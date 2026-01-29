С 300 милиона долара приходи "Прислужницата" стана най-успешният филм на Сидни Суини

Психологическият трилър „Прислужницата“ премина границата от 300 млн. долара приходи в световния боксофис – значим успех за продукция със среден бюджет и ясен сигнал за устойчивия интерес към жанра извън мащабните франчайзи.

До момента филмът, с ограничение за зрители под 17 години, е реализирал 116 млн. долара в Северна Америка и впечатляващите 189,1 млн. долара от международните пазари, с което общият му световен приход достига 305 млн. долара. Lionsgate е инвестирала около 35 млн. долара в продукцията, което превръща „Прислужницата“ в едно от най-рентабилните заглавия на студиото за последните години.

Филмът излезе по кината малко преди Коледа със сравнително скромен старт от 19 млн. долара в САЩ, но запази стабилно присъствие и през първите седмици на новата година благодарение на положителните рецензии и силния ефект „от уста на уста“. Само през изминалия уикенд лентата оглави боксофиса в редица ключови територии, сред които Великобритания, Франция, Мексико, Бразилия и Испания – показателно постижение, при положение че премиерата в тези държави е била преди близо месец. Най-силните пазари остават Великобритания с 36,4 млн. долара, Франция с 33,4 млн., Латинска Америка с 26,2 млн., Австралия и Нова Зеландия с общо 15,3 млн., както и Испания с 12,5 млн. долара.

„Прислужницата“ е режисиран от Пол Фейг и е адаптация по едноименния бестселър на Фрида Макфадън. Историята проследява млада жена с неясно минало, изиграна от Сидни Суини, която започва работа като прислужница в дома на изключително богато семейство, чийто привиден блясък крие мрачни тайни. Аманда Сайфред и Брандън Скленар изпълняват ролите на съпрузите, около които се разгръща психологическата игра.

На фона на сериозния търговски успех и предвид факта, че романът има продължения, вече се подготвя втори филм – „Тайната на прислужницата“. Очаква се Сидни Суини и Пол Фейг да се завърнат в проекта, както и Микеле Мороне, който изпълнява ролята на градинаря.

С този резултат „Прислужницата“ се превръща в най-касовия филм с главна роля на Сидни Суини, изпреварвайки романтичната комедия „Обичам да те мразя“ от 2023 г. Това е и най-успешната режисьорска продукция в кариерата на Пол Фейг, надминаваща комерсиалния успех на „Шаферки“ от 2011 г.