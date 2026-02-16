Риана показа дупе на път за събитие (ВИДЕО)

Певицата Риана показа публично задните си части, а снимките бяха публикувани от People.
Звездата беше заснета от папараци по пътя си към модното ревю на AWGE, което се проведе на 13 февруари по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. Певицата се появи в черно кожено палто и обувки на висок ток. На една снимка палтото беше повдигнато, разкривайки задните ѝ части.
Миналата седмица Риана беше снимана да пазарува хранителни стоки от Whole Foods в Лос Анджелис, с пръстен на безименния си пръст, което предизвика слухове за годеж.
През януари Риана участва в рекламната кампания за новата колекция на собствената си марка Savage X Fenty.
