Джулия Робъртс и Аманда Сайфред се появиха с еднакви тоалети на фестивала във Венеция (СНИМКИ)

Аманда Сайфред предизвика внимание с появата си на филмовия фестивал във Венеция в понеделник, след като се появи облечена в същия тоалет, с който Джулия Робъртс беше забелязана само два дни по-рано на същото събитие.

Актрисата избра за фотосесията към предстоящия си филм „Заветът на Ан Лий“ същата визия, с която Робъртс се появи в петък по време на представянето на продукцията „After The Hunt“ на Лука Гуаданино. Става въпрос за тоалет от първата колекция на новия артистичен директор на модна къща Versace — Дарио Витале, включващ тъмносиньо вълнено сако-яке, риза с райе и дънки със свободна кройка, подчертано със златен колан с катарама.

Съобщава се, че Сайфред е проявила изрично желание да облече същия тоалет, като е коментирала в публикация на стилистката Елизабет Стюарт в Instagram: „Моля те, нека и аз да го нося“. Двете актриси работят с една и съща стилистка, което е позволило координацията на визиите.

Два дни по-късно същият комплект се появи и на Сайфред, което предизвика коментари в медиите и социалните мрежи. „Благодаря ти, Джулия Робъртс, за щедростта и устойчивостта“, написа Стюарт в пост със снимки на двете си клиентки, като добави: „Споделянето е грижа“.

Единствената стилистична разлика в двете визии е в избора на обувки — докато Робъртс беше с кожени обувки на ток с плетен ефект от Versace, Сейфрид предпочете сандали с каишки.

Сред другите клиенти на Елизабет Стюарт е актрисата Кейт Бланшет, която често повтаря визии на червения килим. Миналата седмица Бланшет се появи на премиерата на филма „La Grazia“ във Венеция с рокля на Armani Privé, която преди това беше носила на наградите SAG през 2022 г.