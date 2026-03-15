"Оскар"-ите се раздават тази вечер: Кои са фаворитите?

Холивуд се подготвя за една от най-очакваните вечери в киноиндустрията – церемонията по връчването на наградите Оскар, която ще се състои на 15 март в Dolby Theatre. Тази година надпреварата за водещите отличия се определя като една от най-непредсказуемите през последното десетилетие, като в няколко ключови категории фаворитите се променят до последния момент.

В категорията за най-добър филм един от основните претенденти е политическият трилър "Битка след битка", режисиран от Пол Томас Андерсън. Продукцията събра силна подкрепа през наградния сезон, включително отличия от гилдии и критически асоциации, което я поставя в изгодна позиция преди финалното гласуване на Американската академия за кинематографично изкуство и наука. Основният ѝ конкурент е готическият хорър "Грешници" на режисьора Райън Куглър, който води по брой номинации – общо 16, едно от най-високите постижения за последните години.

В актьорските категории ситуацията остава особено динамична. В надпреварата за най-добър актьор се открояват няколко силни кандидати, включително Майкъл Б. Джордан за ролята му в "Грешници", Тимъти Шаламе за изпълнението му в "Върховният Марти" и Вагнер Моура за "Тайният агент". През сезона на наградите отличията бяха разпределени между различни кандидати – Моура получи Златен глобус за драматична роля, Шаламе спечели в категорията за мюзикъл или комедия, а Джордан беше отличен от Screen Actors Guild, което го превърна в един от най-силните претенденти преди церемонията.

В категорията за най-добра актриса фаворит е ирландската актриса Джеси Бъкли за ролята ѝ във "Хамнет" – екранизация на едноименния роман на Маги О’Фаръл. Бъкли доминира в редица наградни класации през сезона и според анализатори е най-вероятният носител на статуетката.

Поддържащите категории също се очертават като силно оспорвани. Джейкъб Елорди спечели наградата Critics Choice Award за ролята си във "Франкенщайн", а Стелан Скарсгард получи Златен глобус за участието си в "Сантиментална стойност". В последните седмици обаче фаворит се очертава Шон Пен, който получи отличията на BAFTA и на актьорската гилдия за ролята си в "Битка след битка".

При поддържащите актриси също няма ясно изразен лидер. Теяна Тейлър спечели Златен глобус за ролята си в "Битка след битка", Уунми Мосаку беше отличена с BAFTA за участието си в "Грешници", а Ейми Мадиган спечели както Critics Choice Award, така и наградата на Screen Actors Guild за ролята си в "Оръжия".

Церемонията ще започне в 23:00 GMT (01:00 българско време), като водещ отново ще бъде комикът и телевизионен водещ Конан О’Брайън. Той пое ролята през 2025 г. и получи положителни отзиви заради комбинацията от музикални номера и сатирични коментари към номинираните.

Сред звездите, които ще връчват награди на сцената, са Никол Кидман, Приянка Чопра Джонас, Робърт Дауни-младши, Ан Хатауей и Крис Евънс. Към тях ще се присъединят и миналогодишните носители на актьорските отличия – Ейдриън Броуди, Майки Мадисън, Кийрън Кълкин и Зоуи Салдана.

Музикалната част на шоуто ще включва изпълнения на номинирани песни, сред които I Lied to You от филма Грешници, изпълнена от Майлс Катън, Рафаел Саадик и балерината Мисти Коупланд, както и Golden на момичешката група Huntr/x от филма KPop Demon Hunters. На сцената ще се появят също Джош Гробан и хорът Los Angeles Master Chorale.

Според медийни информации е възможно и специално участие на легендарната певица и актриса Барбра Стрейзънд, която може да отдаде почит на актьора Робърт Редфорд, починал през миналата година на 89-годишна възраст.

Наградите Оскар се считат за най-престижното признание в киноиндустрията и отличават най-добрите филми и творци за предходната календарна година. Победителите се избират чрез гласуване на повече от 11 000 членове на Американската академия за кинематографично изкуство и наука.

В историята на отличията три филма държат рекорда за най-много спечелени статуетки – по 11: "Бен Хур" (1959), "Титаник" (1997) и "Властелинът на пръстените: Завръщането на краля" (2003). Най-много награди в индивидуалната история на Академията има Уолт Дисни – общо 22 „Оскара“ и рекордните 59 номинации, докато сред живите творци най-много номинации има композиторът Джон Уилямс.

В актьорските категории рекордът принадлежи на Катрин Хепбърн, която печели четири награди за най-добра актриса – постижение, което остава ненадминато повече от половин век.