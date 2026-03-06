Йоанна Темелкова изтри профила си след края на актьорството

Бившата актриса Йоанна Темелкова, която в началото на годината обяви, че слага край на актьорската си кариера и замина за Испания със семейството си, окончателно изтри и страницата си във Фейсбук, която наброяваше десетки хиляди харесвания.

“Най-хубавият ден в живота ми. Изтрих профила си. Да знаете, че нямам и Messenger вече. Поздрави на онзи, който беше изключително настоятелен да ми хакне профила, който не ползвам... 20 опита за 30 дни", обяви Йоана във все още съществуващият ѝ профил в Инстаграм.

Преди седмици Темелкова показа снимки, с които обяви, че започва нов проект, като студиото, което ще използва е в процес на ремонт. С какво точно ще се занимава обаче остава неясно. Снощи тя показа, че за пръв път е работила в новото си студио със снимка, на която записва аудиоверсията на книга, но без да издава кое е произведението.