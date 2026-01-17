45-годишната Жизел Бюндхен показа сина си от треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте

Супермоделът Жизел Бюндхен показа сина си от треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте. Моделът публикува снимката в Instagram.
45-годишната Жизел Бюндхен е снимана да държи малкия, а до нея седи 12-годишната ѝ дъщеря Вивиан. Моделът носеше черен потник и къси дънкови шорти. Звездата от модния подиум позира с разпусната коса и без грим. Бебето беше облечено в раиран костюм, а Вивиан носеше тесен топ и шорти. Супермоделът сподели снимка и с други членове на семейството.
На 20 декември Page Six съобщи, че Жизел Бюндхен тайно се е омъжила за треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте. Церемонията се е състояла в дома на модела във Флорида в присъствието на малък брой роднини и приятели. След тържеството супермоделът отлетя за Бразилия. Двойката не публикува никакви снимки от сватбата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лазарина
Коментиран от #2, #7
13:32 17.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сминдух end Чесън
13:52 17.01.2026
6 Иван Геров
Не са като млада българска двойка на по 1200 Евро месечна заплата, като се появи детето да се скарат и да се разведат.4476
13:53 17.01.2026
7 А защо
До коментар #1 от "Лазарина":Тебе те заряза треньора ти по плуване? И той ли не обича леки жени?
13:55 17.01.2026
8 Гошо
фитнес инструктор
масажист
от ден до пладне връзки
после идва следващата
наивници
13:57 17.01.2026
9 Накратко
14:13 17.01.2026