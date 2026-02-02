Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русата Златка и Светлана Василева отидоха на женска СПА почивка с децата (СНИМКА)

Русата Златка и Светлана Василева отидоха на женска СПА почивка с децата (СНИМКА)

2 Февруари, 2026

Блондинките споделиха кадри на децата си от забавленията

Русата Златка и Светлана Василева отидоха на женска СПА почивка с децата (СНИМКА) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двете бивши Мис Плеймейт Златка Райкова и Светлана Василева се отдадоха на зимна почивка в луксозен петзвезден СПА хотел във Велинград, става ясно от публикации в профилите им онлайн през последните дни. Блондинките, на които не им провървя никак с мъжете се почиват по женски и единствено в компанията на всичките им деца. Част от кадрите, които споделиха в мрежите, провокираха мили пожелания и позитивизъм сред феновете.

На кадрите двете дами основно са заснели малчуганите, които се забавляват в басейните. Светлана има четири деца от бизнесмена Христиан Гущеров, с когото се раздели бурно миналата година. Ани, Доби, Валентина и Криси, както ги нарича на галено, живеят при нея, като помощ в грижите оказва и майката на блондинката.

Русата Златка и Светлана Василева отидоха на женска СПА почивка с децата (СНИМКА)

Златка от своя страна има две момчета – първият е Благой, кръстен на баща си Благой Георгиев, и последната ѝ рожба – Карен, отново е кръстен на баща си – Карен Хачатрян, който понастоящем е зад решетките.

Според запознати близостта на моделките се е засилила още повече, след като останали сами – бившата г-жа Гущерова заради изневери и неразбирателство, а Райкова след обвиненията срещу Карен, който също беше хванат на калъп с мадами преди. Двете намирали общи теми както за малчуганите, така и за работата. Известен факт е, че и те винаги са имали свой стабилен доход покрай подиума и рекламните ангажименти, пише Телеграф.


