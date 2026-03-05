Никол Кидман е съдебен патолог в новия сериал „Scarpetta“ (ВИДЕО)

Никол Кидман присъства на премиерата на новия сериал „Scarpetta“, предаде The ​​Hollywood Reporter. 53-годишната актриса се появи в черна пола с пера и сако.

Дългоочакваната екранизация по криминалните романи на Патриша Корнуел ще бъде достъпна в платформата Amazon Prime Video.

В ролята на д-р Кей Скарпета влиза Никол Кидман, а нейната сестра Дороти се играе от Джейми Лий Къртис.

Историята проследява Кей Скарпета, която се завръща във Вирджиния и заема старата си работа като главен съдебен патолог, докато се сблъсква със сложни професионални и лични взаимоотношения. Сериалът използва интересна разказвателна структура, в която актрисата Роузи Макюън играе младата Кей Скарпета в сцени от миналото.





Проектът се реализира от Amazon MGM Studios и Blossom Films (продуцентската компания на Кидман), като се базира на изключително популярната поредица бестселъри.

През февруари TMZ съобщи, че председателят на MGM Resorts International Пол Салем е започнал да ухажва Никол Кидман. Вътрешни източници съобщиха, че бизнесменът и актрисата са познати и имат общи приятели. Източници издадоха, че бизнесменът и актрисата са се срещали два пъти, но все още не и на четири очи. Смята се, че в момента Никол Кидман в момента е необвързана.

На 7 януари беше съобщено, че актрисата официално се е развела с Кийт Ърбан след 19 години брак. В документите по делото Никол Кидман посочва, че причината за раздялата ѝ с певеца са „непреодолими различия“.