Никол Кидман е съдебен патолог в новия сериал „Scarpetta“ (ВИДЕО)

Никол Кидман е съдебен патолог в новия сериал „Scarpetta“ (ВИДЕО)

5 Март, 2026 12:14 400 1

  • никол кидман-
  • премиера-
  • сериал-
  • съдебен патолог-
  • scarpetta

Дългоочакваната екранизация по криминалните романи на Патриша Корнуел ще бъде достъпна в платформата Amazon Prime Video

Никол Кидман е съдебен патолог в новия сериал „Scarpetta“ (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Никол Кидман присъства на премиерата на новия сериал „Scarpetta“, предаде The ​​Hollywood Reporter. 53-годишната актриса се появи в черна пола с пера и сако.


Дългоочакваната екранизация по криминалните романи на Патриша Корнуел ще бъде достъпна в платформата Amazon Prime Video.

В ролята на д-р Кей Скарпета влиза Никол Кидман, а нейната сестра Дороти се играе от Джейми Лий Къртис.
Историята проследява Кей Скарпета, която се завръща във Вирджиния и заема старата си работа като главен съдебен патолог, докато се сблъсква със сложни професионални и лични взаимоотношения. Сериалът използва интересна разказвателна структура, в която актрисата Роузи Макюън играе младата Кей Скарпета в сцени от миналото.


Проектът се реализира от Amazon MGM Studios и Blossom Films (продуцентската компания на Кидман), като се базира на изключително популярната поредица бестселъри.

През февруари TMZ съобщи, че председателят на MGM Resorts International Пол Салем е започнал да ухажва Никол Кидман. Вътрешни източници съобщиха, че бизнесменът и актрисата са познати и имат общи приятели. Източници издадоха, че бизнесменът и актрисата са се срещали два пъти, но все още не и на четири очи. Смята се, че в момента Никол Кидман в момента е необвързана.

На 7 януари беше съобщено, че актрисата официално се е развела с Кийт Ърбан след 19 години брак. В документите по делото Никол Кидман посочва, че причината за раздялата ѝ с певеца са „непреодолими различия“.


