловена седнала на леглото в уютната си спалня. Кадърът, публикуван в социалните мрежи, предизвика буря от коментари и възхищение към естествената красота и непринудеността на Кидман.


Междувременно, само преди няколко седмици, австралийската знаменитост се раздели с един от най-ценните си имоти – просторен тристаен апартамент, разположен в престижния квартал Милсънс Пойнт в Сидни. Луксозното жилище, което се намира на 15-ия етаж на емблематичния комплекс Latitude, предлага спираща дъха гледка към световноизвестния Харбър Бридж и Сиднейската опера. Сделката се оказа изключително успешна за Кидман – тя реализира печалба от 775 000 долара, след като продаде апартамента за впечатляващите 8,5 милиона долара, само две години след покупката му.

Новият собственик на имота е известният винопроизводител Дейвид Мадсън, който вече може да се наслаждава на уникалната панорама и елегантния интериор. Никол Кидман, апартамент в Сидни, продажба на имот, Милсънс Пойнт, Харбър Бридж, Сиднейска опера, Дейвид Мадсън


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очакваме и венка да

    3 0 Отговор
    очарова феновете с интимен кадър от спалнята си
    да коментираме

    15:19 16.02.2026

  • 2 Винелино ма

    3 0 Отговор
    Вър си търси работа някъде

    15:23 16.02.2026

  • 3 Аве много й кльощави колената на

    3 0 Отговор
    таз муза.🤣🇧🇬

    15:28 16.02.2026

  • 4 Хм.....

    2 0 Отговор
    На интимния кадър има нещо много не изгладено! Чаршафите са изгладени...

    15:42 16.02.2026

  • 5 Отвратен

    5 0 Отговор
    Спи с червило и с грим !? Ще омаже възглавницата .

    16:05 16.02.2026