Необясним скок на смъртните случаи ужаси италианската провинция Арецо

13 Януари, 2026 14:42 1 869 19

Такъв скок в смъртните случаи, какъвто е на лице в началото на 2026 г., не е наблюдаван дори по време на пандемията от COVID-19

Необясним скок на смъртните случаи ужаси италианската провинция Арецо - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианската община Кастильон Фиорентино в провинция Арецо на региона Тоскана, с население от 13 000 души, регистрира рязък скок в смъртните случаи през първите дни на 2026 г. Четиринадесет души са починали през първите десет дни, съобщава вестник „Кориере Фиорентино“, позовавайки се на изявление на кмета на общината Марио Аниели.

Според него смъртността за първите десет дни на януари е значително по-висока от обичайното. За сравнение, през цялата 2025 г. в Кастильон Фиорентино са починали 133 души. Такъв скок в смъртните случаи, какъвто е на лице в началото на 2026 г., не е наблюдаван дори по време на пандемията от COVID-19.

Аниели каза пред „Кориере Фиорентино“, че не знае причините за това.

„Не мога да скрия загрижеността си. Стигнахме до точката, в която погребалните ни параклиси са постоянно препълнени. Погребенията следват едно след друго. Някои семейства трябва да се редят на опашка, за да подготвят място, където да се сбогуват с близките си. Това никога не се е случвало преди“, каза той пред изданието.

Corriere Fiorentino съобщава, че няколко от починалите са били онкоболни, докато останалите са били възрастни хора над 80 и 90-годишни. Смъртните случаи може да са се дължали на естествени причини, както и на сезонния пик на грипа, включително варианта К, и неговите усложнения, като пневмония и бронхит. Все още няма официално обяснение за скока на смъртните случаи.

Кметът заяви, че властите се опитват да разберат причините. Той отбеляза, че тревожната тенденция се наблюдава не само в Кастильон Фиорентино, но и в други градове в провинция Арецо, но именно тук увеличението на смъртните случаи е най-забележимо.

Кастильон Фиорентино има отрицателен демографски баланс. През 2025 г. там са родени 74 души, почти наполовина от броя на починалите.

В началото на 2025 г. кметът на друга италианска община, Белкастро (в Южна Италия), Антони Торкия, издаде указ, забраняващ на местните жители да се разболяват. Гражданите трябва да избягват всякакви здравословни проблеми, които изискват медицинска помощ, особено спешна помощ, се казва в указа.

Жителите трябва да следят поведението си и да избягват действия, които биха могли да причинят вреда, както и да се предпазват от инциденти. Те трябва да избягват твърде честото напускане на дома, пътувания или спорт. В същото време се изисква да почиват през по-голямата част от времето.

Белкастро има население от приблизително 1300 души, половината от които са в пенсионна възраст. Общината разполага с медицински център, но той често е затворен и няма дежурни лекари през почивните дни, празниците и след работно време. Най-близкият медицински център, предлагащ спешна помощ, е на 45 км.

Торкия отбеляза, че макар постановлението да се възприема с известна ирония, то въпреки това служи на важна цел - да подчертае недостатъчния достъп на общината до здравеопазване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бустер № 6

    20 10 Отговор
    урсула ви закопа и това е само началото на края

    Коментиран от #7

    14:44 13.01.2026

  • 2 Тома

    24 8 Отговор
    Ваксините започнаха да действа

    Коментиран от #4

    14:44 13.01.2026

  • 3 др Гей Билтс

    15 9 Отговор
    Пропуснали са бустера.

    14:45 13.01.2026

  • 4 сметоизвозване София

    8 24 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Когато започнат наистина да действат, ще ти се иска да се беше ваксинирал и ти.

    Коментиран от #6, #15

    14:46 13.01.2026

  • 5 Бендида

    22 1 Отговор
    И тия не са нормални. ,,....кметът на друга италианска община....издаде указ, забраняващ на местните жители да се разболяват."

    14:48 13.01.2026

  • 6 Софийски селянин

    17 8 Отговор

    До коментар #4 от "сметоизвозване София":

    Вижда се как действат, маса народ измря от ваксините и ще има още.

    14:56 13.01.2026

  • 7 спутника

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "бустер № 6":

    тпаришч,спутника
    нале рошията одо да помага зер

    14:57 13.01.2026

  • 8 Мъж мечта

    3 1 Отговор
    Тя от глупава по глупава , грозна на ощавено куче , тръгнала право да учи да се намества в съда и прокуратурата 🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🥳🥳👏

    14:59 13.01.2026

  • 9 Магазини ОриБебе

    11 6 Отговор
    ако са се наболи ,може

    14:59 13.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    14 7 Отговор
    Набоцкахте ли се масово с ваксините на урсулица - е не се чудете!

    Коментиран от #13

    15:00 13.01.2026

  • 11 Запознат

    0 7 Отговор
    Как може най глупавите най подлите най гнусните да шантажират и да оплитат в лъжите си образовани хора? Да настройват половин държава срещу един успял човек? Аз ще ви кажа как става.

    15:01 13.01.2026

  • 12 Да му мислят ваксинираните!

    11 6 Отговор
    И всичките са били ваксинирани!

    15:05 13.01.2026

  • 13 шон дизел

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    да те ваксам

    15:13 13.01.2026

  • 14 В Нова Зеландия

    6 2 Отговор
    скокът на смъртността след пандемията е 18%, нищо че там почти не е имало корона. Иначе са бустерирани по 30 пъти.

    15:32 13.01.2026

  • 15 Що бе?

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "сметоизвозване София":

    Ти да не изтегли късата клечка?

    15:34 13.01.2026

  • 16 д-р КилГейтсIII

    5 1 Отговор
    Работят! Чорбите работят!

    15:44 13.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 обективен

    3 1 Отговор
    На ви..иРНК-помии.....

    15:56 13.01.2026

  • 19 хах

    2 1 Отговор
    80-90 годишни, странно наистина...

    16:07 13.01.2026