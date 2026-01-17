Селин Дион показа какво крие в дамската си чанта

Канадската певица Селин Дион показа съдържанието на чантата си, отбелязвайки, че за това се изисква доста смелост. Видеоклип на "разкритието" се появи в профила ѝ в Instagram. 57-годишната певица първо извади ветрило, торба със суха храна за кучета и ментови бонбони.

След това извади почистващ спрей и крем за ръце. „Това е един от любимите ми аромати – Byredo Blanche“, подчерта тя. Освен това чантата съдържаше и микрофон, светлорозов гланц за устни и бадж с нейното име.

„Изисква се много смелост, за да носиш баджа си. Защото, когато купувам нещо някъде, хората винаги ме питат: „Това наистина ли си ти?“ – обясни иронично звездата.