Дженифър Лорънс живее по график: Омъжих се за пълната ми противоположност

Холивудската актриса Дженифър Лорънс говори за брака си с търговеца на произведения на изкуството Кук Марони за първи път от доста време в подкаста SmartLess.

„Омъжих се за човек, който е пълната ми противоположност. Да. Той е толкова организиран“, призна актрисата.

Дженифър Лорънс нарече съпруга си своя "скала" и заяви, че той държи всичко под контрол. Актрисата разкри, че има свои собствени „малки отговорности“, които трябва да изпълнява. Звездата разкри, че децата им поддържат строг дневен режим - например, винаги сядат да закусват в 7:30.

„Той е добър в спазването на семеен график. Но осъзнахме, че за да спася брака, ми трябват допълнителни 15 минути гъвкавост. Имам ADHD /б.р. Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието/ и мисля, че трябва да посетя ерготерапевт“, сподели звездата.

Дженифър Лорънс е омъжена за Кук Марони, директор на Американската галерия Гладстон и сепциалист по история на изкуството, от 2019 г. През 2022 г. двойката се сдоби със син на име Си Марони. През март 2025 г. се появи и вторият им син, на когото, според слуховете, дали името Луи.