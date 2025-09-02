Новини
Джулия Робъртс и Аманда Сайфред се появиха с еднакви тоалети на фестивала във Венеция (СНИМКИ)

2 Септември, 2025 14:58 662 7

Двете актриси работят с една и съща стилистка, а Сайфред настояла да го облече въпреки протестите на професионалистката

Джулия Робъртс и Аманда Сайфред се появиха с еднакви тоалети на фестивала във Венеция (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Аманда Сайфред предизвика внимание с появата си на филмовия фестивал във Венеция в понеделник, след като се появи облечена в същия тоалет, с който Джулия Робъртс беше забелязана само два дни по-рано на същото събитие.

Актрисата избра за фотосесията към предстоящия си филм „Заветът на Ан Лий“ същата визия, с която Робъртс се появи в петък по време на представянето на продукцията „After The Hunt“ на Лука Гуаданино. Става въпрос за тоалет от първата колекция на новия артистичен директор на модна къща Versace — Дарио Витале, включващ тъмносиньо вълнено сако-яке, риза с райе и дънки със свободна кройка, подчертано със златен колан с катарама.

Съобщава се, че Сайфред е проявила изрично желание да облече същия тоалет, като е коментирала в публикация на стилистката Елизабет Стюарт в Instagram: „Моля те, нека и аз да го нося“. Двете актриси работят с една и съща стилистка, което е позволило координацията на визиите.

Два дни по-късно същият комплект се появи и на Сайфред, което предизвика коментари в медиите и социалните мрежи. „Благодаря ти, Джулия Робъртс, за щедростта и устойчивостта“, написа Стюарт в пост със снимки на двете си клиентки, като добави: „Споделянето е грижа“.

Единствената стилистична разлика в двете визии е в избора на обувки — докато Робъртс беше с кожени обувки на ток с плетен ефект от Versace, Сейфрид предпочете сандали с каишки.

Сред другите клиенти на Елизабет Стюарт е актрисата Кейт Бланшет, която често повтаря визии на червения килим. Миналата седмица Бланшет се появи на премиерата на филма „La Grazia“ във Венеция с рокля на Armani Privé, която преди това беше носила на наградите SAG през 2022 г.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Еий......и аз имам същия костюм ! Защо жените носят мъжки дрехи ???!!!

    15:01 02.09.2025

  • 2 Мъж

    1 1 Отговор
    Събина не. Е нормално да мислиш само за ядене 🤭🥳💯😂

    Коментиран от #4

    15:01 02.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Ф устата.

    15:08 02.09.2025

  • 4 Тихо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъж":

    Смотан, аз ще я изпръскам като водопада "Анхел"!

    15:09 02.09.2025

  • 5 истината

    1 0 Отговор
    Д р и с л и.

    15:10 02.09.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Стил не виждам, но за иZчукване стават и двете...

    15:13 02.09.2025

  • 7 ИВАН

    0 0 Отговор
    И Аманда Сафрид вече е попрецъфтяличка, беше хубавичко маце.

    15:31 02.09.2025