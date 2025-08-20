Новини
Любопитно »
Бранимира от „Ергенът" вирна крака в сексапилна фотосесия

Бранимира от „Ергенът" вирна крака в сексапилна фотосесия

20 Август, 2025 14:57 1 273 7

  • бранимира петкова-
  • ергенът-
  • виктор русинов-
  • фотосесия-
  • секси-
  • бански-
  • без горнище

Балерината позира без горнище на секси снимките

Бранимира от „Ергенът" вирна крака в сексапилна фотосесия - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Танцьорката Бранимира, която бе единствената влязла с лична покана от младия ерген Виктор Русинов в „Ергенът" показа невиждана страна от себе си през последните дни. Риалити героинята засне интересна и доста сексапилна фотосесия за профила си в Инстаграм.

На кадрите, заснети от професионален фотограф, Брани позира по изрязано долнище и без горнище, но пък с дълги плитки, които прикриват най-интимните ѝ места. Артистичната фотосесия е направена на фона на изящен водопад и красива растителност, но ергенката не споделя локацията.

„Между два твърди камъка – бъди вода", пише само тя в публикацията си, водена от факта, че за легло на фотосесията ѝ служат два огромни камъка, на които полегнала тя вдига изкусително крака.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    3 0 Отговор
    с това си вади хляба

    14:59 20.08.2025

  • 2 Виктор

    6 0 Отговор
    А ми се правеше на много честна?!

    15:09 20.08.2025

  • 3 ......па

    3 0 Отговор
    Пози за предлагане на пазара на плътта.

    15:10 20.08.2025

  • 4 пешо

    3 0 Отговор
    легнала по гръб си вадиш хляба

    15:11 20.08.2025

  • 5 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Тая е с pH 0, голяма киселячка😐

    15:15 20.08.2025

  • 6 цумбрум

    1 0 Отговор
    Да й се навра между тях!

    15:28 20.08.2025

  • 7 Джери

    1 0 Отговор
    Да й цункаш нослето!

    15:36 20.08.2025