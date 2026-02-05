Новини
Любопитно »
Кейт Мидълтън посети онкоболни и им разказа за своята битка с рака (ВИДЕО)

Кейт Мидълтън посети онкоболни и им разказа за своята битка с рака (ВИДЕО)

5 Февруари, 2026 17:59 893 6

  • кейт мидълтън-
  • принцеса катрин-
  • рак-
  • битка с рака-
  • тумор-
  • онкологично заболяване

Принцесата си спомни, че се е чувствала уплашена и изтощена от битката с тежката диагноза

Кейт Мидълтън посети онкоболни и им разказа за своята битка с рака (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън направи откровена равносметка за периода преди настъпването на ремисията ѝ, описвайки „моменти на страх и изтощение“, съпътствали борбата ѝ с онкологично заболяване.

В сряда принцесата на Уелс публикува видео в Instagram, посветено на посещение при пациенти с рак, по повод Световния ден за борба с рака. Във видеото тя отправя лично послание, записано като глас зад кадър. „На Световния ден за борба с рака мислите ми са с всички, които се сблъскват с диагноза рак, преминават през лечение или търсят пътя си към възстановяването“, заяви тя.

44-годишната принцеса подчерта, че заболяването засяга не само пациентите, но и техните близки. „Ракът докосва толкова много животи – не само болните, но и семействата, приятелите и хората, които се грижат за тях и вървят редом с тях“, каза Мидълтън. Тя описа онкологичното лечение като процес без права линия, белязан от редуващи се трудни и обнадеждаващи моменти. „Има моменти на страх и изтощение, но също и моменти на сила, доброта и дълбока човешка връзка“, допълни тя.

В посланието си принцесата призова засегнатите от заболяването да не губят надежда и да помнят значението на подкрепата и разбирането. „Моля, знайте, че не сте сами“, заяви Кейт.

Кейт Мидълтън обяви през март 2024 г., че е била диагностицирана с неназован рак и е започнала лечение. През септември същата година тя съобщи, че е приключила „изключително тежкия“ курс на химиотерапия, а четири месеца по-късно информира публично, че е в ремисия.

След края на лечението тя постепенно се завърна към официалните си задължения и пое нова роля като съвместен патрон на The Royal Marsden – водеща британска болница и изследователски център в областта на онкологията. В публикация от януари 2025 г. Кейт Мидълтън написа, че се надява чрез подкрепа за иновативни изследвания, клинични постижения и грижата за пациентите и техните семейства да бъдат спасени повече животи и да се подобри преживяването на хората, засегнати от рак.

През 2025 г. принцесата започна по-активно да се появява на публични събития, сред които кралското градинско парти, парадът Trooping the Colour и тенис турнирът Уимбълдън.

Съпругът ѝ Принц Уилям също коментира заболяването на съпругата си по време на участието си в предаването The Reluctant Traveler на Юджийн Леви през октомври. Той призна, че никога не е очаквал семейството му да бъде засегнато от рак. „Когато това се случи на теб, те отвежда на места, които не са никак добри“, каза принцът на Уелс, като добави, че в момента „всичко се развива в правилната посока“.

Кейт Мидълтън и принц Уилям имат три деца – Принц Джордж (12), Принцеса Шарлот (10) и Принц Луи (7).


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Горката мултимилионерка - колко и е било трудно най-добрите лекари в света да я лекуват
    Друго си е да те подхвърля здравната система и да те изцери!

    18:10 05.02.2026

  • 2 коментар

    2 1 Отговор
    а ако беше разказала за загубената битка с алкохола, посещението щеше да е още по-интересно

    18:22 05.02.2026

  • 3 Ах тиии

    1 1 Отговор
    Пунта Мара!

    18:30 05.02.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Опитала е да направи нещо!

    18:35 05.02.2026

  • 5 Факт

    0 0 Отговор
    Ако се съобразява с мнението на мразещите, би трябвало да живее по техните условия!

    18:37 05.02.2026

  • 6 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    На този чичо му ли клечеше на четири крака от досиетата Епстийн ?

    18:41 05.02.2026