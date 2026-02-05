Кейт Мидълтън посети онкоболни и им разказа за своята битка с рака (ВИДЕО)

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън направи откровена равносметка за периода преди настъпването на ремисията ѝ, описвайки „моменти на страх и изтощение“, съпътствали борбата ѝ с онкологично заболяване.

В сряда принцесата на Уелс публикува видео в Instagram, посветено на посещение при пациенти с рак, по повод Световния ден за борба с рака. Във видеото тя отправя лично послание, записано като глас зад кадър. „На Световния ден за борба с рака мислите ми са с всички, които се сблъскват с диагноза рак, преминават през лечение или търсят пътя си към възстановяването“, заяви тя.

44-годишната принцеса подчерта, че заболяването засяга не само пациентите, но и техните близки. „Ракът докосва толкова много животи – не само болните, но и семействата, приятелите и хората, които се грижат за тях и вървят редом с тях“, каза Мидълтън. Тя описа онкологичното лечение като процес без права линия, белязан от редуващи се трудни и обнадеждаващи моменти. „Има моменти на страх и изтощение, но също и моменти на сила, доброта и дълбока човешка връзка“, допълни тя.

В посланието си принцесата призова засегнатите от заболяването да не губят надежда и да помнят значението на подкрепата и разбирането. „Моля, знайте, че не сте сами“, заяви Кейт.

Кейт Мидълтън обяви през март 2024 г., че е била диагностицирана с неназован рак и е започнала лечение. През септември същата година тя съобщи, че е приключила „изключително тежкия“ курс на химиотерапия, а четири месеца по-късно информира публично, че е в ремисия.

След края на лечението тя постепенно се завърна към официалните си задължения и пое нова роля като съвместен патрон на The Royal Marsden – водеща британска болница и изследователски център в областта на онкологията. В публикация от януари 2025 г. Кейт Мидълтън написа, че се надява чрез подкрепа за иновативни изследвания, клинични постижения и грижата за пациентите и техните семейства да бъдат спасени повече животи и да се подобри преживяването на хората, засегнати от рак.

През 2025 г. принцесата започна по-активно да се появява на публични събития, сред които кралското градинско парти, парадът Trooping the Colour и тенис турнирът Уимбълдън.

Съпругът ѝ Принц Уилям също коментира заболяването на съпругата си по време на участието си в предаването The Reluctant Traveler на Юджийн Леви през октомври. Той призна, че никога не е очаквал семейството му да бъде засегнато от рак. „Когато това се случи на теб, те отвежда на места, които не са никак добри“, каза принцът на Уелс, като добави, че в момента „всичко се развива в правилната посока“.

Кейт Мидълтън и принц Уилям имат три деца – Принц Джордж (12), Принцеса Шарлот (10) и Принц Луи (7).