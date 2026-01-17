45-годишната Жизел Бюндхен показа сина си от треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте

Супермоделът Жизел Бюндхен показа сина си от треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте. Моделът публикува снимката в Instagram.

45-годишната Жизел Бюндхен е снимана да държи малкия, а до нея седи 12-годишната ѝ дъщеря Вивиан. Моделът носеше черен потник и къси дънкови шорти. Звездата от модния подиум позира с разпусната коса и без грим. Бебето беше облечено в раиран костюм, а Вивиан носеше тесен топ и шорти. Супермоделът сподели снимка и с други членове на семейството.

На 20 декември Page Six съобщи, че Жизел Бюндхен тайно се е омъжила за треньора по жиу-жицу Жоаким Валенте. Церемонията се е състояла в дома на модела във Флорида в присъствието на малък брой роднини и приятели. След тържеството супермоделът отлетя за Бразилия. Двойката не публикува никакви снимки от сватбата.