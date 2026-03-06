Ема Уотсън бе хваната да целува красив милиардер (СНИМКИ)

Британската актриса Ема Уотсън, добила световна популярност с ролята на Хърмаяни Грейнджър във филмовата поредица по романите за „Хари Потър“, беше случайно заснета в компанията на мексиканския предприемач Гонсало Евия Байерес. Кадри, разпространени от папараци, показват двамата в близък момент на летище на 4 март, където се целуват преди да отпътуват. Малко по-късно те са били забелязани и на вечеря в елегантен ресторант, след което са посетили близък бар, където според очевидци са прекарали известно време в непринудена атмосфера.

Според информация на мексиканското списание Quién Ема Уотсън и Евия Байерес са били видени заедно още в края на 2025 г. в зимния курорт Куршевел във френските Алпи – популярна дестинация сред международния елит. По-късно двамата са били заснети и в Пуента Мита – ексклузивен полуостров на тихоокеанското крайбрежие на Мексико, близо до курорта Пуерто Валярта, известен с луксозните си курорти и частни резиденции.

По данни на издания като Cosmopolitan и People Гонсало Евия Байерес е предприемач в сферата на технологиите и главен изпълнителен директор на компания, развиваща решения в областта на изкуствения интелект. Той има престижно международно образование – учил е в швейцарското елитно училище Institut Le Rosey, известно с възпитаниците си от световния бизнес и аристокрацията, както и в Ransom Everglades School в Маями. По-късно завършва икономика в мексиканския Институт по технологии и висши изследвания (ITAM), който е сред най-престижните университети в Латинска Америка.

Въпреки известността си Ема Уотсън традиционно поддържа строга дискретност около личния си живот и рядко коментира връзките си. В интервю за подкаста On Purpose на Джей Шети актрисата признава, че предпочита партньори извън света на киното и шоубизнеса. По думите ѝ това създава по-естествена динамика във връзките и ѝ позволява да се чувства по-спокойна извън прожекторите.

Преди появата на последните снимки името на Ема Уотсън беше свързвано с британския предприемач Брандън Грийн – син на бизнесмена сър Филип Грийн, с когото тя беше забелязвана на няколко публични събития през последните години. Актрисата обаче никога не е потвърждавала официално връзката.

През последното десетилетие звездата от "Хари Потър" постепенно се отдръпна от активната актьорска кариера, за да се съсредоточи върху образованието и обществените каузи. Тя завърши университета „Браун“ в САЩ, активно участва в инициативи за равенство между половете като посланик на кампанията HeForShe на ООН и развива интерес към режисурата и устойчивата мода.

Засега нито актрисата, нито нейни представители са коментирали публично предполагаемата връзка с мексиканския предприемач.