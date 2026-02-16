Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Риана показа дупе на път за събитие (ВИДЕО)

16 Февруари, 2026 11:44 1 307 5

Звездата беше заснета от папараци по пътя си към модното ревю на AWGE

Риана показа дупе на път за събитие (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Риана показа публично задните си части, а снимките бяха публикувани от People.

Звездата беше заснета от папараци по пътя си към модното ревю на AWGE, което се проведе на 13 февруари по време на Седмицата на модата в Ню Йорк. Певицата се появи в черно кожено палто и обувки на висок ток. На една снимка палтото беше повдигнато, разкривайки задните ѝ части.

Миналата седмица Риана беше снимана да пазарува хранителни стоки от Whole Foods в Лос Анджелис, с пръстен на безименния си пръст, което предизвика слухове за годеж.

През януари Риана участва в рекламната кампания за новата колекция на собствената си марка Savage X Fenty.


  • 1 Гретиния

    6 1 Отговор
    Ама предупреждавайте бе! Първия път изпръсках в слиповете докато опитвах да го извадя!

    11:48 16.02.2026

  • 2 Риана показа дупе на

    4 1 Отговор
    писарката на път за събитие

    11:49 16.02.2026

  • 3 .......

    5 1 Отговор
    И от неиното излиза кафяво. Не е по различно и от последната ман гала от Столипиново, Маскуда, Факултето, Филиповци, или Хр. Ботев...

    12:00 16.02.2026

  • 4 Не къпана

    2 1 Отговор
    Дуп@ра не ми я хвали

    12:31 16.02.2026

  • 5 Оли Гофрен

    2 0 Отговор
    Това дъждобран и е, в Панда продават по-стилни дрехи.

    12:43 16.02.2026