Необясним скок на смъртните случаи ужаси италианската провинция Арецо

Италианската община Кастильон Фиорентино в провинция Арецо на региона Тоскана, с население от 13 000 души, регистрира рязък скок в смъртните случаи през първите дни на 2026 г. Четиринадесет души са починали през първите десет дни, съобщава вестник „Кориере Фиорентино“, позовавайки се на изявление на кмета на общината Марио Аниели.

Според него смъртността за първите десет дни на януари е значително по-висока от обичайното. За сравнение, през цялата 2025 г. в Кастильон Фиорентино са починали 133 души. Такъв скок в смъртните случаи, какъвто е на лице в началото на 2026 г., не е наблюдаван дори по време на пандемията от COVID-19.

Аниели каза пред „Кориере Фиорентино“, че не знае причините за това.

„Не мога да скрия загрижеността си. Стигнахме до точката, в която погребалните ни параклиси са постоянно препълнени. Погребенията следват едно след друго. Някои семейства трябва да се редят на опашка, за да подготвят място, където да се сбогуват с близките си. Това никога не се е случвало преди“, каза той пред изданието.

Corriere Fiorentino съобщава, че няколко от починалите са били онкоболни, докато останалите са били възрастни хора над 80 и 90-годишни. Смъртните случаи може да са се дължали на естествени причини, както и на сезонния пик на грипа, включително варианта К, и неговите усложнения, като пневмония и бронхит. Все още няма официално обяснение за скока на смъртните случаи.

Кметът заяви, че властите се опитват да разберат причините. Той отбеляза, че тревожната тенденция се наблюдава не само в Кастильон Фиорентино, но и в други градове в провинция Арецо, но именно тук увеличението на смъртните случаи е най-забележимо.

Кастильон Фиорентино има отрицателен демографски баланс. През 2025 г. там са родени 74 души, почти наполовина от броя на починалите.

В началото на 2025 г. кметът на друга италианска община, Белкастро (в Южна Италия), Антони Торкия, издаде указ, забраняващ на местните жители да се разболяват. Гражданите трябва да избягват всякакви здравословни проблеми, които изискват медицинска помощ, особено спешна помощ, се казва в указа.

Жителите трябва да следят поведението си и да избягват действия, които биха могли да причинят вреда, както и да се предпазват от инциденти. Те трябва да избягват твърде честото напускане на дома, пътувания или спорт. В същото време се изисква да почиват през по-голямата част от времето.

Белкастро има население от приблизително 1300 души, половината от които са в пенсионна възраст. Общината разполага с медицински център, но той често е затворен и няма дежурни лекари през почивните дни, празниците и след работно време. Най-близкият медицински център, предлагащ спешна помощ, е на 45 км.

Торкия отбеляза, че макар постановлението да се възприема с известна ирония, то въпреки това служи на важна цел - да подчертае недостатъчния достъп на общината до здравеопазване.