Селин Дион показа какво крие в дамската си чанта

Канадската певица Селин Дион показа съдържанието на чантата си, отбелязвайки, че за това се изисква доста смелост. Видеоклип на "разкритието" се появи в профила ѝ в Instagram. 57-годишната певица първо извади ветрило, торба със суха храна за кучета и ментови бонбони.
След това извади почистващ спрей и крем за ръце. „Това е един от любимите ми аромати – Byredo Blanche“, подчерта тя. Освен това чантата съдържаше и микрофон, светлорозов гланц за устни и бадж с нейното име.
„Изисква се много смелост, за да носиш баджа си. Защото, когато купувам нещо някъде, хората винаги ме питат: „Това наистина ли си ти?“ – обясни иронично звездата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 призна, че се иска смелост
вибриращо ветрило
11:28 17.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ами,
11:52 17.01.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
11:57 17.01.2026
5 Селин Дион офишъл
12:27 17.01.2026
6 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.
12:29 17.01.2026