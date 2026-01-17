Новини
45-годишната Жизел Бюндхен показа сина си от треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте

17 Януари, 2026 13:22

На 20 декември Page Six съобщи, че Жизел Бюндхен тайно се е омъжила за треньора по жиу-жицу

45-годишната Жизел Бюндхен показа сина си от треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Жизел Бюндхен показа сина си от треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте. Моделът публикува снимката в Instagram.

45-годишната Жизел Бюндхен е снимана да държи малкия, а до нея седи 12-годишната ѝ дъщеря Вивиан. Моделът носеше черен потник и къси дънкови шорти. Звездата от модния подиум позира с разпусната коса и без грим. Бебето беше облечено в раиран костюм, а Вивиан носеше тесен топ и шорти. Супермоделът сподели снимка и с други членове на семейството.

На 20 декември Page Six съобщи, че Жизел Бюндхен тайно се е омъжила за треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте. Церемонията се е състояла в дома на модела във Флорида в присъствието на малък брой роднини и приятели. След тържеството супермоделът отлетя за Бразилия. Двойката не публикува никакви снимки от сватбата.



  • 1 Лазарина

    1 3 Отговор
    И аз си напуснах бащата на детето заради треньора ми по плуване. Не можах да устоя на...чара му.

    Коментиран от #2, #7

    13:32 17.01.2026

  • 5 Сминдух end Чесън

    0 0 Отговор
    Значи си аврук

    13:52 17.01.2026

  • 6 Иван Геров

    1 1 Отговор
    Е, взела си е млад, да я лашка, той и е направил дете, имат пари и хубав живот, и му се радват. Това е цялата работа.
    Не са като млада българска двойка на по 1200 Евро месечна заплата, като се появи детето да се скарат и да се разведат.4476

    13:53 17.01.2026

  • 7 А защо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лазарина":

    Тебе те заряза треньора ти по плуване? И той ли не обича леки жени?

    13:55 17.01.2026

  • 8 Гошо

    3 0 Отговор
    треньор
    фитнес инструктор
    масажист
    от ден до пладне връзки
    после идва следващата
    наивници

    13:57 17.01.2026

  • 9 Накратко

    0 0 Отговор
    Жената кон си намери катър да й арчи парите.

    14:13 17.01.2026