Бранимира от „Ергенът" вирна крака в сексапилна фотосесия

Танцьорката Бранимира, която бе единствената влязла с лична покана от младия ерген Виктор Русинов в „Ергенът" показа невиждана страна от себе си през последните дни. Риалити героинята засне интересна и доста сексапилна фотосесия за профила си в Инстаграм.
На кадрите, заснети от професионален фотограф, Брани позира по изрязано долнище и без горнище, но пък с дълги плитки, които прикриват най-интимните ѝ места. Артистичната фотосесия е направена на фона на изящен водопад и красива растителност, но ергенката не споделя локацията.
„Между два твърди камъка – бъди вода", пише само тя в публикацията си, водена от факта, че за легло на фотосесията ѝ служат два огромни камъка, на които полегнала тя вдига изкусително крака.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
14:59 20.08.2025
2 Виктор
15:09 20.08.2025
3 ......па
15:10 20.08.2025
4 пешо
15:11 20.08.2025
5 Цъцъ
15:15 20.08.2025
6 цумбрум
15:28 20.08.2025
7 Джери
15:36 20.08.2025