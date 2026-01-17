Новини
Селин Дион показа какво крие в дамската си чанта

Селин Дион показа какво крие в дамската си чанта

17 Януари, 2026 11:26

Певицата разкри лични вещи и призна, че се иска смелост дори за бадж с името ѝ

Селин Дион показа какво крие в дамската си чанта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Канадската певица Селин Дион показа съдържанието на чантата си, отбелязвайки, че за това се изисква доста смелост. Видеоклип на "разкритието" се появи в профила ѝ в Instagram. 57-годишната певица първо извади ветрило, торба със суха храна за кучета и ментови бонбони.

След това извади почистващ спрей и крем за ръце. „Това е един от любимите ми аромати – Byredo Blanche“, подчерта тя. Освен това чантата съдържаше и микрофон, светлорозов гланц за устни и бадж с нейното име.

„Изисква се много смелост, за да носиш баджа си. Защото, когато купувам нещо някъде, хората винаги ме питат: „Това наистина ли си ти?“ – обясни иронично звездата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 призна, че се иска смелост

    4 2 Отговор
    певица на флейта първо извади
    вибриращо ветрило

    11:28 17.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами,

    6 0 Отговор
    На снимката която сте сложили не е Селин Дион.Явно и жълтурското ви сайтче,се чуди коя е тя.Жалкари сте.

    11:52 17.01.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Крие голем у/й🥳🤣🖕

    11:57 17.01.2026

  • 5 Селин Дион офишъл

    2 0 Отговор
    Коя е тази на снимката?

    12:27 17.01.2026

  • 6 ...каква мисирка, е 6а ти цирка.

    1 0 Отговор
    Безсмислени статии,грешни снимки, некадърни мисирки...време е,да се самозакриете.

    12:29 17.01.2026