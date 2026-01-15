Новини
Почина "тайната дъщеря" на Фреди Меркюри

Почина "тайната дъщеря" на Фреди Меркюри

15 Януари, 2026 17:13 1 020 0

Биби е починала след продължително боледуване от рядък рак

Почина "тайната дъщеря" на Фреди Меркюри - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Незаконната дъщеря на фронтмена на Queen Фреди Меркюри, известна с псевдонима „Биби“, почина на 48-годишна възраст. Съпругът ѝ, Томас, съобщи новината пред Daily Mail.

Томас каза, че Биби е починала след продължително боледуване от рядък рак. Тя е страдала от хордома. Този тумор се появява близо до гръбначния стълб и може да бъде разположен навсякъде от опашната кост до основата на черепа.

Биби има двама сина на девет и седем години. Истинското ѝ име е неизвестно.

„Би сега е с любимия си и любящ баща в мир. Пепелта ѝ е разпръсната над Алпите“, каза той.

Историята на Биби е разкрита за първи път в биографията на музиканта от Лесли-Ан Джоунс, „С обич, Фреди“. Авторката твърди, че певецът е скрил раждането на дъщеря си. Момичето е израснало в любящо семейство, но не е познавало истинския си баща. В същото време самата Биби заявява, че музикантът „я е обожавал и ценял като нещо скъпоценно“.

Почина
Снимка: Интернет

„Съкрушена съм от загубата на жената, която стана моя най-близка приятелка“, коментира смъртта на Биби Лесли-Ан Джоунс.


