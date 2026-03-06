Новини
Любопитно »
Йоанна Темелкова изтри профила си след края на актьорството

Йоанна Темелкова изтри профила си след края на актьорството

6 Март, 2026 14:59 982 4

  • йоанна темелкова-
  • актриса-
  • изтрит профил-
  • фейсбук-
  • актьорска кариера

Вече бившата актриса сподели, че премахва и Messenger-а си, но Инстаграм профила ѝ остава активен

Йоанна Темелкова изтри профила си след края на актьорството - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата актриса Йоанна Темелкова, която в началото на годината обяви, че слага край на актьорската си кариера и замина за Испания със семейството си, окончателно изтри и страницата си във Фейсбук, която наброяваше десетки хиляди харесвания.

“Най-хубавият ден в живота ми. Изтрих профила си. Да знаете, че нямам и Messenger вече. Поздрави на онзи, който беше изключително настоятелен да ми хакне профила, който не ползвам... 20 опита за 30 дни", обяви Йоана във все още съществуващият ѝ профил в Инстаграм.

Йоанна Темелкова изтри профила си след края на актьорството

Преди седмици Темелкова показа снимки, с които обяви, че започва нов проект, като студиото, което ще използва е в процес на ремонт. С какво точно ще се занимава обаче остава неясно. Снощи тя показа, че за пръв път е работила в новото си студио със снимка, на която записва аудиоверсията на книга, но без да издава кое е произведението.

Йоанна Темелкова изтри профила си след края на актьорството


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оф оф

    7 1 Отговор
    Каква загуба!
    Налага се да го преместя в другия крачол!

    15:02 06.03.2026

  • 2 Абе

    7 1 Отговор
    Не ми е позната ама явно е доста съдрдита на живота си

    15:07 06.03.2026

  • 3 безспорно

    4 0 Отговор
    това е "новина" от световно значение!

    15:12 06.03.2026

  • 4 Запознат

    0 0 Отговор
    Анита и Бети почивните станции да се подготвят за гурбет в Подгумер в 100 кози и 5 пръча в един фургон ще живеят 🤭🤣🤭🤣🤭🤣🥳

    15:12 06.03.2026